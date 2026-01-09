Weiter zum Inhalt
Hero bei der Dakar: Rückschlag für Branch – jetzt kommt es auf Cornejo an

Nach dem frühen Aus von Tobias Ebster musste Hero Motosport auf Etappe 5 einen weiteren Rückschlag bei Ross Branch hinnehmen. Für eine Top-Platzierung scheint nur noch Nacho Cornejo infrage zu kommen.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Freud und Leid liegen bei einer Rallye Dakar dicht beieinander. Jubelte von den Hero-Piloten am Mittwoch Ross Branch über einen feinen vierten Platz auf Etappe 4, war es einen Tag später Nacho Cornejo als Zweiter auf der fünften Etappe. Der Chilene büßte jedoch am ersten Tag der Marathon-Etappen nur 3 min auf den Tagessieger ein, während der Botswaner 1:17 Stunden verlor und damit für eine Top-Platzierung bei der 48. Ausgabe aus dem Rennen ist. Mit 18 min Rückstand auf Dakar-Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM) ist es nun Cornejo auf den die Hoffnungen des deutsch-indischen Teams ruhen.

«Es waren zwei wirklich harte Tage. Das Gelände war extrem holprig, insbesondere für die Motorräder und die Reifen, daher war das Reifen- und Mousse-Management entscheidend. Wir mussten clever fahren und geduldig bleiben, aber es hat sich ausgezahlt – wir konnten zwei solide Tage hinlegen und Positionen in der Gesamtwertung gutmachen, was sehr positiv ist», erklärte Cornejo seinen starken Auftritt. «Natürlich ist es enttäuschend, dass Ross Probleme mit seinem Hinterreifen hatte, und ich fühle wirklich mit ihm. Das Wichtigste ist, dass er noch im Rennen ist und kämpft. Wir werden weiter gemeinsam Druck machen und uns darauf konzentrieren, das bestmögliche Ergebnis für das Team zu erzielen.»

Branch musste einen langen Stopp absolvieren, weil sein Hinterreifen in Fetzen war. «Leider waren es für uns nicht die glücklichsten Tage», stöhnte der 39-Jährige. «Ich bin gestern auf einen Stein gefahren, der die Flanke des Hinterreifens beschädigt hat, und schließlich hat das Mousse nicht mehr gehalten. Ich hatte gehofft, dass er durchhalten würde, aber er gab ziemlich früh auf, was die Etappe zu einem Überlebenskampf machte. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind hier, wir sind noch im Rennen, und das ist das Wichtigste.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:05:19 Std.

2

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+03:51 min

3

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+05:50

4

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+07:22

5

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+09:16

6

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+09:17

7

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+12:55

8

Konrad Dabrowski (POL)

Rally2

KTM

+13:57

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+14:27

10

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+16:43

34

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+54:53

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

20:58:10 Std.

2

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+02:02 min

3

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+05:55

4

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+11:59

5

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+18:38

6

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+29:17

7

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+52:31

8

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+1:01:31 Std

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+1:16:03

10

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+1:23:53

32

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+5:26:09

