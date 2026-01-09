Hero bei der Dakar: Rückschlag für Branch – jetzt kommt es auf Cornejo an

Freud und Leid liegen bei einer Rallye Dakar dicht beieinander. Jubelte von den Hero-Piloten am Mittwoch Ross Branch über einen feinen vierten Platz auf Etappe 4, war es einen Tag später Nacho Cornejo als Zweiter auf der fünften Etappe. Der Chilene büßte jedoch am ersten Tag der Marathon-Etappen nur 3 min auf den Tagessieger ein, während der Botswaner 1:17 Stunden verlor und damit für eine Top-Platzierung bei der 48. Ausgabe aus dem Rennen ist. Mit 18 min Rückstand auf Dakar-Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM) ist es nun Cornejo auf den die Hoffnungen des deutsch-indischen Teams ruhen.

Werbung

Werbung

«Es waren zwei wirklich harte Tage. Das Gelände war extrem holprig, insbesondere für die Motorräder und die Reifen, daher war das Reifen- und Mousse-Management entscheidend. Wir mussten clever fahren und geduldig bleiben, aber es hat sich ausgezahlt – wir konnten zwei solide Tage hinlegen und Positionen in der Gesamtwertung gutmachen, was sehr positiv ist», erklärte Cornejo seinen starken Auftritt. «Natürlich ist es enttäuschend, dass Ross Probleme mit seinem Hinterreifen hatte, und ich fühle wirklich mit ihm. Das Wichtigste ist, dass er noch im Rennen ist und kämpft. Wir werden weiter gemeinsam Druck machen und uns darauf konzentrieren, das bestmögliche Ergebnis für das Team zu erzielen.»

Branch musste einen langen Stopp absolvieren, weil sein Hinterreifen in Fetzen war. «Leider waren es für uns nicht die glücklichsten Tage», stöhnte der 39-Jährige. «Ich bin gestern auf einen Stein gefahren, der die Flanke des Hinterreifens beschädigt hat, und schließlich hat das Mousse nicht mehr gehalten. Ich hatte gehofft, dass er durchhalten würde, aber er gab ziemlich früh auf, was die Etappe zu einem Überlebenskampf machte. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind hier, wir sind noch im Rennen, und das ist das Wichtigste.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:05:19 Std. 2 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +03:51 min 3 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM +05:50 4 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +07:22 5 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +09:16 6 Neels Theric (FRA) Rally2 Kove +09:17 7 Mason Klein (USA) RallyGP Hoto +12:55 8 Konrad Dabrowski (POL) Rally2 KTM +13:57 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +14:27 10 Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM +16:43 ... 34 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +54:53

Werbung

Werbung

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 20:58:10 Std. 2 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +02:02 min 3 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM +05:55 4 Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda +11:59 5 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +18:38 6 Skyler Howes (USA) RallyGP Honda +29:17 7 Adrien van Beveren (FRA) RallyGP Honda +52:31 8 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +1:01:31 Std 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +1:16:03 10 Ross Branch (BOT) RallyGP Hero +1:23:53 ... 32 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +5:26:09