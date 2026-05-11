Honda CRF450RX Rally 2027: Es wird wieder nur 50 Stück geben

Auf Mitte 2025 wurden bei der italienischen Firma RedMoto mit Unterstützung der Honda-Rennabteilung HRC erstmals 50 Stück der CRF450RX Rally gebaut und verkauft. Ein sorgfältig aufgebautes Rennmotorrad für den Rallye-Einsatz, weit entfernt von der technischen Basis, der Enduro CRF450X. Vierzehn CRF450RX Rally starteten bei der Dakar 2026, zwölf kamen ins Ziel. Damit sind Leistungsfähigkeit und Qualität dieses Motorrad geklärt. Auch die weiteren Ergebnisse beeindrucken Platz 2 und 3 in der Rally2-Klasse, Platz 10 in der Gesamtwertung und bester Neuling der Rallye für den Amerikaner Preston Campbell auf Honda CRF450RX Rally.

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Auf dieser Basis hat HRC zusammen mit RedMoto das Modell 2027 entwickelt, das ab Juni 2026 erhältlich sein wird. Es werden wieder 50 Exemplare handgefertigte für Fahrer mit Rallye-Ambitionen.

Der 450er Motor wird von HRC speziell für den Einsatz an Rallye-Raids aufgebaut, leistet 58 PS und ist mit einem speziellen Sechsganggetriebe mit weiter gespreizten Gangstufen versehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei etwa 160 km/h. Zusätzlich gibt es einen Ölkühler, um die Temperaturen unter extremen Bedingungen stabil zu halten.

Das Fahrwerk verwendet den Honda-typischen Aluminium-Doppelschleifenrahmen. Die 49er USD-Gabel von Showa hat Titan-beschichtete Innenrohre, ebenso ist die Kolbenstange des Federbeins mit einer reibungsmindernden Titan-Beschichtung versehen..

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Die vordere Bremsscheibe misst 300 mm. Die Räder bestehen aus HAAN-Naben (aus Vollmaterial herausgefräst), Speichen und Felgen von Takasago Excel. Ins Hinterrad ist ein Ruckdämpfer integriert.

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Fast alles schon dran, um durch die Wüsten dieser Welt zu surfen Foto: Honda Fast alles schon dran, um durch die Wüsten dieser Welt zu surfen © Honda

Die Honda CRF450RX Rally verfügt über drei Tanks: Zwei vordere mit insgesamt 22 Litern und einen Hecktank mit 14 Litern, was eine Gesamtkapazität von 36 Litern ergibt. Der Navigationsturm besteht aus Kohlefaser und ist mit dem Hauptrahmen verschraubt. Auch der Motorschutz ist aus Karbon gefertigt.

Weiter sind serienmässig verbaut: Akrapovic-Titanauspuff, Renthal-Lenker und Acerbis-Handschützer, vergrößerte Stahl-Fußrasten, LED-Beleuchtung und Lenkungsdämpfer.

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