Honda nach Etappe 8 verzweifelt: Was macht KTM bei der Dakar 2026 besser?

Obwohl Honda bei der Dakar 2026 vier RallyGP-Piloten sowie zwei Rally2-Asse ins Rennen schickt, hat KTM nach Etappe 8 eine Doppelführung inne. Beim besten Honda-Piloten Ricky Brabec steigt der Frust.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Honda kommt bei der Dakar 2026 nicht gegen KTM an
Honda kommt bei der Dakar 2026 nicht gegen KTM an
Foto: A.S.O./J.Delfosse/DPPI
Honda kommt bei der Dakar 2026 nicht gegen KTM an
© A.S.O./J.Delfosse/DPPI

2020 erlöste Ricky Brabec die Honda Racing Corporation, als er die Rallye Dakar gewann und damit die KTM-Serie von 18 Siegen in Folge beendete. Der US-Amerikaner triumphierte auch 2024 für das Werksteam der Japaner und ist in diesem Jahr der beste Honda-Pilot.

Aber obwohl Brabec als Dritter keine fünf Minuten Rückstand hat, wird der Frust zunehmend größer. Denn anstatt am Montag der Führung näherzukommen, verlor der 34-Jährige auf Etappe 8 eine Position und hat nun nicht mehr nur Daniel Sanders vor sich, sondern auch dessen Red Bull KTM-Teamkollegen Luliano Benavides. Der Argentinier hat Rückenwind, dominierte die Etappe und hat die Gesamtführung übernommen.

Dabei hatte sich Brabec vorgenommen, von seinem zehnten Platz aufzuholen. «Ich ging wirklich davon aus, dass ich einen starken Vorstoß wagen und versuchen kann, etwas Zeit aufzuholen – aber die Route war super schnell, und mit dem Wind war es in der zweiten Hälfte der Etappe etwas schwierig», stöhnte der Honda-Pilot. «Ich habe aber keine Fehler gemacht und bin so schnell wie möglich gefahren, aber leider hat es nicht gereicht, um mein Ziel zu erreichen.»

Fahrerisch muss sich Brabec keine Vorwürfe machen, auch an seiner CRF450 Rallye hat er nichts auszusetzen. «Ich erreiche immer wieder diese wirklich guten Positionen, aber ich kann nichts daraus machen. Hoffentlich klappt es eines Tages. Ich finde, dass unser Motorrad überall gut ist. Die Motorräder beider Hersteller haben Vor- und Nachteile», betonte der Kalifornier. «Ich bin nur ein wenig erschüttert, wie sie so viel besser sein können. Als ob sie Dinge wissen, die wir über bestimmte Etappen nicht wissen. Unser Bestes ist nicht gut genug und ich bin nicht zufrieden, also müssen wir uns irgendwo noch mehr anstrengen.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 8 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:26:39 Std.

2.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 4:50 min

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 5:02

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 9:47

5.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 11:56

6.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 12:32

7.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 15:06

8.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 17:13

9.

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+ 19:05

10.

Martim Ventura (POR)

Rally2

Honda

+ 19:20

...

38.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 1:11:14 Std.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 8 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 33:18:50 Std

2.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 00:10 sec

3.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 04:47 min

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 20:13

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 41:06

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 45:58

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:03:13 Std.

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 1:55:02

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:01:28

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:11:04

...

32.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 8:15:22

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

