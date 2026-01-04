Weiter zum Inhalt
Honda-Pilot Ricky Brabec (3.) fürchtet den Jojo-Effekt
Obwohl derzeit Tosha Schareina als der schnellste Honda-Pilot gilt, platzierte sich Routinier Ricky Brabec beim Prolog und auf der ersten Etappe vor seinem jüngeren Teamkollegen.
Rallye-Raid-WM
Honda-Pilot Ricky Brabec fürchtet den Jojo-Effekt Honda-Pilot Ricky Brabec fürchtet den Jojo-Effekt Foto: Honda
Honda-Pilot Ricky Brabec fürchtet den Jojo-Effekt © Honda
Ricky Brabec ist der bisher einzige US-Amerikaner, der die härteste Rallye gewinnen konnte. Der 34-Jährige ist nicht grundlos ein zweifacher Dakar-Sieger (2020, 2024). Das richtige Maß an Risiko und Zurückhaltung brachte den Honda-Piloten bei neun Teilnahmen insgesamt viermal die Top-5 ein, und bei jeder Zielankunft (dreimal fiel er aus) erreichte der Kalifornier die Top-9.
Bei der Dakar 2026 läuft es bisher gut für Brabec. Als jeweils Dritter im Prolog und auf Etappe 1 belegt der Honda-Pilot auch in der Gesamtwertung mit überschaubaren 1:37 min Rückstand Rang 3. «Ich glaube, KTM hatte heute eine Strategie, und ich bin da irgendwie hineingeraten. Aber es ist erst der erste Tag. Es gibt noch viele weitere Etappen, in denen man Gas geben kann. Ich bin froh, dass ich heil ins Ziel gekommen bin», zog Brabec, dessen eigene Taktik bisher aufgeht. «Ich möchte nicht zu früh an die Spitze oder ans Ende geraten und in den Jojo-Effekt geraten. Es wäre ideal, in der Mitte zu bleiben – und im Moment bin ich genau dort, denke ich.»
Brabec ist hinter den Red Bull KTM-Piloten Edgar Canet und Daniel Sanders der derzeit beste Honda-Pilot. Teamkollege und Vizeweltmeister Tosha Schareina folgt als Vierter mit 2:12 min Rückstand, Adrien Van Beveren büßte bereits über 6 min ein.
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 1
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
3:16:11 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:02 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:32
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 01:49
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:47
6.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 03:48
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 04:39
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 05:52
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 08:58
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 09:55
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 13:26
42.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 53:17
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:39:22 Std.
90.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:00:02
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 1
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
3:27:42 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:05 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:37
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 02:12
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:58
6.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 04:53
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 04:55
8.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 06:16
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 09:17
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 10:27
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 14:11
41.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 55:48
73.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 01:43:52 Std.
89.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 02:05:03
