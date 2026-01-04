Honda-Pilot Ricky Brabec (3.) fürchtet den Jojo-Effekt

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Ricky Brabec ist der bisher einzige US-Amerikaner, der die härteste Rallye gewinnen konnte. Der 34-Jährige ist nicht grundlos ein zweifacher Dakar-Sieger (2020, 2024). Das richtige Maß an Risiko und Zurückhaltung brachte den Honda-Piloten bei neun Teilnahmen insgesamt viermal die Top-5 ein, und bei jeder Zielankunft (dreimal fiel er aus) erreichte der Kalifornier die Top-9.
Bei der Dakar 2026 läuft es bisher gut für Brabec. Als jeweils Dritter im Prolog und auf Etappe 1 belegt der Honda-Pilot auch in der Gesamtwertung mit überschaubaren 1:37 min Rückstand Rang 3. «Ich glaube, KTM hatte heute eine Strategie, und ich bin da irgendwie hineingeraten. Aber es ist erst der erste Tag. Es gibt noch viele weitere Etappen, in denen man Gas geben kann. Ich bin froh, dass ich heil ins Ziel gekommen bin», zog Brabec, dessen eigene Taktik bisher aufgeht. «Ich möchte nicht zu früh an die Spitze oder ans Ende geraten und in den Jojo-Effekt geraten. Es wäre ideal, in der Mitte zu bleiben – und im Moment bin ich genau dort, denke ich.»
Brabec ist hinter den Red Bull KTM-Piloten Edgar Canet und Daniel Sanders der derzeit beste Honda-Pilot. Teamkollege und Vizeweltmeister Tosha Schareina folgt als Vierter mit 2:12 min Rückstand, Adrien Van Beveren büßte bereits über 6 min ein.
