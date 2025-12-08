Honda Racing Corporation baut ab: Mit vier Rallye-Piloten zur Dakar

Honda investiert viel in sein Rallye-Programm und schickte regelmäßig das größte Team zu den Events. Bei der diesjährigen Dakar waren es fünf Piloten, während andere Hersteller maximal mit drei Fahrern am Start standen.

Nachdem sich KTM seit September 2024 auf die Kernmarke konzentriert und die Werksteams von GASGAS und Husqvarna zugesperrt wurden – mit Daniel Sanders aber dennoch die Dakar und die Rally-Raid-WM gewann –, schalten nun offenbar auch die Japaner einen Gang zurück und reduzieren auf vier Piloten, die aber alle gestandene Honda-Piloten sind.

Aushängeschild ist der zweifache Dakar-Sieger Ricky Brabec, der von seinem US-Landsmann Skyler Howes, dem Franzosen Adrian Van Beveren und dem Spanier Tosha Schareina flankiert wird. Der 30-jährige Schareina war 2025 als Gesamtzweiter und dem Sieg beim Saisonfinale in Marokko erfolgreichster Honda-Vertreter. Die neue Saison beginnt am 3. Januar mit der Dakar.

«Wir stehen kurz vor der Dakar und sind alle gespannt darauf, das wichtigste Rennen des Jahres in Angriff zu nehmen. Wir haben in Marokko mit Toshas Sieg einen erfolgreichen Abschluss gefunden, was uns sehr motiviert», sagte Teammanager Ruben Faria. «Die Fahrer trainieren körperlich und mental für eine sehr harte Dakar. Wir starten in Yanbu und kommen 13 Tage später wieder in Yanbu ins Ziel. Dieses Jahr fahren wir nicht im Empty Quarter, aber es wird trotzdem ein hartes Rennen, denn es sind viele Kilometer zu fahren und alles ist möglich. Wir treffen die letzten Vorbereitungen und freuen uns mit großer Begeisterung auf eine neue Dakar.»

