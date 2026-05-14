2027: Anspruchvollste Dakar-Rallye seit erster Austragung in Saudi-Arabien

Die Strecke der Dakar 2027 wurde im Institut du Monde Arabe in Paris von ASP-Organisationsleiter David Castera vorgestellt. Bei ihrer 49. Ausgabe, der achte in Saudi-Arabien, bietet die prestigeträchtigste Rallye-Raid der Welt eine abwechslungsreiche Strecke mit drei völlig neuen Etappen in Region nahe des Roten Meeres.

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Der Streckenplan der Dakar 2027 Foto: ASO Der Streckenplan der Dakar 2027 © ASO

Die Gesamtdistanz beträgt 8390 Kilometer, davon 5320 Kilometer Wertungsprüfungen, die längste Distanz seit die Dakar in Saudi Arabien ausgetragen wird. Die Ausgabe 2027 unterscheidet sich zu seine erhöhte Streckenanteile auf Sand und die Reduzierung von felsigen Passagen aus. Aus Sicherheitsgründen wir das berühmte "Rub al Khali" (Leeres Viertel) wegen dem Iran-Konflikt nicht gefahren.

Die im Aufbruchboom sich befindende Metropole King Abdullah Economic City wird Dreh- und Angelpunkt der Rallye Dakar sein. Die moderne Stadt am Roten Meer bietet die ideale Infrastruktur für die technischen Abnahmen sowie das Start- und Zielbiwak unweit des Meeres. Die Stadt stellt das Zentrum des Neom-Projekts dar, ein Kernelement der «Vision 2030» für Saudi-Arabien nach dem Zeitalter des Petroliums.

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Don`t cry for me Argentina: Luciano Benavides Foto: Red Bull Don`t cry for me Argentina: Luciano Benavides © Red Bull

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Die Dakar 2027 umfasst mit 5320 Kilometern auf Zeit als alle zuvor in Saudi-Arabien ausgetragenen Veranstaltungen. An die magische 5000-Kilometern-Marke war die Dakar im Jahr 2025 mit 4903 Kilometern herangekommen. Das Terrain der 2027er-Auflage präsentiert sich als abwechslungsreicher als die saudischen Dakars zuvor.

Grandiose Wüstenlandschaften werden bei den 13 Tagesprüfungen durchfahren. Besondere technische Herausforderungen sind gegeben, wenn auf einzelnen Etappen sich einer ständig verändernden Umgebung mit verschiedenen Fahrbahnbedingungen angepasst werden muss: Der ultimative Rallye-Raid-Ausdauertest.

Luciano Benavides auf seiner KTM in 2026 zum Sieg Foto: Red Bull Luciano Benavides auf seiner KTM in 2026 zum Sieg © Red Bull

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Eine Nacht im Biwak-Refugium ohne Service und eine eher konventionelle Marathonetappe werden die gesamte Auto- und Motorrad-Karawane daran erinnern, wie wichtig es ist, Mensch und Maschine über den gesamten Wettbewerb in gutem Zustand zu halten.

Der größere Anteil an Sand gegenüber dem von Geröll und Steinen geprägten Gelände könnte im Januar für einige Teilnehmer im Vergleich zu den Vorjahren für eine gewisse Erleichterung darstellen.

Bei der Dakar treffen die Zweiradler schon mal auf Vierbeiner Foto: ASO Bei der Dakar treffen die Zweiradler schon mal auf Vierbeiner © ASO

Luciano Benavides, Sieger der Dakar 2026 in der Motorradklasse: «Es wird eine längere Dakar. Das gefällt mir sehr gut, denn das bedeutet, dass die körperlich und mental am besten trainierten Fahrer am Ende in vorne liegen werden. Als Fahrer bevorzuge ich lange Etappen. Mir gefällt auch das Format mit zwei Marathonetappen und zudem die zweite erst am Ende der Dakar ausgefahren wird. Das macht die ganze Rallye noch interessanter. Es wird so weniger Informationen und weniger Strategie geben. Es wird mit mehr Sandterrain eine großartige Ausgabe 2027 geben. Ich freue mich nach Saudi Arabien zurückzukehren und will meinen Sieg wiederholen. Das Rennen wird wohl erst wieder auf den letzten Kilometern entschieden werden.»

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Vermehrt Spiele im Sandkasten: Dakar 2027 Foto: ASO Vermehrt Spiele im Sandkasten: Dakar 2027 © ASO

Dakar 2027