Knochenbrüche und Defekte: 18 Piloten mussten die Dakar 2026 aufgeben

Am Ruhetag in Riad wurde durchgezählt: Nur noch 97 Piloten meldeten sich für die zweite Hälfte der 48. Ausgabe der härtesten Rallye fit. Im Umkehrschluss haben 18 Fahrer das Handtuch werfen müssen.

Werbung

Werbung

Erfreulich: Einige Fahrer mussten zwar mit Knochenbrüchen nach Stürzen aufgeben, von Tragödien blieb die Dakar 2026 bisher glücklicherweise aber verschont.

Besonders schmerzlich war jedoch der frühe Ausfall von Tobias Ebster. Der Österreicher im deutsch-indischen Hero-Team war auf Etappe 3 gestürzt und brach sich erneut das Kahnbein. Bester deutschsprachiger Teilnehmer ist seitdem Maxi Schek als 32. (+ 6:32 Std.). Der Allgäuer fährt seine erste Dakar. Weiterhin im Rennen sind auch Markus Hertlein (76./+14:27 Std.) und Dennis Mildenberger (82./+ 15:39 min).

Unter den Ausfällen sind mit Lorenzo Santolino (Sherco) und Stefan Svitko (KTM) auch zwei RallyGP-Piloten. Prominent auch das Ausl von TT-Legende James Hillier in der Rally2-Kategorie.

Werbung

Werbung

Die Ausfälle bei der Dakar 2026

lfd. Nr. Fahrer (Nation) Kategorie Etappe 1 H. Koitha Veetil (IND) Rally2 1 2 L. Santolino (ESP) RallyGP 2 3 N. Horeaux (FRA) Rally2 2 4 R. Lastra (ESP) Rally2 2 5 J. Hillier (GBR) Rally2 3 6 S. Svitko (SVK) RallyGP 3 7 T. Ebster (AUT) Rally2 3 8 M. Albalooshi (IRI) Rally2 4 9 M. Michek (CZE) Rally2 4 10 M. Dovèze (FRA) Rally2 5 11 L. Gomes (BRA) Rally2 5 12 M. Prokes (CZE) Rally2 5 13 J. Broz (CZE) Rally2 5 14 B. Krause (USA) Rally2 5 15 R. Venter (RSA) Rally2 5 16 J. Jain (IND) Rally2 6 17 E. Sokolovski (LTU) Rally2 7 18 P. Pinheiro (POR) Rally2 7