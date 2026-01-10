Kove überrascht bei der Dakar 2026 mit zwei Rally2-Etappensiegen in Serie

Kove Moto hat sich schnell im Rallye-Sport etabliert. Erst seit 2023 ist der chinesische Hersteller bei der Dakar engagiert, und ob es einem gefällt oder nicht: Die Motorräder machen einen guten Eindruck und sind zuverlässig. Dass bisher keine herausragenden Ergebnisse eingefahren wurden, ist der geringen Erfahrung und dem Umstand geschuldet, dass bisher kein ausgewiesener Top-Fahrer mit der Kove 450 Rallye angetreten ist.

Bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt schickt sich Kove-Pilot Neels Theric jedoch an, die etablierten Werke vorzuführen. Der 28-Jährige startet in der Rally2-Kategorie und belegt in der Klassenwertung bei Dakar-Halbzeit mit über fünf Stunden Rückstand abgeschlagen den 29. Platz. Den Großteil seines Rückstands, nämlich 4:48 Stunden, handelte sich der Franzose jedoch auf Etappe 3 ein. «Ich bekam ein Problem mit dem Hinterreifen und bin die letzten 130 km in Zeitlupe gefahren», erklärte Theric.

Aber auf den Marathon-Etappen 4 und 5 gelang Theric der Durchbruch und fuhr Tagessiege für Kove ein. Erstmals konnte ein Hersteller aus China eine Dakar-Etappe gewinnen. «Es waren zwei gute Etappen für mich – mit einem guten Speed und guter Navigation! Nach einem schwierigen Start bei dieser Dakar beginnen sich die Sterne endlich zu richten», freute sich Theric. «Zwei Etappensiege in Folge in der Rally2-Kategorie und gesamt Zehnter und Siebter. Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis, für das das gesamte Team und ich im Vorfeld viel Arbeit investiert haben. Es gibt noch viele Etappen, in denen wir uns beweisen können.»

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 6

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 24:41:00 Std. 2 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 00:45 min 3 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 10:15 4 Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 11:56 5 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 29:50 6 Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 32:03 7 Adrien van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 56:35 8 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco + 1:25:28 Std 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda + 1:31:04 10 Ross Branch (BOT) RallyGP Hero + 1:36:10 ... 32. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 6:23:01 76. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 14:27:18 82. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 15:39:38

