Kove überrascht bei der Dakar 2026 mit zwei Rally2-Etappensiegen in Serie
Der Franzose Neels Theric mausert sich bei der Dakar 2026 zum Favoritenschreck der Rally2-Kategorie. Der 28-Jährige fuhr mit der chinesischen Kove Etappensiege in Folge ein.
Kove Moto hat sich schnell im Rallye-Sport etabliert. Erst seit 2023 ist der chinesische Hersteller bei der Dakar engagiert, und ob es einem gefällt oder nicht: Die Motorräder machen einen guten Eindruck und sind zuverlässig. Dass bisher keine herausragenden Ergebnisse eingefahren wurden, ist der geringen Erfahrung und dem Umstand geschuldet, dass bisher kein ausgewiesener Top-Fahrer mit der Kove 450 Rallye angetreten ist.
Bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt schickt sich Kove-Pilot Neels Theric jedoch an, die etablierten Werke vorzuführen. Der 28-Jährige startet in der Rally2-Kategorie und belegt in der Klassenwertung bei Dakar-Halbzeit mit über fünf Stunden Rückstand abgeschlagen den 29. Platz. Den Großteil seines Rückstands, nämlich 4:48 Stunden, handelte sich der Franzose jedoch auf Etappe 3 ein. «Ich bekam ein Problem mit dem Hinterreifen und bin die letzten 130 km in Zeitlupe gefahren», erklärte Theric.
Aber auf den Marathon-Etappen 4 und 5 gelang Theric der Durchbruch und fuhr Tagessiege für Kove ein. Erstmals konnte ein Hersteller aus China eine Dakar-Etappe gewinnen. «Es waren zwei gute Etappen für mich – mit einem guten Speed und guter Navigation! Nach einem schwierigen Start bei dieser Dakar beginnen sich die Sterne endlich zu richten», freute sich Theric. «Zwei Etappensiege in Folge in der Rally2-Kategorie und gesamt Zehnter und Siebter. Ich bin sehr glücklich über dieses Ergebnis, für das das gesamte Team und ich im Vorfeld viel Arbeit investiert haben. Es gibt noch viele Etappen, in denen wir uns beweisen können.»
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 6
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
24:41:00 Std.
2
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:45 min
3
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 10:15
4
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 11:56
5
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 29:50
6
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 32:03
7
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 56:35
8
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 1:25:28 Std
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 1:31:04
10
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 1:36:10
...
32.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 6:23:01
76.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 14:27:18
82.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 15:39:38
