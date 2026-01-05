KTM-Junior Edgar Canet: Kamele und Bäume kreuzten seinen Weg – Sturz!

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Als Gewinner des Prologs und Sieger der ersten Etappe gelang Edgar Canet bei der Dakar 2026 ein famoser Einstand in der RallyGP-Kategorie. Auf Etappe 2 musste der erst 20-Jährige aber erstmals einen Renntag eröffnen. Der Spanier hatte Probleme mit der Navigation und wurde von seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Daniel Sanders eingeholt. Außerdem musste er einen Sturz wegstecken. Dass Canet dennoch Zweiter wurde, ist beeindruckend.
«Als ich die Route eröffnete, fiel es mir nicht leicht, alle Steine rechtzeitig zu sehen, und habe einen hart getroffen. Danach bin ich einmal gestürzt und mit einem Baum kollidiert, weil ich einigen Kamelen ausweichen musste, aber so weit ist alles okay», berichtete der KTM-Junior von der zweiten Etappe. «Daniel hat etwa den halben Tag großartige Arbeit geleistet und den richtigen Weg gefunden. Die Navigation war schwierig, wir mussten mehrmals anhalten, um die Spuren zu finden, aber wir haben nicht viel Zeit verloren und konnten an den Haltepunkten sehen, wie weit unsere Verfolger hinter uns lagen. Ich bin zufrieden mit unserer Navigation und unserem Tempo.» Die Auswirkung in der Gesamtwertung ist für Canet tatsächlich überschaubar. Mit nur 30 sec Rückstand auf Sanders liegt der 20-Jährige auf dem zweiten Rang. Auf den Gesamtdritten, Honda-Pilot Ricky Brabec, hat fast zwei Minuten Vorsprung.
