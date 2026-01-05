Weiter zum Inhalt
KTM-Junior Edgar Canet: Kamele und Bäume kreuzten seinen Weg – Sturz!
Auf der zweiten Etappe musste Edgar Canet seine erste kleine Niederlage bei der Dakar 2026 einstecken. Trotz eines Sturzes fuhr der Red Bull KTM-Pilot die zweitbeste Zeit.
Rallye-Raid-WM
Edgar Canet (KTM) musste Kamelen ausweichenEdgar Canet (KTM) musste Kamelen ausweichenFoto: Edo Bauer
Edgar Canet (KTM) musste Kamelen ausweichen© Edo Bauer
Als Gewinner des Prologs und Sieger der ersten Etappe gelang Edgar Canet bei der Dakar 2026 ein famoser Einstand in der RallyGP-Kategorie. Auf Etappe 2 musste der erst 20-Jährige aber erstmals einen Renntag eröffnen. Der Spanier hatte Probleme mit der Navigation und wurde von seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Daniel Sanders eingeholt. Außerdem musste er einen Sturz wegstecken. Dass Canet dennoch Zweiter wurde, ist beeindruckend.
«Als ich die Route eröffnete, fiel es mir nicht leicht, alle Steine rechtzeitig zu sehen, und habe einen hart getroffen. Danach bin ich einmal gestürzt und mit einem Baum kollidiert, weil ich einigen Kamelen ausweichen musste, aber so weit ist alles okay», berichtete der KTM-Junior von der zweiten Etappe. «Daniel hat etwa den halben Tag großartige Arbeit geleistet und den richtigen Weg gefunden. Die Navigation war schwierig, wir mussten mehrmals anhalten, um die Spuren zu finden, aber wir haben nicht viel Zeit verloren und konnten an den Haltepunkten sehen, wie weit unsere Verfolger hinter uns lagen. Ich bin zufrieden mit unserer Navigation und unserem Tempo.» Die Auswirkung in der Gesamtwertung ist für Canet tatsächlich überschaubar. Mit nur 30 sec Rückstand auf Sanders liegt der 20-Jährige auf dem zweiten Rang. Auf den Gesamtdritten, Honda-Pilot Ricky Brabec, hat fast zwei Minuten Vorsprung.
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 2
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
4:13:37 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 01:35 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 01:46
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 03:15
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 03:34
6.
Martim Ventura
Rally2
Honda
+ 03:53
7.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 03:56
8.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 05:48
9.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 07:11
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 08:58
17.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 18:34
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 2
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
7:42:24 Std.
2.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 00:30 min
3.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 02:18
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 04:41
5.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 07:46
6.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 10:04
7.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 12:37
8.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 13:37
9.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 14:00
10.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 14:09
14.
Tobias Ebster (AUT)
Rally2
Hero
+ 31:40
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
