Luciano Benavides (KTM) hat für das Dakar-Finale keine Taktik, nur Vollgas

Die Dakar-Führung auf Etappe 11 hat Luciano Benavides zwar den taktischen Spielchen von Ricky Brabec zu verdanken, doch der Red Bull KTM-Pilot will bis zum letzten Tag das Beste daraus machen.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Luciano Benavides (KTM) hat die Vollgas-Taktik
Luciano Benavides (KTM) hat die Vollgas-Taktik
Foto: Edo Bauer
Luciano Benavides (KTM) hat die Vollgas-Taktik
© Edo Bauer

Eigentlich lag Luciano Benavides auf der elften Etappe deutlich hinter Honda-Pilot Ricky Brabec zurück, bis der US-Amerikaner langsamer fuhr und die Dakar-Führung zugunsten einer Startposition auf Etappe 12 hinter seinem Rivalen um den Dakar-Sieg tauschte. 23 sec liegen zwischen dem KTM-Piloten und dem US-Amerikaner.

«Es war nicht mein bester Tag, was das Gefühl angeht», gab Benavides zu. «Es war super schnell und einige Abschnitte haben mir vom Gelände her nicht so gut gefallen, also habe ich versucht, es ruhig anzugehen, um nicht zu stürzen. Es war nicht wirklich sicher, dort schnell zu fahren, also habe ich mein Bestes gegeben.»

Benavides widerspricht, dass auch er es auf eine hintere Startposition abgesehen hatte.

«Ich hatte keine Strategie wie Ricky, der langsamer gefahren ist», betonte der 30-Jährige. «Auch am Mittwoch hat er angehalten, damit Daniel seine Zeit aufholen konnte. Aber das ist mir egal. Ich mache einfach, was ich kann, und kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Am Freitag wird es vor dem letzten Tag noch einmal richtig spannend. In der Gesamtwertung ist es immer noch sehr eng, also müssen wir bis zum letzten Tag warten. Die Entscheidung fällt erst am letzten Tag.»

Üblicherweise attackieren die Dakar-Piloten auf der letzten Etappe nicht mehr, sondern fahren die letzten 105 km gemeinsam.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 11

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

3:09:02 Std.

2.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 0:21 min

3.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 1:15

4.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 3:37

5.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 4:06

6.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 4:56

7.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 8:01

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 9:00

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 9:33

10.

Martim Ventura (ESP)

Rally2

Honda

+ 9:34

...

33.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 36:40

67.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 1:40:50 Std.

81.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 2:01:24

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 11

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 44:48:48 Std

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:23 sec

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:16 min

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 23:32

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 34:20

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 54:13

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:10:50 Std.

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:25:56

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:36:38

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:39:05

...

30.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 10:34:16

68.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 24:27:34

75.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 27:39:30

