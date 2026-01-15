Luciano Benavides (KTM) hat für das Dakar-Finale keine Taktik, nur Vollgas

Eigentlich lag Luciano Benavides auf der elften Etappe deutlich hinter Honda-Pilot Ricky Brabec zurück, bis der US-Amerikaner langsamer fuhr und die Dakar-Führung zugunsten einer Startposition auf Etappe 12 hinter seinem Rivalen um den Dakar-Sieg tauschte. 23 sec liegen zwischen dem KTM-Piloten und dem US-Amerikaner.

«Es war nicht mein bester Tag, was das Gefühl angeht», gab Benavides zu. «Es war super schnell und einige Abschnitte haben mir vom Gelände her nicht so gut gefallen, also habe ich versucht, es ruhig anzugehen, um nicht zu stürzen. Es war nicht wirklich sicher, dort schnell zu fahren, also habe ich mein Bestes gegeben.»

Benavides widerspricht, dass auch er es auf eine hintere Startposition abgesehen hatte.

«Ich hatte keine Strategie wie Ricky, der langsamer gefahren ist», betonte der 30-Jährige. «Auch am Mittwoch hat er angehalten, damit Daniel seine Zeit aufholen konnte. Aber das ist mir egal. Ich mache einfach, was ich kann, und kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Am Freitag wird es vor dem letzten Tag noch einmal richtig spannend. In der Gesamtwertung ist es immer noch sehr eng, also müssen wir bis zum letzten Tag warten. Die Entscheidung fällt erst am letzten Tag.»

Üblicherweise attackieren die Dakar-Piloten auf der letzten Etappe nicht mehr, sondern fahren die letzten 105 km gemeinsam.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 11

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda 3:09:02 Std. 2. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 0:21 min 3. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 1:15 4. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 3:37 5. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 4:06 6. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 4:56 7. Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco + 8:01 8. Ross Branch (BOT) RallyGP Hero + 9:00 9. Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM + 9:33 10. Martim Ventura (ESP) Rally2 Honda + 9:34 ... 33. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 36:40 67. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 1:40:50 Std. 81. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 2:01:24

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 11