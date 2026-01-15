Luciano Benavides (KTM) hat für das Dakar-Finale keine Taktik, nur Vollgas

Rallye-Raid-WM • Neu
Erster Etappensieg bei einer Dakar: Skyler Howes bereut jeden seiner Fehler
Die Dakar-Führung auf Etappe 11 hat Luciano Benavides zwar den taktischen Spielchen von Ricky Brabec zu verdanken, doch der Red Bull KTM-Pilot will bis zum letzten Tag das Beste daraus machen.
Eigentlich lag Luciano Benavides auf der elften Etappe deutlich hinter Honda-Pilot Ricky Brabec zurück, bis der US-Amerikaner langsamer fuhr und die Dakar-Führung zugunsten einer Startposition auf Etappe 12 hinter seinem Rivalen um den Dakar-Sieg tauschte. 23 sec liegen zwischen dem KTM-Piloten und dem US-Amerikaner.
«Es war nicht mein bester Tag, was das Gefühl angeht», gab Benavides zu. «Es war super schnell und einige Abschnitte haben mir vom Gelände her nicht so gut gefallen, also habe ich versucht, es ruhig anzugehen, um nicht zu stürzen. Es war nicht wirklich sicher, dort schnell zu fahren, also habe ich mein Bestes gegeben.»
Benavides widerspricht, dass auch er es auf eine hintere Startposition abgesehen hatte.
«Ich hatte keine Strategie wie Ricky, der langsamer gefahren ist», betonte der 30-Jährige. «Auch am Mittwoch hat er angehalten, damit Daniel seine Zeit aufholen konnte. Aber das ist mir egal. Ich mache einfach, was ich kann, und kontrolliere, was ich kontrollieren kann. Am Freitag wird es vor dem letzten Tag noch einmal richtig spannend. In der Gesamtwertung ist es immer noch sehr eng, also müssen wir bis zum letzten Tag warten. Die Entscheidung fällt erst am letzten Tag.»
Üblicherweise attackieren die Dakar-Piloten auf der letzten Etappe nicht mehr, sondern fahren die letzten 105 km gemeinsam.
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
3:09:02 Std.
2.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 0:21 min
3.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 1:15
4.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 3:37
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 4:06
6.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 4:56
7.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 8:01
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 9:00
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 9:33
10.
Martim Ventura (ESP)
Rally2
Honda
+ 9:34
...
33.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 36:40
67.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:40:50 Std.
81.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:01:24
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 44:48:48 Std
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:23 sec
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:16 min
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 23:32
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 34:20
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 54:13
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:10:50 Std.
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:25:56
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:36:38
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:39:05
...
30.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 10:34:16
68.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 24:27:34
75.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 27:39:30
