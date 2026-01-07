Weiter zum Inhalt
Nach Dreifachsieg auf Etappe 4: Zwei von drei Honda-Stars mit Reifensorgen

Das gesamte Podium der vierten Etappe wurde von Honda in Beschlag genommen und die Dakar-Führung haben die Werkspiloten Tosha Schareina und Ricky Brabec übernommen – auf Kosten der Reifen?

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Zwei von drei Honda-Piloten haben Reifensorgen
Zwei von drei Honda-Piloten haben Reifensorgen
Foto: Honda
Zwei von drei Honda-Piloten haben Reifensorgen
© Honda

Im Artikel erwähnt

Es ist kaum zu glauben: Über 417 km fuhren und navigierten die Honda-Piloten Tosha Schareina, Ricky Brabec und Skyler Howes sowie Hero-Ass Ross Branch auf Etappe 4 der Dakar 2026 durch die Einöde, am Ende trennten die Top-4 aber lediglich 16 Sekunden!

Was insbesondere der Triumphzug von Honda wert war, wird sich aber wohl erst am Donnerstag zeigen. Denn die heutige Route mit reichlich Felsen und Geröll war eine Tortur für die Reifen. Die Piloten übernachten aber getrennt von ihren Teams in einem spartanisch ausgestatteten Biwak und müssen Etappe 5 mit denselben Reifen fahren. «Bisher sieht mein Bike ganz okay aus, aber genau werde ich es erst auf Etappe 5 wissen. Es wird auch darauf ankommen, ob wir erneut über so viel Geröll fahren müssen», grübelte der Etappensieger aus Spanien.

Keine Sorgen macht sich hingegen der zweifache Dakar-Sieger Ricky Brabec, der zeitgleich mit Schareina die Gesamtwertung anführt. «Das Motorrad hat heute den Boden nicht berührt. Ich muss nur noch die Reifen überprüfen, etwas tanken, und dann bin ich bereit für morgen», meinte der US-Amerikaner. «Aber es war eine lange Etappe. Ich bin als Zweiter hinter Tosha gestartet, der einen hervorragenden Start hingelegt hat. Ich bin etwas langsam in Schwung gekommen, habe aber glücklicherweise mein Tempo gefunden und etwas zugelegt. Dann habe ich ihn eingeholt und wir sind die letzten 200 km zusammen gefahren. Das war cool. Ich glaube, wir sind beide zufrieden mit dem Tag.»

Im Artikel erwähnt

Landsmann Skyler Howes sah man jedoch die Sorgen an – und eine Erkältung. «Ich habe mich wahrscheinlich durch die Klimaanlage erkältet; meine Energie war heute auf dem Tiefpunkt», stöhnte Howes. «Ich habe versucht, die Reifen zu schonen, weil wir wussten, dass es Probleme geben könnte, und ich glaube, ich habe ein Problem mit einem davon. Wir werden sehen, wie es morgen mit meinem Hinterreifen läuft. Die Herausforderung wird darin bestehen, wer es mit seinen Reifen über die Ziellinie schafft. Zumindest meine sind in keinem guten Zustand.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 4

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

4:31:56 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:06 min

3.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:10

4.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 00:16

5.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 02:37

6.

Nacho Cornejo

RallyGP

Hero

+ 03:13

7.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 03:16

8.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 03:49

9.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 05:11

10.

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+ 10:22

29.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 1:13:56 Std.

85.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:53:54

90.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 3:10:08

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 4

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

16:45:40 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 00:00 min

3.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 01:24

4.

Edgar Canet (ESP)

RallyGP

KTM

+ 11:22

5.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 13:09

6.

Ross Branch (BWA)

RallyGP

Hero

+ 13:59

7.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 14:38

8.

Nacho Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 22:01

9.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 27:24

10.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 1:01:23 Std.

33.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 4:38:30 Std.

75.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 9:29:22

81.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 10:09:51

