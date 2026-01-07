Nach Dreifachsieg auf Etappe 4: Zwei von drei Honda-Stars mit Reifensorgen

Es ist kaum zu glauben: Über 417 km fuhren und navigierten die Honda-Piloten Tosha Schareina, Ricky Brabec und Skyler Howes sowie Hero-Ass Ross Branch auf Etappe 4 der Dakar 2026 durch die Einöde, am Ende trennten die Top-4 aber lediglich 16 Sekunden!

Was insbesondere der Triumphzug von Honda wert war, wird sich aber wohl erst am Donnerstag zeigen. Denn die heutige Route mit reichlich Felsen und Geröll war eine Tortur für die Reifen. Die Piloten übernachten aber getrennt von ihren Teams in einem spartanisch ausgestatteten Biwak und müssen Etappe 5 mit denselben Reifen fahren. «Bisher sieht mein Bike ganz okay aus, aber genau werde ich es erst auf Etappe 5 wissen. Es wird auch darauf ankommen, ob wir erneut über so viel Geröll fahren müssen», grübelte der Etappensieger aus Spanien.

Keine Sorgen macht sich hingegen der zweifache Dakar-Sieger Ricky Brabec, der zeitgleich mit Schareina die Gesamtwertung anführt. «Das Motorrad hat heute den Boden nicht berührt. Ich muss nur noch die Reifen überprüfen, etwas tanken, und dann bin ich bereit für morgen», meinte der US-Amerikaner. «Aber es war eine lange Etappe. Ich bin als Zweiter hinter Tosha gestartet, der einen hervorragenden Start hingelegt hat. Ich bin etwas langsam in Schwung gekommen, habe aber glücklicherweise mein Tempo gefunden und etwas zugelegt. Dann habe ich ihn eingeholt und wir sind die letzten 200 km zusammen gefahren. Das war cool. Ich glaube, wir sind beide zufrieden mit dem Tag.»

Landsmann Skyler Howes sah man jedoch die Sorgen an – und eine Erkältung. «Ich habe mich wahrscheinlich durch die Klimaanlage erkältet; meine Energie war heute auf dem Tiefpunkt», stöhnte Howes. «Ich habe versucht, die Reifen zu schonen, weil wir wussten, dass es Probleme geben könnte, und ich glaube, ich habe ein Problem mit einem davon. Wir werden sehen, wie es morgen mit meinem Hinterreifen läuft. Die Herausforderung wird darin bestehen, wer es mit seinen Reifen über die Ziellinie schafft. Zumindest meine sind in keinem guten Zustand.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 4

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 4:31:56 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 00:06 min 3. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 00:10 4. Ross Branch (BWA) RallyGP Hero + 00:16 5. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 02:37 6. Nacho Cornejo RallyGP Hero + 03:13 7. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 03:16 8. Edgar Canet (ESP) RallyGP KTM + 03:49 9. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 05:11 10. Neels Theric (FRA) Rally2 Kove + 10:22 … 29. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 1:13:56 Std. 85. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:53:54 90. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 3:10:08

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 4