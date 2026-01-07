Nach Dreifachsieg auf Etappe 4: Zwei von drei Honda-Stars mit Reifensorgen

Rallye-Raid-WM • Neu
So funktioniert die Marathon-Etappe bei der Rallye Dakar 2026
Das gesamte Podium der vierten Etappe wurde von Honda in Beschlag genommen und die Dakar-Führung haben die Werkspiloten Tosha Schareina und Ricky Brabec übernommen – auf Kosten der Reifen?
Es ist kaum zu glauben: Über 417 km fuhren und navigierten die Honda-Piloten Tosha Schareina, Ricky Brabec und Skyler Howes sowie Hero-Ass Ross Branch auf Etappe 4 der Dakar 2026 durch die Einöde, am Ende trennten die Top-4 aber lediglich 16 Sekunden!
Was insbesondere der Triumphzug von Honda wert war, wird sich aber wohl erst am Donnerstag zeigen. Denn die heutige Route mit reichlich Felsen und Geröll war eine Tortur für die Reifen. Die Piloten übernachten aber getrennt von ihren Teams in einem spartanisch ausgestatteten Biwak und müssen Etappe 5 mit denselben Reifen fahren. «Bisher sieht mein Bike ganz okay aus, aber genau werde ich es erst auf Etappe 5 wissen. Es wird auch darauf ankommen, ob wir erneut über so viel Geröll fahren müssen», grübelte der Etappensieger aus Spanien.
Keine Sorgen macht sich hingegen der zweifache Dakar-Sieger Ricky Brabec, der zeitgleich mit Schareina die Gesamtwertung anführt. «Das Motorrad hat heute den Boden nicht berührt. Ich muss nur noch die Reifen überprüfen, etwas tanken, und dann bin ich bereit für morgen», meinte der US-Amerikaner. «Aber es war eine lange Etappe. Ich bin als Zweiter hinter Tosha gestartet, der einen hervorragenden Start hingelegt hat. Ich bin etwas langsam in Schwung gekommen, habe aber glücklicherweise mein Tempo gefunden und etwas zugelegt. Dann habe ich ihn eingeholt und wir sind die letzten 200 km zusammen gefahren. Das war cool. Ich glaube, wir sind beide zufrieden mit dem Tag.»
Landsmann Skyler Howes sah man jedoch die Sorgen an – und eine Erkältung. «Ich habe mich wahrscheinlich durch die Klimaanlage erkältet; meine Energie war heute auf dem Tiefpunkt», stöhnte Howes. «Ich habe versucht, die Reifen zu schonen, weil wir wussten, dass es Probleme geben könnte, und ich glaube, ich habe ein Problem mit einem davon. Wir werden sehen, wie es morgen mit meinem Hinterreifen läuft. Die Herausforderung wird darin bestehen, wer es mit seinen Reifen über die Ziellinie schafft. Zumindest meine sind in keinem guten Zustand.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
4:31:56 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:06 min
3.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:10
4.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 00:16
5.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 02:37
6.
Nacho Cornejo
RallyGP
Hero
+ 03:13
7.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:16
8.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 03:49
9.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 05:11
10.
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+ 10:22
…
29.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 1:13:56 Std.
85.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:53:54
90.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 3:10:08
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
16:45:40 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:00 min
3.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 01:24
4.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 11:22
5.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 13:09
6.
Ross Branch (BWA)
RallyGP
Hero
+ 13:59
7.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 14:38
8.
Nacho Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 22:01
9.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 27:24
10.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 1:01:23 Std.
…
33.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 4:38:30 Std.
75.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 9:29:22
81.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 10:09:51
