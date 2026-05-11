Rallye-Ass Tobias Ebster (28): Neue Optionen nach Hero-Aus

Nach seinem neunten Platz und zwei Einzel-Podien bei der Dakar-Rallye 2025 erhielt Tobias Ebster einen Vertrag im deutsch-indischen Hero-Werksteam, und war dort Teamkollege der Top-Asse Ross Branch und Nacho Cornejo. Für die Inder fuhr Ebster in der Rallye-Raid-Wertung Silber in der Rally2-Wertung ein. Der Sturz bei der Dakar 2026 mit einem komplizierten Handgelenksbruch brachte dem Neffen von KTM-Ikone Heinz Kinigadner einen herben Rückschlag.

Werbung

Werbung

Das Hero-Werksteam hat den Vertrag mit dem Tiroler nicht verlängert – das Team will sich geografisch neu ausrichten und hat den Südafrikaner Michael Doherty verpflichtet. Ebster, der einst mit mehreren Jobs wie Pizza-Zusteller und Installateur parallel seine Karriere finanzierte, arbeitet jetzt gezielt an seinem Comeback. Am vergangenen Wochenende bestritt der 28-Jährige beim Hard-Enduro-Event ‹Hells Ride› im Kärntner Oberhof seinen ersten Renneinsatz nach der Verletzung. Dabei schonte sich Ebster jedoch noch – befuhr daher auch nicht alle ‹Qutliers› mit hohem Schwierigkeitsgrad.

Fakt ist: Ebsters Speed war beim Renn-Comeback aber gut. «Die Hand hält jetzt», bestätigt Ebster, der über dem linken Handgelenk momentan noch die gleiche Stützvorrichtung trägt, wie auch Supercross-Ass Ken Roczen. Auch neue Möglichkeiten haben sich mittlerweile für den Kämpfer wieder aufgetan. «Ich will noch nicht darüber sprechen. Es ist derzeit auch noch zu früh, um konkrete Namen zu nennen – aber es sieht ganz gut aus», berichtet Ebster gegenüber speedweek.com.

«Es sind natürlich Optionen – welche die Dakar betreffen», merkt der Zillertaler an. Ab Mitte Mai sollen dann auch konkrete Gespräche geführt werden. Zur Erinnerung: Vor seinem Werks-Engagement bei Hero fuhr Tobias Ebster die Dakar-Rallye 2025 im werksunterstützten niederländischen BAS World Racing-Team auf einer KTM. Dort müssen die Piloten jedoch finanzielle Eigenmittel zum Budget beisteuern.

Werbung

Werbung