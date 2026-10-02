Marokko, Etappe 4: Daniel Sanders (KTM) mit Tagessieg wieder Führender
Nach der vierten Etappe der Rallye du Maroc 2026 läuft es auf ein Duell um den Gesamtsieg zwischen den Red Bull KTM-Piloten Daniel Sanders und Edgar Canet hinaus.
Das Biwak in Zagora diente erneut als Ausgangspunkt und als Ziel für die vorletzte Etappe der diesjährigen Rallye du Maroc. Mit einer Wertungsprüfung von 321 km und einer Verbindung von 132 km war Etappe 4 ähnlich lang wie der Vortag. Die spektakulären Schluchten der Region bilden die Kulisse, wobei technische und sandige Passagen sowie Dünen und felsige Abschnitte zu durchqueren waren.
Als Sieger von Etappe 3 eröffnete Luciano Benavides (Red Bull KTM) die Route, gefolgt von Tosha Schareina (Honda) und Nacho Cornejo (Hero), die im Abstand von jeweils drei Minuten starteten. Nach etwa 180 km hatte Schareina zum Argentinier aufgeholt und profitierte für den Rest der Strecke ebenfalls vom Bonus-System.
Aber die Zeitgutschrift für das Eröffnen der Route machte den Vorteil der späteren Starter nicht wett. Der als Achter gestartete Daniel Sanders (KTM) flog förmlich über das Terrain und fuhr bis zum Ziel satte 9 min auf seinen Red Bull-Teamkollegen heraus. In 3:14:31 Stunden fuhr der Australier die schnellste Zeit und sicherte sich vor Edgar Canet (KTM) und Adrien van Beveren (Honda) den Tagessieg.
Ganz nebenbei eroberte Sanders die Gesamtführung zurück; mit 1:32 min Rückstand folgt Canet auf Platz 2. Auf der fünften und letzten Etappe dürfte es zum Showdown zwischen den beiden KTM-Piloten kommen, denn der Dritte – Honda-Pilot Ricky Brabec – liegt bereits 8 min zurück.
Auf den Positionen 5 und 6 sorgten Nacho Cornejo und Michael Docherty für ein starkes Hero-Ergebnis auf Etappe 4. In der Gesamtwertung belegen der Chilene und der Südafrikaner in derselben Reihenfolge die Plätze 8 und 9.
Rally2-Pilot Neels Theric brachte die Kove mit 10 min Rückstand als Neunter ins Ziel (Elfter der Rallye-Wertung).
Die ZXMoto-Piloten Skyler Howes (11./RallyGP) und Tobias Ebster (19./Rally2) sammeln weiter Erfahrung mit dem chinesischen Motorrad und halten sich wacker im Rennen.
Rallye du Maroc 2026: Ergebnis Etappe 4
D. Sanders (AUS) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – 3:14:31 (hh:mm:ss)
E. Canet (ESP) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – +3:01 (mm:ss)
A. Van Beveren (FRA) – GP – Monster Energy Honda HRC – +3:17
R. Brabec (USA) – GP – Monster Energy Honda HRC – +6:51
I. Cornejo (CHI) – GP – Hero Motosports Team Rally – +7:21
M. Docherty (RSA) – R2 – Hero Motosports Team Rally – +8:25
T. Schareina (ESP) – GP – Monster Energy Honda HRC – +9:27
L. Benavides (ARG) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – +9:58
N. Theric (FRA) – R2 – Kove Factory Racing – +10:00
M. Ventura (POR) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +10:36
S. Howes (USA) – GP – Zxmoto Joyride Factory Rally Team – +12:16
L. Santolino (ESP) – GP – Sherco Tvs Rally Factory – +13:32
T. Mulec (SLO) – R2 – Bas World KTM Team – +14:06
B. Crivilin (BRA) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +14:58
P. Campbell (USA) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +15:33
B. Bozzo (ESP) – R2 – Pedregà Racing Team – +17:36
A. Pellicer (ESP) – R2 – Xraids Experience – +17:45
D. Karka (LTU) – R2 – Duust Rally Team – +19:31
T. Ebster (AUT) – R2 – Zxmoto Joyride Factory Rally Team – +19:32
P. Lucci (ITA) – R2 – Bas World KTM Team – +21:31
Rallye du Maroc 2026: Stand nach 4 von 5 Etappen
D. Sanders (AUS) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – 13:45:03 (hh:mm:ss)
E. Canet (ESP) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – +1:31 (mm:ss)
R. Brabec (USA) – GP – Monster Energy Honda HRC – +8:09
L. Benavides (ARG) – GP – Red Bull KTM Factory Racing – +9:53
M. Ventura (POR) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +13:44
A. Van Beveren (FRA) – GP – Monster Energy Honda HRC – +21:36
T. Schareina (ESP) – GP – Monster Energy Honda HRC – +26:42
I. Cornejo (CHI) – GP – Hero Motosports Team Rally – +32:04
M. Docherty (RSA) – R2 – Hero Motosports Team Rally – +43:09
P. Campbell (USA) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +48:19
N. Theric (FRA) – R2 – Kove Factory Racing – +53:35
T. Mulec (SLO) – R2 – Bas World KTM Team – +58:05
L. Santolino (ESP) – GP – Sherco Tvs Rally Factory – +1:04:10 (hh:mm:ss)
B. Crivilin (BRA) – R2 – Monster Energy Honda HRC – +1:07:18
R. Barbosa (CHI) – R2 – Ht Rally Raid – +1:11:31
B. Bozzo (ESP) – R2 – Pedregà Racing Team – +1:12:43
P. Lucci (ITA) – R2 – Bas World KTM Team – +1:18:24
A. Pellicer (ESP) – R2 – Xraids Experience – +1:21:11
T. Ebster (AUT) – R2 – Zxmoto Joyride Factory Rally Team – +1:32:52
D. Karka (LTU) – R2 – Duust Rally Team – +1:33:35
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