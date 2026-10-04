Marokko, Etappe 5: Honda-Sieg, aber KTM-Junior Edgar Canet holt Gesamtsieg
Die fünfte und letzte Etappe der Rallye du Maroc 2026 gewann Honda-Ass Ricky Brabec, doch Red Bull KTM-Pilot Edgar Canet genügte Platz 4 für den Gesamtsieg. Riesiges Pech für Tobias Ebster (ZX Moto).
Die letzte Etappe der diesjährigen Rallye Marokko führte über insgesamt 355 Kilometer, darunter 234 Kilometer auf der Wertungsprüfung durch die Region der Chegaga-Dünen. Nach einem weiteren Verbindungsabschnitt folgte ein 23 Kilometer langer, zeitlich gewerteter Abschnitt bis zum Biwak in Zagora.
Die Ausgangssituation: Als Sieger von Etappe 4 eröffnete Daniel Sanders den letzten Renntag. Drei Minuten nach dem Australier startete sein Red Bull KTM-Teamkollege Edgar Canet, der in der Gesamtwertung aber nur 1:34 min hinter dem Rallye-Weltmeister zurücklag. Sollte der junge Spanier also den 32-Jährigen einholen und zeitgleich mit ihm ins Ziel kommen, wäre er der Gesamtsieger.
Bereits am Wegpunkt nach 91 Kilometern war klar, dass das Bonussystem für das Eröffnen der Route nicht ausreicht, um den Vorteil der späteren Starter auszugleichen. Während Ricky Brabec (Honda) die schnellste Zeit markierte und Canet nur eine Minute langsamer war, lag Sanders bereits über vier Minuten zurück.
Brabec, der angesichts von 8 min Rückstand nach Etappe 4 nur eine geringe Chance auf den Marokko-Sieg hatte, fuhr furios und holte sich nach 1:52:15 Stunden den letzten Etappensieg. Der US-Amerikaner sicherte sich damit zwar gleichzeitig den dritten Platz auf dem Podium, am Gesamtsieg durch Canet vor Sanders konnte er jedoch nichts ändern.
Erstaunlich: Auf Etappe 5 belegten vier Honda- und drei KTM-Werkspiloten die ersten sieben Positionen. Dabei startete Martim Ventura (Honda) in der Rally2-Wertung, die der Portugiese auch souverän vor Michael Docherty (Hero) gewann.
Bester Hero-Pilot in der RallyGP-Wertung wurde Nacho Cornejo als Gesamtachter. Rally2-Pilot Neels Theric mit der chinesischen Kove wurde Elfter, noch vor Sherco-Ass Lorenzo Santolino.
Rallye-Neuling ZX Moto zog sich solide aus der Affäre. Dass Skyler Howes am ersten Tag mit Spritmangel ausrollte, verdarb dem Texaner eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung als 22. Teamkollege Tobias Ebster aus der Rallye-Kategorie musste sein Motorrad nach 149 km mit einem technischen Problem abstellen.
Nach vier von fünf Events der World Rally-Raid Championship 2026 führt in der Fahrerwertung Daniel Sanders vor den punktgleichen Tosha Schareina (Honda) und Luciano Benavides (KTM). Wie die laufende und die nächste Saison aussehen, ist angesichts der Spannungen im Nahen Osten derzeit unklar.
Rallye du Maroc: Ergebnis von Etappe 5
Ricky Brabec (USA) – Honda – GP – 1:52:15 (hh:mm:ss)
Luciano Benavides (ARG) – KTM – GP – +2:36 (mm:ss)
Tosha Schareina (ESP) – Honda – GP – +3:03
Edgar Canet (ESP) – KTM – GP – +3:11
Daniel Sanders (AUS) – KTM – GP – +5:39
Martim Ventura (POR) – Honda – R2 – +6:02
Adrien Van Beveren (FRA) – Honda – GP – +6:09
Ignacio Cornejo (CHI) – Hero – GP – +6:41
Michael Docherty (RSA) – Hero – R2 – +7:22
Bruno Bozzo (ESP) – KTM – R2 – +8:21
Neels Theric (FRA) – Kove – R2 – +9:37
Preston Campbell (USA) – Honda – R2 – +10:06
Bruno Crivilin (BRA) – Honda – R2 – +11:42
Toni Mulec (SLO) – KTM – R2 – +12:16
Paolo Lucci (ITA) – KTM – R2 – +12:43
Skyler Howes (USA) – ZXMOTO – GP – +13:02
Ruy Barbosa (CHI) – Honda – R2 – +15:43
Mathieu Dovèze (FRA) – KTM – R2 – +16:28
Dovydas Karka (LTU) – KTM – R2 – +17:11
Alfredo Pellicer (ESP) – KTM – R2 – +19:37
Rallye du Maroc: Endstand nach Etappe 5
1. Edgar Canet (ESP) – KTM – GP – 15:41:55 (hh:mm:ss)
2. Daniel Sanders (AUS) – KTM – GP – +1:02 (mm:ss)
3. Ricky Brabec (USA) – Honda – GP – +3:32
4. Luciano Benavides (ARG) – KTM – GP – +7:52
5. Martim Ventura (POR) – Honda – R2 – +15:09
6. Adrien Van Beveren (FRA) – Honda – GP – +23:08
7. Tosha Schareina (ESP) – Honda – GP – +25:08
8. Ignacio Cornejo (CHI) – Hero – GP – +34:08
9. Michael Docherty (RSA) – Hero – R2 – +45:54
10. Preston Campbell (USA) – Honda – R2 – +53:48
11. Neels Theric (FRA) – Kove – R2 – +58:35
12. Toni Mulec (SLO) – KTM – R2 – +1:05:44 (hh:mm:ss)
13. Bruno Crivilin (BRA) – Honda – R2 – +1:14:23
14. Bruno Bozzo (ESP) – KTM – R2 – +1:16:27
15. Lorenzo Santolino (ESP) – Sherco – GP – +1:21:28
16. Ruy Barbosa (CHI) – Honda – R2 – +1:22:37
17. Paolo Lucci (ITA) – KTM – R2 – +1:29:30
18. Alfredo Pellicer (ESP) – KTM – R2 – +1:36:11
19. Dovydas Karka (LTU) – KTM – R2 – +1:47:19
20. Mathieu Dovèze (FRA) – KTM – R2 – +1:54:50
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach