Marokko, Prolog: Drei Piloten in 13 sec – Daniel Sanders (KTM) Schnellster

Die Rallye du Maroc vom 28. September bis 3. Oktober ist das vierte von fünf Events der World Rally-Raid Championship. Ob das Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (22. bis 27. November) angesichts der Kriegshandlungen in der Region stattfinden kann, darf bezweifelt werden. Selbiges gilt für die in Saudi-Arabien stattfindende Rallye Dakar 2027 im Januar.

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Hinsichtlich der Weltmeisterschaft kommt der Rallye in Nordafrika daher möglicherweise eine noch wichtigere Bedeutung zu. In der Gesamtwertung liegen mit Daniel Sanders (67 P./Red Bull KTM), Tosha Schareina (64 P./Monster Honda) und Luciano Benavides (61 P./Red Bull KTM) drei Piloten nur durch sechs Punkte getrennt vorn.

Beim Prolog am Montag unterstrich Sanders mit der schnellsten Zeit seine Ambitionen. Der Australier brachte die Wertung über 18 km in unter elf Minuten hinter sich – aber auch sein Teamkollege Edgar Canet und Honda-Ass Ricky Brabec gaben sich keine Blöße und waren nur 12 und 13 sec langsamer.

Rallye-Neueinsteiger Kove Moto ist mit Skyler Howes (17./+1:14 min) in der RallyGP und Tobias Ebster (22./+1:30 min) in der Rally2-Kategorie erstmals bei einem WM-Event am Start.

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Wichtiger als die gefahrene Zeit ist jedoch die Möglichkeit, sich die Startplatzierung für die erste Etappe aussuchen zu können. Als Prolog-Sieger wird Sanders üblicherweise den spätesten Platz auswählen, um von den Spuren der ersten Starter zu profitieren. Die erste Etappe umfasst eine Wertungsprüfung von 268 km sowie eine Verbindungsstrecke von 368 km und führt den Tross von Agadir nach Zagora.