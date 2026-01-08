Weiter zum Inhalt
Ricky Brabec bewahrte Honda auf Etappe 5 der Dakar 2026 vor einem Desaster

Ricky Brabec etabliert sich als der verlässlichste der Honda-Piloten. Während der US-Amerikaner auf Etappe 5 den Schaden begrenzte, unterlief seinem Teamkollegen Tosha Schareina ein Anfängerfehler.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Ricky Brabec hält Honda im Rennen
Ricky Brabec hält Honda im Rennen
Foto: Honda
Ricky Brabec hält Honda im Rennen
© Honda

Ricky Brabec startete als Zweiter in die zweite Hälfte der ersten von zwei Marathon-Etappen bei der Dakar 2026, holte seinen spanischen Teamkollegen nach etwa 180 km ein und sammelte Zeitgutschriften. Dennoch konnten die später gestarteten Fahrer massiv schneller fahren und die beiden Honda-Piloten verloren gut neun Minuten auf Tagessieger Luciano Benavides (Red Bull KTM).

Brabec kam als Fünfter in die Wertung und behauptete den zweiten Gesamtrang hinter dem neuen Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM). «Es war ein langer Tag an der Spitze, eigentlich sogar beide Tage – ich bin zwei Tage hintereinander als Zweiter gestartet. Heute Morgen war die Navigation auf den großen flachen Felsen etwas schwierig», berichtete der Dakar-Sieger von 2020 und 2024. «Ich glaube, Tosha und ich haben in derselben Gegend einen Fehler gemacht. Ich habe seine Linie nie gesehen und denke, dass andere ebenfalls davon überrascht wurden.»

Brabec war unsicher, ob seine Reifen die fünfte Etappe überstehen würden. Seine Sorge war unbegründet. «Mir war klar, dass man auf seine Ausrüstung und seine Reifen achten musste. Meine Reifen waren an beiden Tagen in einem einwandfreien Zustand», betonte der Honda-Pilot. «Die Gesamtzeiten sind sehr knapp beieinander. Mal sehen, was am Freitag passiert. Ich habe gehört, dass uns einige Sanddünen erwarten. Insofern ist es eigentlich nicht so schlimm, etwas weiter hinten zu starten.»

Von noch weiter hinten wird jedoch Schareina in Etappe 6 starten. Der 31-Jährige erhielt wegen eines Anfängerfehlers eine Zeitstrafe von zehn Minuten und fiel dadurch auf die zwölfte Position zurück und in der Gesamtwertung von Platz 1 auf Platz 4 abrutschte. Der Spanier wurde bestraft, weil er beim Verlassen des Marathon-Biwaks nicht die vorgesehene Markierung für den Start passierte.

Skyler Howes (15./+ 21 min) und Adrien Van Beveren (18./+ 32min) verloren wegen Reifen-Problemen weiter den Anschluss auf vordere Positionen.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:05:19 Std.

2

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+03:51 min

3

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+05:50

4

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+07:22

5

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+09:16

6

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+09:17

7

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+12:55

8

Konrad Dabrowski (POL)

Rally2

KTM

+13:57

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+14:27

10

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+16:43

...

34

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+54:53

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

20:58:10 Std.

2

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+02:02 min

3

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+05:55

4

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+11:59

5

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+18:38

6

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+29:17

7

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+52:31

8

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+1:01:31 Std

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+1:16:03

10

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+1:23:53

...

32

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+5:26:09

