Ricky Brabec bewahrte Honda auf Etappe 5 der Dakar 2026 vor einem Desaster

Ricky Brabec startete als Zweiter in die zweite Hälfte der ersten von zwei Marathon-Etappen bei der Dakar 2026, holte seinen spanischen Teamkollegen nach etwa 180 km ein und sammelte Zeitgutschriften. Dennoch konnten die später gestarteten Fahrer massiv schneller fahren und die beiden Honda-Piloten verloren gut neun Minuten auf Tagessieger Luciano Benavides (Red Bull KTM).

Brabec kam als Fünfter in die Wertung und behauptete den zweiten Gesamtrang hinter dem neuen Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM). «Es war ein langer Tag an der Spitze, eigentlich sogar beide Tage – ich bin zwei Tage hintereinander als Zweiter gestartet. Heute Morgen war die Navigation auf den großen flachen Felsen etwas schwierig», berichtete der Dakar-Sieger von 2020 und 2024. «Ich glaube, Tosha und ich haben in derselben Gegend einen Fehler gemacht. Ich habe seine Linie nie gesehen und denke, dass andere ebenfalls davon überrascht wurden.»

Brabec war unsicher, ob seine Reifen die fünfte Etappe überstehen würden. Seine Sorge war unbegründet. «Mir war klar, dass man auf seine Ausrüstung und seine Reifen achten musste. Meine Reifen waren an beiden Tagen in einem einwandfreien Zustand», betonte der Honda-Pilot. «Die Gesamtzeiten sind sehr knapp beieinander. Mal sehen, was am Freitag passiert. Ich habe gehört, dass uns einige Sanddünen erwarten. Insofern ist es eigentlich nicht so schlimm, etwas weiter hinten zu starten.»

Von noch weiter hinten wird jedoch Schareina in Etappe 6 starten. Der 31-Jährige erhielt wegen eines Anfängerfehlers eine Zeitstrafe von zehn Minuten und fiel dadurch auf die zwölfte Position zurück und in der Gesamtwertung von Platz 1 auf Platz 4 abrutschte. Der Spanier wurde bestraft, weil er beim Verlassen des Marathon-Biwaks nicht die vorgesehene Markierung für den Start passierte.

Skyler Howes (15./+ 21 min) und Adrien Van Beveren (18./+ 32min) verloren wegen Reifen-Problemen weiter den Anschluss auf vordere Positionen.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:05:19 Std. 2 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +03:51 min 3 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM +05:50 4 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +07:22 5 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +09:16 6 Neels Theric (FRA) Rally2 Kove +09:17 7 Mason Klein (USA) RallyGP Hoto +12:55 8 Konrad Dabrowski (POL) Rally2 KTM +13:57 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +14:27 10 Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM +16:43 ... 34 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +54:53

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5