Ricky Brabec bewahrte Honda auf Etappe 5 der Dakar 2026 vor einem Desaster
Ricky Brabec etabliert sich als der verlässlichste der Honda-Piloten. Während der US-Amerikaner auf Etappe 5 den Schaden begrenzte, unterlief seinem Teamkollegen Tosha Schareina ein Anfängerfehler.
Ricky Brabec startete als Zweiter in die zweite Hälfte der ersten von zwei Marathon-Etappen bei der Dakar 2026, holte seinen spanischen Teamkollegen nach etwa 180 km ein und sammelte Zeitgutschriften. Dennoch konnten die später gestarteten Fahrer massiv schneller fahren und die beiden Honda-Piloten verloren gut neun Minuten auf Tagessieger Luciano Benavides (Red Bull KTM).
Brabec kam als Fünfter in die Wertung und behauptete den zweiten Gesamtrang hinter dem neuen Leader Daniel Sanders (Red Bull KTM). «Es war ein langer Tag an der Spitze, eigentlich sogar beide Tage – ich bin zwei Tage hintereinander als Zweiter gestartet. Heute Morgen war die Navigation auf den großen flachen Felsen etwas schwierig», berichtete der Dakar-Sieger von 2020 und 2024. «Ich glaube, Tosha und ich haben in derselben Gegend einen Fehler gemacht. Ich habe seine Linie nie gesehen und denke, dass andere ebenfalls davon überrascht wurden.»
Brabec war unsicher, ob seine Reifen die fünfte Etappe überstehen würden. Seine Sorge war unbegründet. «Mir war klar, dass man auf seine Ausrüstung und seine Reifen achten musste. Meine Reifen waren an beiden Tagen in einem einwandfreien Zustand», betonte der Honda-Pilot. «Die Gesamtzeiten sind sehr knapp beieinander. Mal sehen, was am Freitag passiert. Ich habe gehört, dass uns einige Sanddünen erwarten. Insofern ist es eigentlich nicht so schlimm, etwas weiter hinten zu starten.»
Von noch weiter hinten wird jedoch Schareina in Etappe 6 starten. Der 31-Jährige erhielt wegen eines Anfängerfehlers eine Zeitstrafe von zehn Minuten und fiel dadurch auf die zwölfte Position zurück und in der Gesamtwertung von Platz 1 auf Platz 4 abrutschte. Der Spanier wurde bestraft, weil er beim Verlassen des Marathon-Biwaks nicht die vorgesehene Markierung für den Start passierte.
Skyler Howes (15./+ 21 min) und Adrien Van Beveren (18./+ 32min) verloren wegen Reifen-Problemen weiter den Anschluss auf vordere Positionen.
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
4:05:19 Std.
2
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+03:51 min
3
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+05:50
4
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+07:22
5
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+09:16
6
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+09:17
7
Mason Klein (USA)
RallyGP
Hoto
+12:55
8
Konrad Dabrowski (POL)
Rally2
KTM
+13:57
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+14:27
10
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+16:43
...
34
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+54:53
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
20:58:10 Std.
2
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+02:02 min
3
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+05:55
4
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+11:59
5
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+18:38
6
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+29:17
7
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+52:31
8
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+1:01:31 Std
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+1:16:03
10
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+1:23:53
...
32
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+5:26:09
