Ricky Brabec (Honda) wählte das Risiko: «Hoffentlich zahlt es sich aus»

Rallye-Raid-WM • Neu
Erster Etappensieg bei einer Dakar: Skyler Howes bereut jeden seiner Fehler
Die Entscheidung bei der Dakar 2026 rückt näher. Auf der elften Etappe entschied sich Honda-Aushängeschild Ricky Brabec für eine riskante Strategie.
Zwei Etappen stehen bei der Rallye Dakar 2026 noch aus, wobei die Piloten am letzten Tag üblicherweise nicht mehr attackieren. Man kann davon ausgehen, dass auf Etappe 12 die Entscheidung über den Gesamtsieg fallen wird.
Umso überraschender, dass Honda-Pilot Ricky Brabec die erst
«Wir nähern uns dem Ende und es wird spannend», sagte der zweifache Dakar-Sieger abgebrüht. «Es bleibt nur noch ein Tag, um alles zu geben. Adrien und ich sind ein Stück zusammengefahren, dann bin ich ein wenig taktisch gefahren und hoffe, dass sich das morgen auszahlt. Ich habe das Gefühl, dass morgen ein guter Tag wird. Wir fahren wieder in die Felsen, das wird für uns etwas besser sein. Heute war es super schnell – die ersten hundert Kilometer waren Vollgas. Kurz vor dem Tanken wurde es etwas technischer. Dort habe ich Adrien eingeholt, und wir sind ein Stück zusammen gefahren. Ich musste ein wenig taktisch vorgehen.»
Ob die Strategie aufgehen wird, ist jedoch keineswegs sicher. Der 35-jährige Brabec hatte auf der Etappe bereits drei Minuten Vorsprung auf Benavides und hätte somit auch mit vier Minuten Vorsprung als Dritter in den vorletzten Tag starten können.
«Wenn man um einen Platz auf dem Podium kämpft, ist das immer mit Stress verbunden, aber ich war schon einmal in dieser Situation und komme damit klar», schmunzelte der Honda-Pilot. «Seit Beginn der Dakar versuche ich, möglichst entspannt und optimistisch zu sein. Jetzt sind es nur noch zwei Tage und ich werde so weitermachen wie bisher. Ich bin bereits glücklich, in der Position zu sein, in der wir uns befinden. Mein Motorrad läuft perfekt und meine Mechaniker werden nicht mehr als einen Öl- und Reifenwechsel erledigen müssen.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
3:09:02 Std.
2.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 0:21 min
3.
Edgar Canet (ESP)
RallyGP
KTM
+ 1:15
4.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 3:37
5.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 4:06
6.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 4:56
7.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 8:01
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 9:00
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 9:33
10.
Martim Ventura (ESP)
Rally2
Honda
+ 9:34
...
33.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 36:40
67.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:40:50 Std.
81.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 2:01:24
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 44:48:48 Std
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 00:23 sec
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:16 min
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 23:32
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 34:20
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 54:13
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:10:50 Std.
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:25:56
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:36:38
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:39:05
...
30.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 10:34:16
68.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 24:27:34
75.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 27:39:30
Newsletter
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.