Ricky Brabec (Honda) will dritten Dakar-Sieg: «Haben eine gute Position»

Bei der Dakar 2026 läuft es auf ein Duell um den Gesamtsieg zwischen Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) hinaus. Nach der zehnten Etappe führt der US-Amerikaner um 56 sec vor dem Argentinier. Die Entscheidung wird an den nächsten beiden Tagen fallen – auf der 13. und letzten Etappe ändern sich angesichts einer Wertungsprüfung von nur 105 km nichts mehr.

Durch den Sturz von Daniel Sanders erfuhr die 48. Ausgabe eine dramatische Wende. Während der Australier mit einer ramponierten linken Schulter auf Rang 4 der Gesamtwertung, spülte es Brabec von Platz 3 an die Dakar-Spitze. Der Honda-Pilot half dem gestürzten Vorjahressieger und erhielt dafür eine Zeitgutschrift.

«Daniel hatte einen schweren Sturz und zusammen mit Tosha habe ich ein paar Minuten bei ihm verbracht», erzählte Brabec. «Ansonsten war es nicht sonderlich kompliziert, mit vielen Dünen auf den ersten 240 km. Wir haben die Wertungsprüfung eröffnet, daher war es nicht einfach, anzugreifen. Luciano hatte eine bessere Position, aber ich habe ordentlich Bonus gesammelt. Ich denke, wir sind immer noch in einer guten Position, um morgen Druck zu machen.»

Der zweifache Dakar-Sieger (2020, 2024) wurde hinter seinem Teamkollegen Adrien van Beveren Tageszweiter und muss die elfte Etappe daher unmittelbar vor Benavides eröffnen. Holt der Argentinier Brabec am Donnerstag ein, ist die Dakar-Führung bereits wieder futsch.

«Ich wäre lieber weiter hinten gestartet, aber heute haben wir Bonuspunkte geholt, und ich denke, ich habe meine Sache gut gemacht», betonte der Honda-Pilot. «Im Biwak werde ich mit dem Team besprechen, was wir morgen tun können. Es liegen noch ein paar Tage vor uns. Wir müssen noch viele Kilometer navigieren und wir werden unser Bestes geben.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 10

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda 4:15:43 Std. 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 3:49 min 3. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 4:04 4. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 4:51 5. Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 6:34 6. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 9:31 7. Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM + 10:24 8. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 10:28 9. Paolo Lucci (ITA) Rally2 Honda + 15:04 10. Edgar Canet (KTM) RallyGP KTM + 18:36 ... 16. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 27:50 43. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 1:15:57 Std 63. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 2:06:29 88. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 3:39:56

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 10