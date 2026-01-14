Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Ricky Brabec (Honda) will dritten Dakar-Sieg: «Haben eine gute Position»

Die nächsten beiden Tage werden über den Sieg bei der Dakar 2026 entscheiden. Nach der zehnten Etappe hat Honda-Pilot Ricky Brabec die Nase vorn.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Honda-Pilot Ricky Brabec kann seine dritte Rallye Dakar gewinnen
Honda-Pilot Ricky Brabec kann seine dritte Rallye Dakar gewinnen
Foto: Honda
Honda-Pilot Ricky Brabec kann seine dritte Rallye Dakar gewinnen
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bei der Dakar 2026 läuft es auf ein Duell um den Gesamtsieg zwischen Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) hinaus. Nach der zehnten Etappe führt der US-Amerikaner um 56 sec vor dem Argentinier. Die Entscheidung wird an den nächsten beiden Tagen fallen – auf der 13. und letzten Etappe ändern sich angesichts einer Wertungsprüfung von nur 105 km nichts mehr.

Werbung

Werbung

Durch den Sturz von Daniel Sanders erfuhr die 48. Ausgabe eine dramatische Wende. Während der Australier mit einer ramponierten linken Schulter auf Rang 4 der Gesamtwertung, spülte es Brabec von Platz 3 an die Dakar-Spitze. Der Honda-Pilot half dem gestürzten Vorjahressieger und erhielt dafür eine Zeitgutschrift.

«Daniel hatte einen schweren Sturz und zusammen mit Tosha habe ich ein paar Minuten bei ihm verbracht», erzählte Brabec. «Ansonsten war es nicht sonderlich kompliziert, mit vielen Dünen auf den ersten 240 km. Wir haben die Wertungsprüfung eröffnet, daher war es nicht einfach, anzugreifen. Luciano hatte eine bessere Position, aber ich habe ordentlich Bonus gesammelt. Ich denke, wir sind immer noch in einer guten Position, um morgen Druck zu machen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der zweifache Dakar-Sieger (2020, 2024) wurde hinter seinem Teamkollegen Adrien van Beveren Tageszweiter und muss die elfte Etappe daher unmittelbar vor Benavides eröffnen. Holt der Argentinier Brabec am Donnerstag ein, ist die Dakar-Führung bereits wieder futsch.

Werbung

Werbung

«Ich wäre lieber weiter hinten gestartet, aber heute haben wir Bonuspunkte geholt, und ich denke, ich habe meine Sache gut gemacht», betonte der Honda-Pilot. «Im Biwak werde ich mit dem Team besprechen, was wir morgen tun können. Es liegen noch ein paar Tage vor uns. Wir müssen noch viele Kilometer navigieren und wir werden unser Bestes geben.»

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 10

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

4:15:43 Std.

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 3:49 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 4:04

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 4:51

5.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 6:34

6.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 9:31

7.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 10:24

8.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 10:28

9.

Paolo Lucci (ITA)

Rally2

Honda

+ 15:04

10.

Edgar Canet (KTM)

RallyGP

KTM

+ 18:36

...

16.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 27:50

43.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 1:15:57 Std

63.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 2:06:29

88.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 3:39:56

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 10

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 41:35:13 Std

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 00:56 sec

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:43 min

4.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 17:37

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 38:53

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 58:25

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:01:31 Std.

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:21:29

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:28:15

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:31:38

...

30.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 10:02:09

68.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 22:41:17

75.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 25:42:39

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien