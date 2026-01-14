Ricky Brabec (Honda) will dritten Dakar-Sieg: «Haben eine gute Position»

Rallye-Raid-WM • Neu
Sturz auf Etappe 10: Daniel Sanders (KTM) will trotz Bruch nicht aufgeben
Die nächsten beiden Tage werden über den Sieg bei der Dakar 2026 entscheiden. Nach der zehnten Etappe hat Honda-Pilot Ricky Brabec die Nase vorn.
Bei der Dakar 2026 läuft es auf ein Duell um den Gesamtsieg zwischen Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) hinaus. Nach der zehnten Etappe führt der US-Amerikaner um 56 sec vor dem Argentinier. Die Entscheidung wird an den nächsten beiden Tagen fallen – auf der 13. und letzten Etappe ändern sich angesichts einer Wertungsprüfung von nur 105 km nichts mehr.
Durch den Sturz von Daniel Sanders erfuhr die 48. Ausgabe eine dramatische Wende. Während der Australier mit einer ramponierten linken Schulter auf Rang 4 der Gesamtwertung, spülte es Brabec von Platz 3 an die Dakar-Spitze. Der Honda-Pilot half dem gestürzten Vorjahressieger und erhielt dafür eine Zeitgutschrift.
«Daniel hatte einen schweren Sturz und zusammen mit Tosha habe ich ein paar Minuten bei ihm verbracht», erzählte Brabec. «Ansonsten war es nicht sonderlich kompliziert, mit vielen Dünen auf den ersten 240 km. Wir haben die Wertungsprüfung eröffnet, daher war es nicht einfach, anzugreifen. Luciano hatte eine bessere Position, aber ich habe ordentlich Bonus gesammelt. Ich denke, wir sind immer noch in einer guten Position, um morgen Druck zu machen.»
Der zweifache Dakar-Sieger (2020, 2024) wurde hinter seinem Teamkollegen Adrien van Beveren Tageszweiter und muss die elfte Etappe daher unmittelbar vor Benavides eröffnen. Holt der Argentinier Brabec am Donnerstag ein, ist die Dakar-Führung bereits wieder futsch.
«Ich wäre lieber weiter hinten gestartet, aber heute haben wir Bonuspunkte geholt, und ich denke, ich habe meine Sache gut gemacht», betonte der Honda-Pilot. «Im Biwak werde ich mit dem Team besprechen, was wir morgen tun können. Es liegen noch ein paar Tage vor uns. Wir müssen noch viele Kilometer navigieren und wir werden unser Bestes geben.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
4:15:43 Std.
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 3:49 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 4:04
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 4:51
5.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 6:34
6.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 9:31
7.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 10:24
8.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 10:28
9.
Paolo Lucci (ITA)
Rally2
Honda
+ 15:04
10.
Edgar Canet (KTM)
RallyGP
KTM
+ 18:36
...
16.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 27:50
43.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 1:15:57 Std
63.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 2:06:29
88.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 3:39:56
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 41:35:13 Std
2.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 00:56 sec
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:43 min
4.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 17:37
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 38:53
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 58:25
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:01:31 Std.
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:21:29
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:28:15
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:31:38
...
30.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 10:02:09
68.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 22:41:17
75.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 25:42:39
