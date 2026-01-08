Schlagabtausch auf Etappe 5: Benavides und Sanders schlagen für KTM zurück

Am vierten Tag der epischen Rallye in Südamerika, die zugleich die erste Marathon-Prüfung darstellte, hatte sich Honda mit einem bemerkenswerten Dreifachschlag in Szene gesetzt und nach Fehlern des Tabellenführers, KTM-Werksfahrer Daniel Sanders, die Führung im Gesamtklassement mit dem Spanier Tosha Schareina geholt. Sanders war nach Rang 5 über die Distanz von 417 Kilometern auf Position 3 zurückgefallen.

Laut KTM-Teammanagement ging es für Sanders auch darum, auf der Etappe ohne Service möglichst material- und reifenschonend unterwegs zu sein.

Dass Etappe 5 eine besondere Herausforderung für die Reifen darstellte, war spätestens klar, als Honda-Pilot Adrien van Beveren bereits nach 88 km zum Stillstand kam und durch den Schaden viel Zeit und Platz 2 auf der Etappe verlor.

Währenddessen lieferten sich zunächst die beiden Spitzenfahrer von HRC ein maximal knappes Duell. Ricky Brabec, der um kurz nach Fünf als Zweiter losgefahren war, hatte Teamkollege Schareina ein- und überholt. Kurios: Zeitweise führte das Duo mit der identischen Gesamtzeit.

Mit der Dauer der Etappe setzte sich dann die Rallye-Mannschaft aus Österreich in Szene. Youngster Edgar Canet drückte am kräftigsten. Der Spanier übernahm die Etappenführung vor Markenkollege Luciano Benavides. Sanders hatte sich auf Platz 5 geschoben, während Brabec und Schareina fast zwei Minuten auf die Spitze verloren.

Nach fast zwei Stunden im Sattel war es Canet gelungen, seine Führung auszubauen. Dahinter hatte sich der starke Nacho Cornejo als bester Hero-Pilot positioniert. Doch wenig später sind es wieder die Honda-Racer, die das Kommando übernommen haben Der Spanier und der Amerikaner profitierten dabei von dem verdienten Zeitbonus am Vortag.

Doch auf der Strecke führte am Donnerstag kein Weg an KTM vorbei. Nach 240 km war es Lucanio Benavides, der auf dem Weg ins Etappenziel nach Hail an die Spitze der Zweirad-Konkurrenz ging. Nur wenig später geriet sein erster Verfolger, Youngster Canet, in Schwierigkeiten. Mit einem massiven Schaden am Hinterrad büßte der 20-Jährige über eine Stunde ein.

Die Familie Benavides hatte mit Kevin bereits einen Sieg in Hail errungen, wo die Dakar seit 2020 Station macht. Zwei Jahre später gelang das Kunststück nun Luciano, der sich am selben Ort den Triumph nicht mehr nehmen ließ. Der KTM-Pilot erreichte das Ziel knapp vier Minuten vor dem Chilenen Cornejo. Auf Titelverteidiger Daniel Sanders, der als Dritter ankam, waren es 5:50 min. Für den Australier Sanders bedeutete Rang 3 am Donnerstag dennoch auch die Rückkehr an die Spitze der Gesamtwertung.

Hinter dem überraschenden Sherco-Ass Bradley Cox landeten die Honda-Bikes mit Tosha Schareina und Ricky Brabec auf den Plätzen 5 und 6.

Bester Honda-Pilot auf Platz 2 der Gesamtwertung: Tosha Schareina Foto: Honda Bester Honda-Pilot auf Platz 2 der Gesamtwertung: Tosha Schareina © Honda

Bester Deutscher war erneut Maxi Schek, der Hail nach fünf Stunden als 35. und damit 54:53 min hinter Tagessieger Benavides erreichte.

Nach Platz 3 wieder Führender der Dakar: Daniel Sanders Foto: Edo Bauer Nach Platz 3 wieder Führender der Dakar: Daniel Sanders © Edo Bauer

Kurz vor Halbzeit der Dakar führt Sanders vor US-Racer Brabec. Pechvolgel des Tages ist neben Edgar Canet Honda-Pilot Schareina. Nach einer Zeitstrafe (+10 Minuten) fiel der kurzzeitige Leader bis auf Rang 4 ab.

Am morgigen Freitag geht es für die Piloten von Hail weiter nach Riyadh. Etappe 6 fällt mit 331 km kürzer aus. Doch es folgt eine stramme Liaison von knapp 600 km an den Zielort.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM 4:05:19 Std. 2 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +03:51 min 3 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM +05,50 4 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +07:22 5 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +09:16 6 Neels Theric (FRA) Rally2 Kove +09:17 7 Mason Klein (USA) RallyGP Hoto +12:55 8 Konrad Dabrowski (POL) Rally2 KTM +13:57 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +14:27 10 Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM +16:43 ... 34 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +54:53 76 Dennis Mildenberger (SUI) Rally2 KTM +1:53:23 Std. 85 Markus Hertlein (GER) Rally2 Honda +2:18:07

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1 Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM 20:58:10 Std. 2 Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda +02:02 min 3 Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM +05:55 4 Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda +11:59 5 Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero +18:38 6 Skyler Howes (USA) RallyGP Honda +29:17 7 Adrien van Beveren (FRA) RallyGP Honda +52:31 8 Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco +1:01:31 Std 9 Preston Campbell (USA) Rally2 Honda +1:16:03 10 Ross Branch (BOT) RallyGP Hero +1:23:53 ... 32 Maxi Schek (GER) Rally2 KTM +5:26:09 77 Markus Hertlein (GER) Rally2 Honda +11:40:15 78 Dennis Mildenberger (SUI) Rally2 KTM +11:56:00

