Schlagabtausch auf Etappe 5: Benavides und Sanders schlagen für KTM zurück

Das Kräftemessen zwischen KTM und Honda hat auf der fünften Etappe der Dakar eine Fortsetzung gefunden. Luciano Benavides als Etappensieger und Daniel Sanders schlugen für KTM zurück.

Thomas Kuttruf
Von

Rallye-Raid-WM

Etappensieg für KTM-Pilot Luciano Benavides
Etappensieg für KTM-Pilot Luciano Benavides
Foto: Edo Bauer
Etappensieg für KTM-Pilot Luciano Benavides
© Edo Bauer

Am vierten Tag der epischen Rallye in Südamerika, die zugleich die erste Marathon-Prüfung darstellte, hatte sich Honda mit einem bemerkenswerten Dreifachschlag in Szene gesetzt und nach Fehlern des Tabellenführers, KTM-Werksfahrer Daniel Sanders, die Führung im Gesamtklassement mit dem Spanier Tosha Schareina geholt. Sanders war nach Rang 5 über die Distanz von 417 Kilometern auf Position 3 zurückgefallen.

Laut KTM-Teammanagement ging es für Sanders auch darum, auf der Etappe ohne Service möglichst material- und reifenschonend unterwegs zu sein.

Dass Etappe 5 eine besondere Herausforderung für die Reifen darstellte, war spätestens klar, als Honda-Pilot Adrien van Beveren bereits nach 88 km zum Stillstand kam und durch den Schaden viel Zeit und Platz 2 auf der Etappe verlor.

Währenddessen lieferten sich zunächst die beiden Spitzenfahrer von HRC ein maximal knappes Duell. Ricky Brabec, der um kurz nach Fünf als Zweiter losgefahren war, hatte Teamkollege Schareina ein- und überholt. Kurios: Zeitweise führte das Duo mit der identischen Gesamtzeit.

Mit der Dauer der Etappe setzte sich dann die Rallye-Mannschaft aus Österreich in Szene. Youngster Edgar Canet drückte am kräftigsten. Der Spanier übernahm die Etappenführung vor Markenkollege Luciano Benavides. Sanders hatte sich auf Platz 5 geschoben, während Brabec und Schareina fast zwei Minuten auf die Spitze verloren.

Nach fast zwei Stunden im Sattel war es Canet gelungen, seine Führung auszubauen. Dahinter hatte sich der starke Nacho Cornejo als bester Hero-Pilot positioniert. Doch wenig später sind es wieder die Honda-Racer, die das Kommando übernommen haben Der Spanier und der Amerikaner profitierten dabei von dem verdienten Zeitbonus am Vortag.

Doch auf der Strecke führte am Donnerstag kein Weg an KTM vorbei. Nach 240 km war es Lucanio Benavides, der auf dem Weg ins Etappenziel nach Hail an die Spitze der Zweirad-Konkurrenz ging. Nur wenig später geriet sein erster Verfolger, Youngster Canet, in Schwierigkeiten. Mit einem massiven Schaden am Hinterrad büßte der 20-Jährige über eine Stunde ein.

Die Familie Benavides hatte mit Kevin bereits einen Sieg in Hail errungen, wo die Dakar seit 2020 Station macht. Zwei Jahre später gelang das Kunststück nun Luciano, der sich am selben Ort den Triumph nicht mehr nehmen ließ. Der KTM-Pilot erreichte das Ziel knapp vier Minuten vor dem Chilenen Cornejo. Auf Titelverteidiger Daniel Sanders, der als Dritter ankam, waren es 5:50 min. Für den Australier Sanders bedeutete Rang 3 am Donnerstag dennoch auch die Rückkehr an die Spitze der Gesamtwertung.

Hinter dem überraschenden Sherco-Ass Bradley Cox landeten die Honda-Bikes mit Tosha Schareina und Ricky Brabec auf den Plätzen 5 und 6.

Bester Honda-Pilot auf Platz 2 der Gesamtwertung: Tosha Schareina
Bester Honda-Pilot auf Platz 2 der Gesamtwertung: Tosha Schareina
Foto: Honda
Bester Honda-Pilot auf Platz 2 der Gesamtwertung: Tosha Schareina
© Honda

Bester Deutscher war erneut Maxi Schek, der Hail nach fünf Stunden als 35. und damit 54:53 min hinter Tagessieger Benavides erreichte.

Nach Platz 3 wieder Führender der Dakar: Daniel Sanders
Nach Platz 3 wieder Führender der Dakar: Daniel Sanders
Foto: Edo Bauer
Nach Platz 3 wieder Führender der Dakar: Daniel Sanders
© Edo Bauer

Kurz vor Halbzeit der Dakar führt Sanders vor US-Racer Brabec. Pechvolgel des Tages ist neben Edgar Canet Honda-Pilot Schareina. Nach einer Zeitstrafe (+10 Minuten) fiel der kurzzeitige Leader bis auf Rang 4 ab.

Am morgigen Freitag geht es für die Piloten von Hail weiter nach Riyadh. Etappe 6 fällt mit 331 km kürzer aus. Doch es folgt eine stramme Liaison von knapp 600 km an den Zielort.

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:05:19 Std.

2

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+03:51 min

3

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+05,50

4

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+07:22

5

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+09:16

6

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+09:17

7

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+12:55

8

Konrad Dabrowski (POL)

Rally2

KTM

+13:57

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+14:27

10

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+16:43

...

34

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+54:53

76

Dennis Mildenberger (SUI)

Rally2

KTM

+1:53:23 Std.

85

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Honda

+2:18:07

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

20:58:10 Std.

2

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+02:02 min

3

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+05:55

4

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+11:59

5

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+18:38

6

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+29:17

7

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+52:31

8

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+1:01:31 Std

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+1:16:03

10

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+1:23:53

...

32

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+5:26:09

77

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Honda

+11:40:15

78

Dennis Mildenberger (SUI)

Rally2

KTM

+11:56:00

