Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallye & Enduro
  4. /
  5. Rallye-Raid-WM
  6. /
  7. News
Werbung
So funktioniert die Marathon-Etappe bei der Rallye Dakar 2026
Die Marathon-Etappen einer Rallye Dakar sind gefürchtet und dafür geeignet, das Gesamtklassement über den Haufen zu werfen. Veranstalter ASO ließ sich für 2026 etwas Neues einfallen.
Rallye-Raid-WM
Die Nacht im Marathon-Biwak ist ungemütlichDie Nacht im Marathon-Biwak ist ungemütlichFoto: DPPI/Red Bull Content Pool
Die Nacht im Marathon-Biwak ist ungemütlich© DPPI/Red Bull Content Pool
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Weil die Etappen 4 und 5 als Marathon-Etappe ausgetragen werden, verbringen die Teilnehmer die kommende Nacht getrennt von ihren Teams in einem separaten Biwak. Für die 48. Ausgabe modifizierte Veranstalter ASO diese besondere Herausforderung und verpasste ihr zusätzlich die Bezeichnung Refuge. Es handelt sich um einen Mix aus der klassischen Marathon-Wertung und der 2024 etablierten 48h-Chrono.
Werbung
Werbung
Im Grundsatz erleben die Piloten diese Tage wie die Teilnehmer der Kategorie ‹Original by Motul› jede einzelne Etappe – minimalistisch. Nach dem Renntag erwartet die Dakar-Helden eine ungemütliche und kalte Nacht in einem einfachen Zelt, das nebst Schlafsack und einer dünnen Matte zur Verfügung gestellt wird. Die Nachttemperaturen können in der Wüste in den niedrigen einstelligen Bereich fallen. Es gibt keine Infrastruktur und das Organisationsteam ist nur mit wenigen Mitarbeitern vor Ort. Eine Hospitality mit warmen Essen gibt es nicht. Die Piloten müssen mit einem Lunchpaket auskommen. Viel Zeit können sich die Fahrer für die Wartung ihrer Motorräder nehmen, natürlich ohne Hilfe und ohne den Zugriff auf Ersatzteile. Lediglich andere Teilnehmer können helfend zur Hand gehen.
Empfehlungen
Bei der Dakar 2026 wird es zwei zweitägige Marathon-Etappen geben, eine in jeder Woche des Rennens.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Rallye-Raid-WM
Rallye & Enduro NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM