Sturz und Armbruch auf Etappe 1 – Dakar-Aus für James Hillier

Nach 2023 und 2025 schrieb sich James Hillier 2026 zum dritten Mal für Rallye Dakar ein. Schaffte es der in Bournemouth lebende Engländer bei den ersten beiden Teilnahmen die volle Distanz, brachte in diesem Jahr bereits die erste Etappe sein Aus – dabei erreichte der 40-Jährige mit 1:19 Stunden Rückstand das Ziel!

Werbung

Werbung

Hillier stürzte bei Kilometer 250 mit geringer Geschwindigkeit, krachte aber unglücklich auf den felsigen Untergrund und beendete die Etappe mit Schmerzen. «Ich habe mich am Arm verletzt», stöhnte der Kove-Pilot. «Ich bin zwar weitergefahren und habe die Etappe beendet, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich mir etwas zugezogen hatte. Nach einem Besuch im medizinischen Zentrum wurde bestätigt, dass ich mir den Arm knapp unterhalb des Ellbogens gebrochen habe. Mir wurde geraten, mich für den Rest der Veranstaltung zurückzuziehen. Enttäuscht ist untertrieben. Es hat mich viel gekostet, hierherzukommen.»

Hillier nahm an der ‹Original by Motul› Kategorie als Einzelkämpfer teil. «Zugegebenermaßen würde ich aber lieber in einem Team fahren als in der Malle Moto. Es ist nur so, dass es mit einem Team deutlich teurer ist – also lieber so als gar nicht», erklärte der TT-Star. «Meine TT-Kollegen halten mich für etwas verrückt, dass ich die Dakar zum Spaß fahre. Aber da sie selbst alle etwas verrückt sind, schenke ich ihnen keine Beachtung. Für mich geht es darum, allein mitten im Nirgendwo auf meinem Motorrad unterwegs zu sein. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht wirklich erklären kann, bin ich vom Navigationsaspekt der Dakar etwas fasziniert.»