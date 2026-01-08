Weiter zum Inhalt
Tag der Außenseiter: Sherco schrammt auf Etappe 5 knapp am Podest vorbei

Innerhalb von nur zwei Etappen verlor Sherco zwei von drei Piloten. Einzelkämpfer Bradley Cox möchte die Dakar 2026 unbedingt beenden. Auf Etappe 5 fuhr der Südafrikaner ins Rampenlicht.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Sherco-Pilot Bradlex Cox fuhr auf Etappe 5 ins Rampenlicht
Sherco-Pilot Bradlex Cox fuhr auf Etappe 5 ins Rampenlicht
Foto: Instagram/Sherco
Sherco-Pilot Bradlex Cox fuhr auf Etappe 5 ins Rampenlicht
© Instagram/Sherco

Das Werksteam von Sherco trat bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye mit Lorenzo Santolino (38) und Bradley Cox (29) in der RallyGP-Kategorie sowie Harith Noah (32) in der Rally2-Klasse an. Aber der Inder schied nach Sturz auf Etappe 1 aus, am nächsten Tag folgte der Portugiese. Seitdem ruhen die Hoffnungen des französischen Herstellers auf dem Neuzugang aus Südafrika.

Bis Etappe 3 war Cox weder im Tagesergebnis noch in der Gesamtwertung in den Top-10 zu finden. Als Elfter der vierten Etappe verbesserte sich der 29-Jährige aber auf Rang 10. Eine Leistungsexplosion zeigte der Sherco-Einzelkämpfer am Donnerstag auf dem zweiten Teil der Marathon-Etappe: Platz 4 und damit Achter der Gesamtwertung!

«Ich habe mir jeden Tag aufs Neue gesagt, dass mein Tag kommen wird», sagte Cox erleichtert. «Heute wurde mir bewusst, dass es ein guter Tag für mich sein kann, weil ich auf Etappe 4 sehr schonend gefahren war, und das hat sich auf Etappe 5 ausbezahlt. Das tut gut und stärkt das Selbstvertrauen.»

Der Südafrikaner weiter: «Es war hart und ich versuchte, sehr vorsichtig mit dem Bike und mit mir selbst umzugehen. Ich bin als Einziger übrig und ich möchte auch für das Team auf Nummer sicher gehen, eben weil wir nur noch ein Motorrad im Rennen haben. Man macht mir keinen Druck, aber ich selbst möchte die letzte Sherco unbedingt ins Ziel bringen, das haben die Jungs im Team verdient. Ein Ergebnis wie dieses ist Balsam auf der Seele des Teams und es ist für sie und meine beiden verletzten Teamkollegen. Ich hoffe, beide erholen sich schnell.«

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

4:05:19 Std.

2

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+03:51 min

3

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+05:50

4

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+07:22

5

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+09:16

6

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+09:17

7

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+12:55

8

Konrad Dabrowski (POL)

Rally2

KTM

+13:57

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+14:27

10

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+16:43

...

34

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+54:53

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

20:58:10 Std.

2

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+02:02 min

3

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+05:55

4

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+11:59

5

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+18:38

6

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+29:17

7

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+52:31

8

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+1:01:31 Std

9

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+1:16:03

10

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+1:23:53

...

32

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+5:26:09

