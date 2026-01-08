Tag der Außenseiter: Sherco schrammt auf Etappe 5 knapp am Podest vorbei
Innerhalb von nur zwei Etappen verlor Sherco zwei von drei Piloten. Einzelkämpfer Bradley Cox möchte die Dakar 2026 unbedingt beenden. Auf Etappe 5 fuhr der Südafrikaner ins Rampenlicht.
Das Werksteam von Sherco trat bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye mit Lorenzo Santolino (38) und Bradley Cox (29) in der RallyGP-Kategorie sowie Harith Noah (32) in der Rally2-Klasse an. Aber der Inder schied nach Sturz auf Etappe 1 aus, am nächsten Tag folgte der Portugiese.
Bis Etappe 3 war Cox weder im Tagesergebnis noch in der Gesamtwertung in den Top-10 zu finden. Als Elfter der vierten Etappe verbesserte sich der 29-Jährige aber auf Rang 10. Eine Leistungsexplosion zeigte der Sherco-Einzelkämpfer am Donnerstag auf dem zweiten Teil der Marathon-Etappe: Platz 4 und damit Achter der Gesamtwertung!
«Ich habe mir jeden Tag aufs Neue gesagt, dass mein Tag kommen wird», sagte Cox erleichtert. «Heute wurde mir bewusst, dass es ein guter Tag für mich sein kann, weil ich auf Etappe 4 sehr schonend gefahren war, und das hat sich auf Etappe 5 ausbezahlt. Das tut gut und stärkt das Selbstvertrauen.»
Der Südafrikaner weiter: «Es war hart und ich versuchte, sehr vorsichtig mit dem Bike und mit mir selbst umzugehen. Ich bin als Einziger übrig und ich möchte auch für das Team auf Nummer sicher gehen, eben weil wir nur noch ein Motorrad im Rennen haben. Man macht mir keinen Druck, aber ich selbst möchte die letzte Sherco unbedingt ins Ziel bringen, das haben die Jungs im Team verdient. Ein Ergebnis wie dieses ist Balsam auf der Seele des Teams und es ist für sie und meine beiden verletzten Teamkollegen. Ich hoffe, beide erholen sich schnell.«
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 5
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
4:05:19 Std.
2
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+03:51 min
3
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+05:50
4
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+07:22
5
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+09:16
6
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+09:17
7
Mason Klein (USA)
RallyGP
Hoto
+12:55
8
Konrad Dabrowski (POL)
Rally2
KTM
+13:57
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+14:27
10
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+16:43
...
34
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+54:53
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 5
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
20:58:10 Std.
2
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+02:02 min
3
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+05:55
4
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+11:59
5
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+18:38
6
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+29:17
7
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+52:31
8
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+1:01:31 Std
9
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+1:16:03
10
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+1:23:53
...
32
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+5:26:09
