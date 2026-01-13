Trotz Irrweg und Chaos: KTM-Pilot Daniel Sanders holte Dakar-Führung zurück
Die am Vortag verlorene Dakar-Führung holte sich Daniel Sanders auf Etappe 9 wieder zurück. Der Red Bull KTM-Pilot hatte bei der 48. Ausgabe noch nie einen so großen Vorsprung.
Die neunte Etappe fand in einer Gegend statt, die noch nie im Rahmen einer Rallye Dakar befahren worden war. Prompt verfuhren sich die drei ersten Starter – die Red Bull KTM-Piloten Luciano Benavides und Daniel Sanders sowie Honda-Hoffnung Ricky Brabec.
«Das war nach 34 km, der Rest war dann ziemlich einfach», erzählte Sanders, der als Tageszweiter die Dakar-Führung zurückerobert hat. «Gleich zu Beginn habe ich das Roadbook überflogen. Wir befanden uns in einer neuen Gegend, in der wir noch nie zuvor gefahren sind und es gab verschiedene Rhythmuswechsel. Das war wirklich schön, allerdings gab es eine knifflige Stelle, die wir übersehen haben. Luciano hat sich dort verfahren, und ich fuhr hinter ihm in seinem Staub gleich mit. Es herrschte ein wenig Chaos. Dann kam Ricky und ein paar Kilometer weiter holte uns auch noch Tosha ein, also dachten wir: Nun, da haben wir ordentlich Zeit verloren. Letztlich mussten wir einfach weiterfahren. Am Ende wurde es sehr schnell mit Dünen und Kamelgras.»
Die Dakar 2026 nähert sich ihrer entscheidenden Phase. Sehr wichtig wird die morgige zehnte Etappe, der zweite Teil der Marathon-Refuge-Wertung, auf der die Piloten nicht auf die Unterstützung ihrer Teams zurückgreifen können.
«Mein Bike steht gut da. Über den felsigen Untergrund war ich etwas vorsichtiger, damit ich am Mittwoch attackieren kann», beschwichtigt der Australier. «Alle versuchten, eine Strategie für morgen zu entwickeln, da es mehr Sanddünen gibt. Ich habe ein paar Mal hin und her überlegt, aber was auch immer das Ergebnis heute ist und wie auch immer die Startpositionen aussehen, wir werden einfach das Beste daraus machen für morgen.»
Vorjahressieger Daniel Sanders führt die Gesamtwertung um 6:24 min vor Brabec an – so groß war der Vorsprung des Australiers bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye noch nie.
Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 9 (vorläufig)
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
3:45:42 Std.
2.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 4:35 min
3.
Michael Docherty (RSA)
Rally2
KTM
+ 4:50
4.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 6:22
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 7:54
6.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 10:10
7.
Neels Theric (FRA)
Rally2
Kove
+ 10:50
8.
Bradley Cox (RSA)
RallyGP
Sherco
+ 11:10
9.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 11:50
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 17:16
...
34.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 45:48
71.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 1:50:09
74.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 1:54:48
Dakar 2026 - Stand nach Etappe 9 (vorläufig)
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 37:09:17 Std
2.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 06:24 min
3.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 07:05 min
4.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 15:28
5.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 44:15
6.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:05:10 Std.
7.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 1:08:38
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:10:19
9.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 2:13:59
10.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:31:27
...
32.
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
+ 8:56:25
69.
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
+ 20:45:01
71.
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
+ 21:54:26
