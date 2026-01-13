Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallye & Enduro

  4. /

  5. Rallye-Raid-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Trotz Irrweg und Chaos: KTM-Pilot Daniel Sanders holte Dakar-Führung zurück

Die am Vortag verlorene Dakar-Führung holte sich Daniel Sanders auf Etappe 9 wieder zurück. Der Red Bull KTM-Pilot hatte bei der 48. Ausgabe noch nie einen so großen Vorsprung.

Kay Hettich

Von

Rallye-Raid-WM

Daniel Sanders (KTM) ist erneut Dakar-Leader
Daniel Sanders (KTM) ist erneut Dakar-Leader
Foto: Edo Bauer
Daniel Sanders (KTM) ist erneut Dakar-Leader
© Edo Bauer

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die neunte Etappe fand in einer Gegend statt, die noch nie im Rahmen einer Rallye Dakar befahren worden war. Prompt verfuhren sich die drei ersten Starter – die Red Bull KTM-Piloten Luciano Benavides und Daniel Sanders sowie Honda-Hoffnung Ricky Brabec.

Werbung

Werbung

«Das war nach 34 km, der Rest war dann ziemlich einfach», erzählte Sanders, der als Tageszweiter die Dakar-Führung zurückerobert hat. «Gleich zu Beginn habe ich das Roadbook überflogen. Wir befanden uns in einer neuen Gegend, in der wir noch nie zuvor gefahren sind und es gab verschiedene Rhythmuswechsel. Das war wirklich schön, allerdings gab es eine knifflige Stelle, die wir übersehen haben. Luciano hat sich dort verfahren, und ich fuhr hinter ihm in seinem Staub gleich mit. Es herrschte ein wenig Chaos. Dann kam Ricky und ein paar Kilometer weiter holte uns auch noch Tosha ein, also dachten wir: Nun, da haben wir ordentlich Zeit verloren. Letztlich mussten wir einfach weiterfahren. Am Ende wurde es sehr schnell mit Dünen und Kamelgras.»

Die Dakar 2026 nähert sich ihrer entscheidenden Phase. Sehr wichtig wird die morgige zehnte Etappe, der zweite Teil der Marathon-Refuge-Wertung, auf der die Piloten nicht auf die Unterstützung ihrer Teams zurückgreifen können.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Mein Bike steht gut da. Über den felsigen Untergrund war ich etwas vorsichtiger, damit ich am Mittwoch attackieren kann», beschwichtigt der Australier. «Alle versuchten, eine Strategie für morgen zu entwickeln, da es mehr Sanddünen gibt. Ich habe ein paar Mal hin und her überlegt, aber was auch immer das Ergebnis heute ist und wie auch immer die Startpositionen aussehen, wir werden einfach das Beste daraus machen für morgen.»

Werbung

Werbung

Vorjahressieger Daniel Sanders führt die Gesamtwertung um 6:24 min vor Brabec an – so groß war der Vorsprung des Australiers bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye noch nie.

Daniel Sanders ist auch Zeltbauer
Daniel Sanders ist auch Zeltbauer
Foto: Edo Bauer
Daniel Sanders ist auch Zeltbauer
© Edo Bauer

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 9 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

3:45:42 Std.

2.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 4:35 min

3.

Michael Docherty (RSA)

Rally2

KTM

+ 4:50

4.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 6:22

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 7:54

6.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 10:10

7.

Neels Theric (FRA)

Rally2

Kove

+ 10:50

8.

Bradley Cox (RSA)

RallyGP

Sherco

+ 11:10

9.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 11:50

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 17:16

...

34.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 45:48

71.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 1:50:09

74.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 1:54:48

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 9 (vorläufig)

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 37:09:17 Std

2.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 06:24 min

3.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 07:05 min

4.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 15:28

5.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 44:15

6.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:05:10 Std.

7.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:08:38

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:10:19

9.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 2:13:59

10.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:31:27

...

32.

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

+ 8:56:25

69.

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

+ 20:45:01

71.

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

+ 21:54:26

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallye & Enduro News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien