Trotz Irrweg und Chaos: KTM-Pilot Daniel Sanders holte Dakar-Führung zurück

Die neunte Etappe fand in einer Gegend statt, die noch nie im Rahmen einer Rallye Dakar befahren worden war. Prompt verfuhren sich die drei ersten Starter – die Red Bull KTM-Piloten Luciano Benavides und Daniel Sanders sowie Honda-Hoffnung Ricky Brabec.

Werbung

Werbung

«Das war nach 34 km, der Rest war dann ziemlich einfach», erzählte Sanders, der als Tageszweiter die Dakar-Führung zurückerobert hat. «Gleich zu Beginn habe ich das Roadbook überflogen. Wir befanden uns in einer neuen Gegend, in der wir noch nie zuvor gefahren sind und es gab verschiedene Rhythmuswechsel. Das war wirklich schön, allerdings gab es eine knifflige Stelle, die wir übersehen haben. Luciano hat sich dort verfahren, und ich fuhr hinter ihm in seinem Staub gleich mit. Es herrschte ein wenig Chaos. Dann kam Ricky und ein paar Kilometer weiter holte uns auch noch Tosha ein, also dachten wir: Nun, da haben wir ordentlich Zeit verloren. Letztlich mussten wir einfach weiterfahren. Am Ende wurde es sehr schnell mit Dünen und Kamelgras.»

Die Dakar 2026 nähert sich ihrer entscheidenden Phase. Sehr wichtig wird die morgige zehnte Etappe, der zweite Teil der Marathon-Refuge-Wertung, auf der die Piloten nicht auf die Unterstützung ihrer Teams zurückgreifen können.

«Mein Bike steht gut da. Über den felsigen Untergrund war ich etwas vorsichtiger, damit ich am Mittwoch attackieren kann», beschwichtigt der Australier. «Alle versuchten, eine Strategie für morgen zu entwickeln, da es mehr Sanddünen gibt. Ich habe ein paar Mal hin und her überlegt, aber was auch immer das Ergebnis heute ist und wie auch immer die Startpositionen aussehen, wir werden einfach das Beste daraus machen für morgen.»

Werbung

Werbung

Vorjahressieger Daniel Sanders führt die Gesamtwertung um 6:24 min vor Brabec an – so groß war der Vorsprung des Australiers bei der 48. Ausgabe der härtesten Rallye noch nie.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Daniel Sanders ist auch Zeltbauer Foto: Edo Bauer Daniel Sanders ist auch Zeltbauer © Edo Bauer

Dakar 2026 - Ergebnis Etappe 9 (vorläufig)

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda 3:45:42 Std. 2. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 4:35 min 3. Michael Docherty (RSA) Rally2 KTM + 4:50 4. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 6:22 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 7:54 6. Adrien Van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 10:10 7. Neels Theric (FRA) Rally2 Kove + 10:50 8. Bradley Cox (RSA) RallyGP Sherco + 11:10 9. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 11:50 10. Preston Campbell (USA) Rally2 Honda + 17:16 ... 34. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 45:48 71. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 1:50:09 74. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 1:54:48

Dakar 2026 - Stand nach Etappe 9 (vorläufig)

Pos Fahrer (Nation) Kat. Motorrad Zeit/Diff 1. Daniel Sanders (AUS) RallyGP KTM + 37:09:17 Std 2. Ricky Brabec (USA) RallyGP Honda + 06:24 min 3. Luciano Benavides (ARG) RallyGP KTM + 07:05 min 4. Tosha Schareina (ESP) RallyGP Honda + 15:28 5. Skyler Howes (USA) RallyGP Honda + 44:15 6. Ignacio Cornejo (CHI) RallyGP Hero + 1:05:10 Std. 7. Adrien van Beveren (FRA) RallyGP Honda + 1:08:38 8. Ross Branch (BOT) RallyGP Hero + 2:10:19 9. Preston Campbell (USA) Rally2 Honda + 2:13:59 10. Toni Mulec (SLO) Rally2 KTM + 2:31:27 ... 32. Maxi Schek (GER) Rally2 KTM + 8:56:25 69. Markus Hertlein (GER) Rally2 Husqvarna + 20:45:01 71. Dennis Mildenberger (SWI) Rally2 KTM + 21:54:26

Werbung