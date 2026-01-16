Weiter zum Inhalt
Zweikampf Honda gegen KTM: Ricky Brabec kann die Österreicher schlagen

Nach 2020 und 2024 ist Honda-Werksfahrer Ricky Brabec auf dem besten Weg, zum dritten Mal die Rallye Dakar zu gewinnen. Die letzte Etappe am 17. Januar nimmt er mit 3:20 min Vorsprung in Angriff.

Ivo Schützbach

Von

Rallye-Raid-WM

Ricky Brabec
Ricky Brabec
Foto: Honda
Ricky Brabec
© Honda

Geschieht auf der finalen Etappe der Rallye Dakar am Samstag (17. Januar) nichts Außergewöhnliches, dann machen Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) den Gesamtsieg unter sich aus, denn der drittplatzierte Tosh Schareina (Honda) hat bereits fast 28 min Rückstand. Und Skyler Howes (Honda) sowie Titelverteidiger Daniel Sanders (KTM) auf den Rängen 4 und 5 verlieren schon fast eine Stunde.

Auf der elften Etappe hatte Brabec eine hochriskante Strategie gewählt, auf den letzten Kilometern sein Tempo gedrosselt und damit den Sieg verschenkt, um am Freitag hinter Luciano Benavides (Red Bull KTM) zu starten. Brabec verlor so aber die erst auf der zehnten Etappe eroberte Gesamtführung und lag 23 sec hinter dem Argentinier.

Brabec und Benavides waren auf Etappe 12 das Maß der Dinge, der Etappensieg ging mit 3:43 min Vorsprung an den Kalifornier, der damit erneut die Führung in der Gesamtwertung übernahm und vor dem Showdown komfortable 3:20 min vor Benavides liegt.

«Ich bin mir nicht sicher, ob meine Strategie so gut war», grübelte Brabec, obwohl sie aufging. «Ich musste den ganzen Tag voll pushen, um die Zeit aufzuholen. Luciano fuhr großartig, konnte schnell zum Führenden aufschließen und Zeitgutschriften sammeln. Ich konnte fast 6 min auf ihn gutmachen, nach den ganzen Boni war es aber deutlich weniger. Der letzte Tag sollte leichter werden, wenn ich die Etappe eröffne, sollte ich zirka 90 sec Zeitgutschrift bekommen. Mal sehen, wie es ausgeht.»

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

3:19:01 Std.

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 3:43 min

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 12:58

4.

Adrien Van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 13:04

5.

Michael Docherty (KTM)

Rally2

KTM

+ 17:11

6.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 19:01

7.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 22:42

8.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 22:46

9.

Mason Klein (USA)

RallyGP

Hoto

+ 23:48

10.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 24:24

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

Pos

Fahrer (Nation)

Kat.

Motorrad

Zeit/Diff

1.

Ricky Brabec (USA)

RallyGP

Honda

+ 48:08:12 Std

2.

Luciano Benavides (ARG)

RallyGP

KTM

+ 03:20 min

3.

Tosha Schareina (ESP)

RallyGP

Honda

+ 27:51

4.

Skyler Howes (USA)

RallyGP

Honda

+ 58:21

5.

Daniel Sanders (AUS)

RallyGP

KTM

+ 58:31

6.

Adrien van Beveren (FRA)

RallyGP

Honda

+ 1:06:57 Std

7.

Ignacio Cornejo (CHI)

RallyGP

Hero

+ 1:40:05

8.

Ross Branch (BOT)

RallyGP

Hero

+ 2:48:15

9.

Toni Mulec (SLO)

Rally2

KTM

+ 2:55:16

10.

Preston Campbell (USA)

Rally2

Honda

+ 3:01:28

...

Maxi Schek (GER)

Rally2

KTM

Markus Hertlein (GER)

Rally2

Husqvarna

Dennis Mildenberger (SWI)

Rally2

KTM

