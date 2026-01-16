Zweikampf Honda gegen KTM: Ricky Brabec kann die Österreicher schlagen
Nach 2020 und 2024 ist Honda-Werksfahrer Ricky Brabec auf dem besten Weg, zum dritten Mal die Rallye Dakar zu gewinnen. Die letzte Etappe am 17. Januar nimmt er mit 3:20 min Vorsprung in Angriff.
Geschieht auf der finalen Etappe der Rallye Dakar am Samstag (17. Januar) nichts Außergewöhnliches, dann machen Ricky Brabec (Honda) und Luciano Benavides (KTM) den Gesamtsieg unter sich aus, denn der drittplatzierte Tosh Schareina (Honda) hat bereits fast 28 min Rückstand. Und Skyler Howes (Honda) sowie Titelverteidiger Daniel Sanders (KTM) auf den Rängen 4 und 5 verlieren schon fast eine Stunde.
Auf der elften Etappe hatte Brabec eine
«Ich bin mir nicht sicher, ob meine Strategie so gut war», grübelte Brabec, obwohl sie aufging. «Ich musste den ganzen Tag voll pushen, um die Zeit aufzuholen. Luciano fuhr großartig, konnte schnell zum Führenden aufschließen und Zeitgutschriften sammeln. Ich konnte fast 6 min auf ihn gutmachen, nach den ganzen Boni war es aber deutlich weniger. Der letzte Tag sollte leichter werden, wenn ich die Etappe eröffne, sollte ich zirka 90 sec Zeitgutschrift bekommen. Mal sehen, wie es ausgeht.»
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
3:19:01 Std.
2.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 3:43 min
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 12:58
4.
Adrien Van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 13:04
5.
Michael Docherty (KTM)
Rally2
KTM
+ 17:11
6.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 19:01
7.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 22:42
8.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 22:46
9.
Mason Klein (USA)
RallyGP
Hoto
+ 23:48
10.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 24:24
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Pos
Fahrer (Nation)
Kat.
Motorrad
Zeit/Diff
1.
Ricky Brabec (USA)
RallyGP
Honda
+ 48:08:12 Std
2.
Luciano Benavides (ARG)
RallyGP
KTM
+ 03:20 min
3.
Tosha Schareina (ESP)
RallyGP
Honda
+ 27:51
4.
Skyler Howes (USA)
RallyGP
Honda
+ 58:21
5.
Daniel Sanders (AUS)
RallyGP
KTM
+ 58:31
6.
Adrien van Beveren (FRA)
RallyGP
Honda
+ 1:06:57 Std
7.
Ignacio Cornejo (CHI)
RallyGP
Hero
+ 1:40:05
8.
Ross Branch (BOT)
RallyGP
Hero
+ 2:48:15
9.
Toni Mulec (SLO)
Rally2
KTM
+ 2:55:16
10.
Preston Campbell (USA)
Rally2
Honda
+ 3:01:28
...
Maxi Schek (GER)
Rally2
KTM
Markus Hertlein (GER)
Rally2
Husqvarna
Dennis Mildenberger (SWI)
Rally2
KTM
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach