Starker Teamkollege für Tobias Ebster: ZX Moto verpflichtet Skyler Howes

Die Rallye du Maroc beginnt am 28. September mit dem Prolog und endet nach fünf Etappen am 3. Oktober. Beim vierten Event der World Rally-Raid Championship 2026 wird der chinesische Hersteller ZX Moto debütieren. Dafür verbündete sich Firmengründer Zhang Xue mit dem etablierten Joyride-Team und nahm mit Tobias Ebster einen hoffnungsvollen Fahrer unter Vertrag.

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Aber nicht nur das: Wenige Tage vor Beginn der Marokko-Rallye präsentierte ZX Moto mit Skyler Howes einen zweiten Top-Piloten. Ganz überraschend war diese Verpflichtung nicht, denn der US-Amerikaner ist in der Entry-List gelistet, allerdings ohne Team und Marke. Ebster und Howes werden in Marokko also ein Duo bilden – der Österreicher in der Rally2-, der Texaner in der RallyGP-Kategorie!

Der 34-Jährige bringt umfassende Erfahrung mit Husqvarna und Honda mit, die er nun bei ZX Moto einbringen wird. «Es war Zeit für etwas Neues, lasst uns loslegen», sagte Howes. «Es gibt keine Ausreden, sondern maximal Enttäuschungen, harte Arbeit und Speed. Wir sehen uns in Marokko.»

Der Start in Marokko dient vor allem der Vorbereitung auf die Dakar 2027. ZX Moto ist ein aufstrebender Hersteller, der auf der Rundstrecke bereits Erfolge feierte. Im ersten Jahr der Teilnahme an der Supersport-Weltmeisterschaft fuhr Valentin Debise mit der ZX 820RR bereits sechs Siege ein und ist Zweiter der Gesamtwertung.

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