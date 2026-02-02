Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. Rallye

  6. /

  7. News

Werbung

Bei der belgischen «Legend Boucles Bastogne» ist eine Zuschauerin gestorben

Wie mehrere belgische Tageszeitungen auf ihren Internetseiten berichteten, wurde die Frau am Sonntagmorgen vom an der Klassik-Rallye teilnehmenden Porsche-Piloten Mazuin Thibaud erfasst.

Martin Gruhler

Von

Rallye

Bei der Rallye «Legend Boucles Bastogne» kam es zu einem schweren Unfall
Bei der Rallye «Legend Boucles Bastogne» kam es zu einem schweren Unfall
Foto: Legend Boucles
Bei der Rallye «Legend Boucles Bastogne» kam es zu einem schweren Unfall
© Legend Boucles

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Belgier war von der Strecke abgekommen und in eine Gruppe von Zuschauern gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der zehnten Wertungsprüfung «Bonnerue» in der Ortschaft Engreux, die zur Gemeinde Houffalize in der wallonischen Provinz Luxemburg gehört. Die Rettungskräfte des Veranstalters waren schnell zur Stelle, bevor sie gemäß einem Protokoll externe Rettungsdienste anforderten. Für die schwer verletzte Zuschauerin kam trotz langer Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft befand sich das Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls in einer «erlaubten Zone».

Werbung

Werbung

Die Rallye wurde nach dem tödlichen Zwischenfall abgebrochen und die drei weiteren von insgesamt ursprünglichen 13 vorgesehenen Wertungsprüfungen nicht mehr gefahren.

Für die «Legend Boucles Bastogne 2026» hatten 86 Teams genannt. Die Rallye wurde wurde beretis zum 67. Mal ausgefahren. In der Neuzeit ist sie für historische Fahrzeuge ausgeschrieben. Viele Spitzenfahrer aus dem belgischen Rallyesport waren am Start gewesen. Prominentester Teilnehmer war Ex-Formel 1-Pilot Jos Verstappen mit einem BMW M3.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien