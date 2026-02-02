Bei der belgischen «Legend Boucles Bastogne» ist eine Zuschauerin gestorben

Der Belgier war von der Strecke abgekommen und in eine Gruppe von Zuschauern gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der zehnten Wertungsprüfung «Bonnerue» in der Ortschaft Engreux, die zur Gemeinde Houffalize in der wallonischen Provinz Luxemburg gehört. Die Rettungskräfte des Veranstalters waren schnell zur Stelle, bevor sie gemäß einem Protokoll externe Rettungsdienste anforderten. Für die schwer verletzte Zuschauerin kam trotz langer Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft befand sich das Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls in einer «erlaubten Zone».