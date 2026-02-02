Bei der belgischen «Legend Boucles Bastogne» ist eine Zuschauerin gestorben
Wie mehrere belgische Tageszeitungen auf ihren Internetseiten berichteten, wurde die Frau am Sonntagmorgen vom an der Klassik-Rallye teilnehmenden Porsche-Piloten Mazuin Thibaud erfasst.
Der Belgier war von der Strecke abgekommen und in eine Gruppe von Zuschauern gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der zehnten Wertungsprüfung «Bonnerue» in der Ortschaft Engreux, die zur Gemeinde Houffalize in der wallonischen Provinz Luxemburg gehört. Die Rettungskräfte des Veranstalters waren schnell zur Stelle, bevor sie gemäß einem Protokoll externe Rettungsdienste anforderten. Für die schwer verletzte Zuschauerin kam trotz langer Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle jede Hilfe zu spät. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft befand sich das Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls in einer «erlaubten Zone».
Die Rallye wurde nach dem tödlichen Zwischenfall abgebrochen und die drei weiteren von insgesamt ursprünglichen 13 vorgesehenen Wertungsprüfungen nicht mehr gefahren.
Für die «Legend Boucles Bastogne 2026» hatten 86 Teams genannt. Die Rallye wurde wurde beretis zum 67. Mal ausgefahren. In der Neuzeit ist sie für historische Fahrzeuge ausgeschrieben. Viele Spitzenfahrer aus dem belgischen Rallyesport waren am Start gewesen. Prominentester Teilnehmer war Ex-Formel 1-Pilot Jos Verstappen mit einem BMW M3.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach