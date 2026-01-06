Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallyesport
  4. /
  5. Rallye
  6. /
  7. News
Werbung
Die Teilnehmerliste der Rallye Monte Carlo steht fest
Insgesamt 66 Teams, darunter elf Rally1-Fahrzeuge der Topkategorie, werden beim ersten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2026 an den Start gehen.
Rallye
Die Rallye Monte Carlo generiert immer ein besonderes AmbienteDie Rallye Monte Carlo generiert immer ein besonderes AmbienteFoto: Red Bull
Die Rallye Monte Carlo generiert immer ein besonderes Ambiente© Red Bull
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Die 94. Ausgabe der Rallye Monte-Carlo findet vom 22. bis 25. Januar statt, wobei die Teams
Werbung
Werbung
in den französischen Alpen mit einer klassischen Mischung aus Asphalt, Eis und winterlichen Bedingungen konfrontiert werden. Toyota Gazoo Racing WRT kommt mit fünf Fahrzeugen. Das Fahrquintett wird vom neunfachen Weltmeister Sebastien Ogier angeführt. Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg und Sami Pajari komplettieren das Aufgebot.
Empfehlungen
Das Hyundai-Team geht mit drei i20 N Rally1-Fahrzeugen an den Start. Ex-Weltmeister Thierry Neuville sowie Adrien Fourmaux sind als Stammfahrer wieder dabei. Der Neuseeländer Hayden Paddon ersetzt bei der Monte den zurückgetretenen Ott Tänak. Er startet zum ersten Mal seit 2018 wieder in der höchste Kategorie der Rallye-WM.
Werbung
Werbung
Das M-Sport Ford-Team vervollständigt die Topklasse mit drei Puma-Rally1-Fahrzeugen. Der bisherige Stammfahrer Gregoire Munster wird nur beim Saisonauftakt dabei sein. Die Iren Josh McErlean und Jon Armstrong steuern die beiden weiteren Autos. Armstrong gibt in der Rally1-Kategorie seinen Einstand nach seinem Aufstieg aus der Rallye-EM.
Die Teilnehmerliste der Rallye
Monte Carlo umfasst auch ein starkes Rally2-Aufgebot. Seine Rückkehr in den großen internationalen Rallyesport gibt in den Seealpen Lancia. Zwei Fahrzeuge setzt der italienische Hersteller mit dem Ypsilon Rally2 ein, die von Yohan Rossel und Nikolay Gryazin pilotiert werden. Das Rally2-Feld umfasst auch Teilnehmer wie Romet Jürgenson, Chris Ingram, Eliott Delecour und Eric Camilli. Die Rallye startet am Donnerstag, den 22. Januar, am Casino von Monte Carlo. Die erste Etappe besteht aus drei Wertungsprüfungen, die fast vollständig neu bei der Traditionsveranstaltung gefahren werden. An den weiteren Tagen führt die Route durch die Drome-Region, bevor es am Samstagabend frühzeitig zurück nach Monaco geht. Dort findet eine Super-Sonderprüfung stattfindet, die teilweise auf der Grand-Prix-Strecke der Formel 1 abgesteckt ist. Schließlich stehen am Sonntag die Pässe Braus, Cabanette und Turini auf dem Programm, bevor die Zielankunft im Fürstentum erfolgt.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Rallye
Rallyesport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM