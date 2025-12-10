FIA legt Anforderungen für WRC27-Konstrukteure fest

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Der Weltmotorsportrat hat weitere Details zur sportlichen Struktur der Rallye-Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben - darunter die Bestätigung, dass eine Konstrukteurswertung die derzeitige Herstellerwertung ersetzen wird.
Werbung
Werbung
Während die FIA bereits einen allgemeinen Überblick über die nächste Generation der Serie gegeben hatte, wurden bei der Sitzung am Mittwoch in Usbekistan die Homologationsvorschriften bestätigt und weitere Details zur Definition der Konstrukteure bekannt gegeben, die diese Fahrzeuge bauen und einsetzen dürfen. In ihrer Mitteilung nach der WMSC erklärte die FIA: «Damit wird eine formale Definition für Konstrukteure eingeführt, die Hersteller und Tuner als Teilnehmer an der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft unter einem Dach zusammenfasst».
«Ein Konstrukteur ist die Einheit, die für die Konstruktion und den Bau des Fahrzeugs vom Typ WRC27, die Vorbereitung und Einreichung des Fahrzeugs zur FIA-Homologation sowie die Vermarktung des Fahrzeugs und der dazugehörigen Komponenten verantwortlich ist ».
Werbung
Werbung
Die FIA präzisierte die Anforderungen an einen Konstrukteur mit Zahlen und fügte hinzu: «Die Homologationsbedingungen für Fahrzeuge des Typs WRC27 schreiben die Produktion von mindestens zehn Einheiten innerhalb von vierundzwanzig Monaten nach dem Homologationsdatum vor ».
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
«Konstrukteure müssen außerdem in der Lage sein, ihren Kunden pro Kalenderjahr mindestens zehn rennfertige Fahrzeuge des Typs WRC27 zu liefern. Wenn ein Konstrukteur einen zweiten Konstrukteur für eine Teilhomologation beliefert, kann die Mindestproduktion des Basisfahrzeugs oder der Fahrzeugvariante im Verhältnis zur Lieferung an den zweiten Konstrukteur reduziert werden ».
«Darüber hinaus bestätigt das Reglement, dass die Homologation eines Fahrzeugs des Typs WRC27 für einen Zeitraum von zehn Jahren gültig ist ». Wie erwartet bestätigte die FIA auch eine gestaffelte Teilnahme für neue Konstrukteure, bis diese sich vollständig für die Rallye-WM verpflichten. In der Erklärung heißt es weiter: «Im Einklang mit dem Ziel der FIA, die Anzahl der Teilnehmer in der höchsten Kategorie der WRC zu erhöhen, wurden die Anforderungen für die Teilnahme und die Teilnahmebedingungen aktualisiert. Die Vorschriften sehen vor, dass die Homologation erst dann erteilt werden kann, wenn sich ein Konstrukteur offiziell für die Meisterschaft angemeldet hat. Außerdem wurden Teilnahmebedingungen eingeführt, wonach ein homologiertes Fahrzeug im ersten Jahr mindestens fünfzig Prozent der WRC-Veranstaltungen mit mindestens zwei Fahrzeugen pro Rallye bestreiten muss, wobei ab dem zweiten Jahr die vollständige Teilnahme an allen Veranstaltungen vorgeschrieben ist».
Werbung
Werbung
«Mit der nun bestätigten Homologationsregelung sind die Grundlagen für die neue Ära der Meisterschaft im Jahr 2027 geschaffen, die Konstrukteuren, Teams und Teilnehmern Stabilität, Klarheit und eine langfristige Ausrichtung bietet und die Voraussetzungen für spektakuläre Rallye-Wettbewerbe schafft, die Fans auf der ganzen Welt begeistern werden». Die Saison 2027 markiert natürlich den Beginn neuer technischer Vorschriften. Die Rally1-Fahrzeuge der aktuellen Spezifikation werden durch die derzeit als WRC27 bekannten Fahrzeuge ersetzt. Diese Fahrzeuge behalten ihr Spaceframe-Chassis, werden jedoch mit Motoren, Federung, Fahrwerk und Bremsen aus der aktuellen Rally2-Kategorie ausgestattet sein.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach