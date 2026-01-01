Rallye-Weltmeisterschaft 2026 mit 14 Veranstaltungen

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Die Zentral Europa Rallye wird nicht mehr ausgefahren. Auch wird kein WM-Lauf in den USA stattfinden, was lange in den Überlegungen stand.
Traditionell wird die Weltmeisterschaft Ende Januar mit der Rallye Monte Carlo beginnen, bevor es den Rallyetross im Februar und März zu weiteren Läufen nach Schweden und Kenia zieht. Kroatien kehrt nach einer Zurückstufung im Vorjahr in die Rallye-Europameisterschaft als vierter Meisterschaftslauf wieder in die WM zurück. Die Kroatien-Rallye bildet mit der Islas Canarias, dem spanischen WM-Lauf, im April ein Doppelpack auf Asphalt-Terrain.
Die Rallye Portugal läutet im Mai den Beginn einer nun unterbrochenen europäischen Schotter-Saison ein. Die Rallye Japan wurde von November auf Ende Mai vorverlegt. Damit sollen bisherige Benachteiligungen für WM-Führende vermieden werden, die in Japan bei den Herbstbedingungen mit vorderen Startpositionen immer in Straßenkehrerfunktion unterwegs waren.
Die Acropolis Rally Grichenland im Juni markiert die Saisonhalbzeit mit Runde sieben. Die beiden aufeinanderfolgenden Hochgeschwindigkeits-Schotterveranstaltungen in Estland und Finnland prägen wieder einen heißen Hochsommer. Es folgen wie im Vorjahr die beiden südamerikanischen Rallyes in Paraguay und Chile im August.
Die Rallye Italien wechselt ihre zeitliche Austragung mit Japan und findet nun im Oktober statt. Der vorletzte WM-Lauf wird weiterhin auf Sardinien ausgefahren, nachdem über längere Zeit die Rallye di Roma Capitale als Nachfolger schon für 2026 andiskutiert worden war.
Die Zentraleuropa-Rallye als Dreiländerveranstaltung in Tschechien, Österreich und Deutschland ausgefahren, findet nicht mehr statt - finanzielle Gründe sollen dafür ausschlaggebend gewesen sein. Überlegungen gehen dahin, zukünftig in der Eifel dafür einen WM-Lauf auszutragen. Die auffälligste Lücke stellt jedoch ein nicht angesetzter Lauf in den USA dar. Trotz der Einstufung des Landes als Priorität für einen Platz im Kalender 2026 durch den Rallye-WM-Promoter ist eine Rallye USA nicht dabei.
Mitte November wird das WM-Finale zum zweiten Mal in Saudi-Arabien stattfinden. Der Rallye-WM-Kalender 2026 1. Rallye Monte Carlo/Monaco, 22.-25. Januar 2026 2. Rallye Schweden/Umea,12.- 15. Februar 2026
3. Kenia Safari/Nairobi, 12.-15. März 2026 4. Rallye Kroatien/Zagreb, 9.-12. April 2026 5. Spanien Kanaren/Las Palmas, 23.-26. April 2026 6. Rallye Portugal/Matosinhos, 7.-10. Mai 2026
7. Rallye Japan/Nagoya, 28.-31. Mai 2026 8. Griechenland Akropolis/Lamia, 25.-28. Juni 2026 9. Rallye Estland/Tartu, 16.-19. Juli 2026 10. Rallye Finnland/Jyväskylä, 30.Juli-2. August 2026
11. Rallye Paraguay/Encarnacion, 27.-30. August 2026 12. Rallye Chile/Concepcion, 10.-13. September 2026 13. Italien Sardinien/Alghero, 1.-4.Oktober 2026 14. Rallye Saudi-Arabien/Dschidda, 12.- 15. November 2026
