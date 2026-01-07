Rallye-WM: Toyota stellt sein Farbdesign für 2026 vor

Nachdem Toyota Gazoo Racing in den letzten Saisons schwarze oder Metallic-Lackierungen für das Outfit ihrer Autos nutzte, präsentierte der japanische Hersteller jetzt das Farbkleid seiner Toyota GR Yaris Rally1-Fahrzeuge für die Rallye-WM. Rot spielt in diesem Design eine herausragende Rolle, insbesondere im vorderen Teil Karosseriebereich. Auch die Säulen, die weiterhin das GR-Logo tragen, weisen einen eleganten Farbtupfer auf. Im Heckbereich dominiert das Schwarz und ergänzt sich mit dem rudimentären Karbon des Heckflügels

In der Rallye-WM werden fünf Teams unter dem Dach von Toyota Gazoo Racing teilnehmen. Die Weltmeisterpaarung Sebastien Ogier/Vincent Landais, der nun mit der Startnummer 1 auf den Türen fahren, führen das Team an. Als weitere Fahrer greifen Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg sowie Sami Pajari für Toyota an.

Interessant: Pajari wird nicht mehr für das Hauptteam, sondern für das B-Mannschaft auf WM-Punktejagd gehen. Gleichfalls wird auch Katsuta nicht für das amtierende Weltmeisterteam antreten. Für ihn rückt Neuverpflichtung Oliver Solberg ins A-Team.

Parallel zur Designpräsentation ist Toyota mit Elfyn Evans derzeit in Südfrankreich bei Testfahrten unterwegs, denn bereits vom 22. bis Januar wird zwischen Gap und Monaco in den Alpen die Rallye Monte Carlo als erster WM-Lauf ausgefahren.

