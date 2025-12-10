Super Formula-Test von Rovanperä durch Krankheit unterbrochen

Weitere erste Schritte des zweifachen Rallye-Weltmeisters Kalle Rovanperä in die Welt des professionellen Monopostorennsports wurden durch eine Krankheit unterbrochen. Das gesundheitliche Malheur zwang ihn, sich aus dem diese Woche abgehaltenen Super-Formula-Gemeinschaftstest auf der japanischen Grand Prix-Strecke von Suzuka zurückzuziehen.

Rovanperä hatte sich entschieden, sich am Ende der Saison 2025 aus dem Rallyesport zurückzuziehen und eine Karriere bei den Rennwagen mit der Zielsetzung Formel 1 anzustreben. Erste Stufe dazu soll eine komplette Saison in der japanischen Super Formula-Serie in 2026 sein.

Der Finne sollte während aller drei Testtage (10. bis 12. Dezember) für das KCMG-Team in einem Dallara-Toyota bestreiten. Der Blondschopf schaffte es jedoch nur, die erste Vormittagssitzung zu absolvieren, bevor er sich unwohl fühlte und sich aus dem Nachmittagsprogramm zurückzog.

Rovanperä gab bekannt, dass er an benignem paroxysmalem Lagerungsschwindel - ein gutartiger anfallsweiser Lagerungsschwindel leidet. Die Krankheit ist eine sehr häufig vorkommende Form des Schwindels und zugleich die am meisten verbreitete Erkrankung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr. Bis zur Heilung der Krankheit darf Rovanperä nicht mehr fahren.

«Während der Mittagspause bekam ich Symptome von benignem paroxysmalem Lagerungsschwindel, der das Gleichgewicht und das Sehvermögen beeinträchtigt», erläuterte Rovanperä seine Situation.

«Der Arzt hat mir für die weitere Woche ein Fahrverbot erteilt. Ich bin wirklich enttäuscht, da wir außer unserem Aerodynamiktest heute Morgen keine Gelegenheit mehr hatten, richtig zu fahren. Es ist Pech, dass uns das bei unserem ersten Einsatz passiert ist. Jetzt muss ich mich erst einmal erholen und kann nur auf das nächste Mal warten».

Der benignem paroxysmalem Lagerungsschwindel verursacht ein falsches Gefühl von Drehung oder Bewegung, das normalerweise durch Kopfbewegungen ausgelöst wird.

Aufgrund seinem vorzeitigen Testende belegte Rovanperä in Suzuka nur den letzten Platz in der ersten Tageswertung des Gemeinschaftstests.

