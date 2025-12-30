Toyota-Chef Jari-Matti Latvala übernimmt Printsport

Schöne Bescherung: Zum Jahresende 2025 hat der Jari-Matti Latvala, Teamchef von Toyota Gazoo Racing, bekannt gegeben, dass er die vollständige Kontrolle über das Printsport-Team übernommen hat. Das Team, welches schon bisher exzellente Verbindungen zu Toyota inne hatte, stand bisher in der eignerischen Verantwortung von Eero Räikkönen.

Der 40-jährige Latvala macht sich somit selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk: «Für mich war die Übernahme von Printsport eine selbstverständliche Entscheidung. Printsport hat seine große Kompetenz immer wieder unter Beweis gestellt. Die professionelle und leidenschaftliche Herangehensweise der Mitarbeiter des Unternehmens in Verbindung mit einem starken Wettbewerbsgeist habe ich schon immer bewundert», meinte der 18-malige Rallye-WM-Lauf-Sieger.

Printsport war das Team, das Sami Pajari 2024 und Oliver Solberg 2025 in der WRC2 einsetzte und die Talente zu WM-Titeln führte. Die beiden Fahrer nutzten ihr erfolgreiches Printsport-Engagement zum Sprung ins Toyota-Werksteam und werden im Rally1-Yaris im kommenden Jahr 2026 die Rallye-Weltmeisterschaft bestreiten.

Angesichts der bevorstehenden Einführung neuer Vorschriften in der Rallye-WM, in der WRC- und Rally2-Fahrzeuge ab 2027 nebeneinander existieren werden, könnte Latvalas Übernahme von Printsport als mittel- bis langfristiger sehr wertvoller Schachzug gewertet werden. Die Partnerschaft zwischen dem Toyota-Werksteam und Printsport dürfte somit vermehrt intensiviert erfolgen um Talenten das Rüstzeug für höhere Aufgaben zu geben.

Das gesamte Printsport-Projekt wird weiterhin von Eero Räikkönen verantwortlich an der Spitze geleitet, der lediglich seine Eigentumsrechte abgibt. Räikkönen hatte das Unternehmen vor 28 Jahren gegründet und zu einer mittlerweile festen Größe im internationalen Rallyesport aufgebaut.