Toyota entwickelt GR Corolla RC2 für ARA-Meisterschaft

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem letzten Modell hat Toyota einen neuen Corolla-Rallyewagen entwickelt - und dieser wird in den USA eingesetzt.
Toyota Gazoo Racing hat den GR Corolla RC2 entwickelt, wobei die Weltmeisterschaftsstars Jari-Matti Latvala und Juho Hänninen das Testprogramm für das Auto durchgeführt haben. Der brandneue Corolla wird sein ARA-Debüt bei der 100 Acre Wood Rally im März geben, gefahren vom US-Offroad-Rennfahrer Seth Quintero.
Der 23-Jährige wird an den sieben verbleibenden Runden der Serie teilnehmen. Toyota erwägt den Einsatz eines zweiten Autos bei ausgewählten ARA-Läufen bis 2026.
Die Neuentwicklung wird Toyotas dritte Version des Corolla sein, nach dem TE20/27 (einem Auto, mit dem Hannu Mikkola 1975 die 1000 Lakes Rally gewann) und zuletzt dem Corolla WRC, der den japanischen Hersteller in seiner letzten Saison 1999 mit dem Rallye-WM-Konstrukteurs-Titel an die Weltspitze brachte.
Seitdem drehte sich bei Toyota im großen Rallyesport alles um den Yaris - bis jetzt.
In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen Rallysport Services begann die Entwicklung der Rallye-Version des GR Corolla kurz nach der Vorstellung des Straßenmodells auf der Tokyo Auto Salon Anfang 2025. Für den Wagen wurden die Erkenntnisse aus dem GR Yaris Rally2 genutzt - dem Auto, das gerade zwei WRC2-Titel in Folge gewonnen hat. Das Auto verfügt über denselben 1600-ccm-Dreizylinder-Turbomotor und dasselbe Getriebe. Wie die Bezeichnung RC2 schon sagt, wird das Auto laut Toyota mit einer Leistung fahren, die in etwa der von Rally2 entspricht. Es wird in die RC2-Kategorie der ARA eingestuft werden. Zu seinem Einstieg in den amerikanischen Rallyesport erklärte Toyota Gazoo Racing: «Mit der Entwicklung eines GR Corolla-Rallyeautos nutzt TGR-WRT die Tradition des Corolla-Modells im Rallyesport. Der Motorsporteinsatz soll genutzt werden um immer bessere Autos für die Straße zu entwickeln».
Außerdem hofft man mit dem Projekt die Entwicklung des Rallyesports in Nordamerika zu unterstützen. Der GR Corolla ist dort als rallyetaugliches Performance-Auto für die Straße erhältlich. Quintero, der bereits fest zum TGR-Team in der Rally Raid-WM gehört, gibt zu, dass er noch viel zu lernen hat. Bisher fuhr er für Toyota den GR Hilux ersetzt, mit dem er bei der diesjährigen Dakar zwei Etappen gewonnen hat. Der Kalifornier hat den Corolla bereits zusammen mit Latvala und Hänninen getestet. Quintero, dessen Beifahrer der Finne Topi Luhtinen sein wird, kommentierte: «Ich bin sehr aufgeregt und dankbar, dass Toyota Gazoo Racing mir diese Chance gibt. Es ist wirklich eine Ehre, Teil dieses Teams zu sein. Ich hoffe, dass ich viel Spaß haben und viel lernen werde». «Die Teilnahme an Rallye-Etappen ist eine neue Herausforderung für mich. Ich bin es gewohnt, in der W2RC täglich 500 Kilometer oder mehr zu fahren. Daher wird es eine ganz andere Intensität sein, nur bis zu 100 Kilometer pro Tag unterwegs zu sein. Der Wechsel zwischen dem leichten und wendigen GR Corolla und dem größeren DKR GR Hilux wird wie ein Sprung in zwei verschiedene Welten sein. Aber die Fahrzeuge sind sich auch in vielen Aspekten und in ihren Fahreigenschaften ähnlich».
«Bisher war es großartig, das Auto bei den Tests zu fahren, und das Team hat mich sehr herzlich aufgenommen. Ich habe großen Respekt vor allen Beteiligten und hoffe sehr, dass ich das Team stolz machen kann und wir viel Spaß zusammen haben werden».
