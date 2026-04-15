Erfolgreicher Jerez-Test der neuen Generation im Red Bull Rookies Cup
Bei der Spanien-Rundfahrt trafen sich die neuen Rookies auf dem Weg in die MotoGP zum ersten gemeinsamen Kräftemessen auf der spanischen GP-Strecke. Der Deutsche Fynn Kratochwil mittendrin.
Red Bull Rookies
Fynn Kratochwil
Fynn Kratochwil© Red Bull Rookies
Vor 20 Jahren ging die Nachwuchsschule von WM-Promoter Dorna, Namensgeber Red Bull und Hersteller KTM erstmals an den Start. Damals gewann der Franzose Johann Zarco die Premieren-Saison, dem eine grandiose Karriere bis in die MotoGP folgte. Über den bisher einzigen deutschen Gesamtsieger durften wir uns mit Florian Alt im Jahr 2012 freuen.
In diesem Jahr geht der Blick aus deutscher Sicht auf Fynn Kratochwil, der nach seinem überzeugenden Sieg im Moto4 Northern Cup den Fahrschein für den Red Bull Rookies Cup sicher in der Tasche hatte. Beim Vorsaison-Test Anfang April in Jerez zum 20. Jahrgang des Red Bull MotoGP Rookies Cup trugen die vorderen Kotflügel der KTM in Moto3-Spezifikation die Farben von 19 verschiedenen Nationen. Am Donnerstag und Freitag herrschten wechselhafte Bedingungen – eine harte Lernerfahrung für die 26 Teenager aus aller Welt.
Es war mein 20. Test vor der Saison.Gustl Auinger
Fynn Kratochwil bereit für seine Rookies-Cup-Saison. «Ich war sehr aufgeregt und superglücklich, dieses Kapitel zu beginnen», lautete der Bericht des Sachsen. «Es lief recht gut an, und wir haben uns stark verbessert. Das Motorrad fühlte sich am Ende gut an, also haben wir noch einiges zu tun, aber wir sind bereit, weiterzuarbeiten, und ich bin bereit und freue mich auf das erste Rennen.»
In der nächsten Woche kehrt der Cup nach Jerez zurück, wo im Rahmen des Grand Prix von Spanien die ersten beiden von insgesamt 14 Rennen stattfinden. An derselben Strecke fand 2007 das allererste Rennen des Rookies Cup statt. Das erste Rennen am Samstag, dem 25. April, ist in diesem Jahr das 239. Cup-Rennen. Von Anfang an dabei ist als Fahrer-Trainer der Österreicher Gustl Auinger. «Es war mein 20. Test vor der Saison», zählte er auf. «Es ist immer wieder beeindruckend – die Jungs, die wir aus dem letzten Jahr behalten haben, sind wirklich gut. Ich denke, es wird vielleicht schwierig sein, diese schnellen Fahrer mit den Neuen unter einen Hut zu bringen, aber es ist so beeindruckend. Nach ein paar Runden ist es einfach eine Gruppe, und jeder weiß, was los ist, und sie haben Spaß daran.»
Teilnehmer Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026
  • #4 Sullivan Mounsey/GB
  • #7 Benta Fernandez/E
  • #9 Luca Agostinelli/VN
  • #10 Afonso Almeida/P
  • #11 David Gonzalez/E
  • #17 Yarolsav Karpushin/KG
  • #18 Archi Schmidt/AUS
  • #20 Fynn Kratochwil/D
  • #22 Alejandra Fernandez/E
  • #23 Travis Borg/M
  • #24 Guillem Planques/F
  • #27 Mateo Marulanda/CO
  • #31 Giulio Pugliese/I
  • #32 Kindra Ramadhipa/IND
  • #36 Jurrien van Crugten/NL
  • #47 Tibor Varga/H
  • #51 Alfonsi Daquigan/RP
  • #57 Cristian Borrelli/I
  • #62 Ethan Sparks/GB
  • #69 Fernando Bujosa/E
  • #70 Kristian Daniel jr./USA
  • #71 Carlos Cano/E
  • #72 David da Costa/F
  • #77 Kerman Tinez/YV
  • #85 KiattisakSinghapong/T
  • #97 Ryota Ogiwara/J
  1. Demnächst
    Jerez
    Circuito de Jerez, Spanien
    24.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Le Mans
    Le Mans, Frankreich
    08.–10.05.2026
    Zum Event
  3. Mugello
    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  4. Assen
    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  5. Sachsenring
    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
