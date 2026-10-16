Fynn-Club eröffnet, Red Bull Rookie Kratochwil beim Moto4-Finale in Misano

Wer es im Red Bull Rookies Cup zu was bringt, wird sich in der Regel auch auf dem schwierigen WM-Parkett bewähren. Mit Fynn Kratochwil aus Thüringen steht ein neues deutsches Talent in den Startlöchern, der noch Großes vorhat. Seine Fans können nun in dem neu gegründeten Fynn-Club ganz nah dabei sein und dabei den jungen Mann bei seinen nächsten Schritten auf der Karriereleiter begleiten.

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«Nicht nur zuschauen, sondern Teil des Weges werden», lautet das Motto der Verantwortlichen rund um das junge Talent. Mit der Anmeldung im Fynn-Club sichert man sich exklusive Inhalte, dazu gibt es Einblicke hinter die Racing-Kulissen. Los geht es bei 49 Euro pro Jahr als ‚Freund‘, für 99 Euro wird man ‚Unterstützer‘ und ab 750 Euro wird man 'Partner' und findet dort im stets größer werdenden Paket auch ein Ticket fürs Heimrennen.

Letztes Rennen 2026: Moto4 in Misano

Als Mitglied erhält man nicht nur die neusten Infos, sondern verfügt über seinen eigenen Ausweis, macht Schnäppchen im Fan-Shop, erhält ein Club-Pack ausgerichtet an der Art der Mitgliedschaft und darf sich über einen persönlichen Geburtstagsgruß des Piloten freuen. Begleitet wird Fynn Kratochwil an der Rennstrecke auch in Zukunft von Dirk Heidolf, Papa Jan Kratochwil und Opa Fritz.

Nach Gesamtplatz 5 im diesjährigen Red Bull Rookies Cup ist Kratochwil seit heute noch beim Finale des Moto4 European Cup im italienischen Misano am Start. «Hinter uns liegt eine intensive Saison mit sieben Stationen quer durch Europa, von Barcelona über Estoril, Jerez, Magny-Cours, Valencia und Aragón bis jetzt nach Misano», beschreibt das Team sein Moto4 Reise-Route. «Fynn hat in diesem Jahr viel gelernt, viele Kilometer abgespult und sich Rennen für Rennen weiterentwickelt. In Misano will er die Saison noch einmal mit vollem Einsatz abschließen. Misano ist eine besondere Strecke. Sie liegt mitten im ‚Motor Valley‘, ganz nah an der Adriaküste, und ist eine echte Pilgerstätte für Motorradfans. Dazu kommt die Spannung an der Spitze: Der Titel in der Moto4 European Cup wird erst im letzten Rennen am Sonntag entschieden, und es gibt nur ein einziges Rennen. Da kann alles passieren. Wir drücken Fynn ganz fest die Daumen und freuen uns, wenn ihr am Sonntag live mitfiebert.»

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