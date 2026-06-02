Fynn Kratochwil holt zwei Pokale in Mugello: «Ich bin keine Eintagsfliege»

Da lohnt es sich dann doch, an einem MotoGP-Samstag bis zum Schluss auszuharren und am Sonntagmorgen schon ein wenig eher anzurücken. Denn wenn die KTM-Piloten des Red Bull Rookies Cup an den Start gehen, sind Adrenalin-Schübe vorprogrammiert. Am vergangenen Wochenende war das nicht anders, als die Nachwuchsschule von MotoGP Sports Entertainment Group, KTM und Red Bull zu ihrem dritten Rennwochenende nach Mugello reiste.

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Schon beim Auftakt in Jerez hatte aus deutscher Sicht Cup-Neueinsteiger Fynn Kratochwil überzeugt, als er bei seinem ersten Start in einem Rookies-Cup-Rennen gleich mal auf den achten Platz flitzte. «Da herrschten nicht die besten Bedingungen», erinnert sich der Teenager an den stellenweisen feuchten Asphalt. «Aber ich konnte was Gutes draus machen.» In Mugello, nach den Events in Jerez und Le Mans, waren die Bedingungen eindeutig. Sonnig und warm am Samstag, sowie sonnig und etwas kühler am Sonntag.

Beide Rennen waren wieder nichts für schwache Nerven und vor allem die letzten Runden eine optische Herausforderung für Zuschauer und TV-Kommentatoren. Am Ende rauschte jedes Mal ein Knäuel aus orange-blauen Motorrädern über die Ziellinie und nur der Blick auf den Zeitenmonitor rettet einen dabei, alle Fahrer auseinander zu halten.

Fynn Kratochwil (links) und Benat Fernandez Foto: Gold & Goose / Red Bull Content Pool Fynn Kratochwil (links) und Benat Fernandez © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

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Im ersten Rennen düsten innerhalb einer Sekunde zwölf Fahrer über die Ziellinie. Hinter dem Sieger Ryota Ogiwara und dem Spanier Benat Fernandez tauchte auch schon der 15-jährige Kratochwil auf. «Mein Plan war es, nach vorne zu kommen und, ja, ein paar Runden zu führen oder zu versuchen, vorne zu bleiben, um zu sehen, was die anderen machen, und genau das habe ich auch getan», so sein Kommentar nach dem Rennen. «Die ersten Runden waren, ehrlich gesagt, ziemlich hart. Ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt. Aber dann habe ich meinen Rhythmus gefunden und mich am Ende gut positioniert, sodass ich es aufs Podium geschafft habe.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

«Ich war natürlich superfroh über meinen ersten Podestplatz», fügte er noch an. «Aber kurz später ging die volle Konzentration schon auf den Sonntag und das zweite Rennen. Da fing der Tag für mich ja schon um 7 Uhr an der Rennstrecke an.» Ähnliches Getümmel herrschte auch in der Schlussphase des zweiten Rennens und Kratochwil wurschtelte sich erfolgreich durch und verbesserte sich sogar noch auf Platz 2. Der Sieg ging erneut an Ogiwara, Dritter wurde der Franzose Guillem Planques.

Als Zuschauer bleibt da nur die Frage, fahren da alle wild drauf los oder existiert in dem bunten Haufen auch eine Art von Planung? «Ich konnte mich in der letzten Runde sehr gut positionieren», erläutert Kratochwil. «Und ich hatte einen guten Plan. Man weiß ja zum Beispiel, dass man auf keinen Fall als Führender in die erste Kurve einbiegen darf. Natürlich muss der Plan dann auch aufgehen, es kann immer was oder wer dazwischenkommen. Ja, es ist auch ein klein wenig eine Lotterie.»

«In der ersten Kurve nach dem Start muss man ehrlich gesagt schon ein wenig den Kopf ausschalten», verrät er. «Das ist dann schon ein bisschen verrückt. Aber bei mir liefen schon die Trainings gut und ich wusste, dass ich an manchen Stellen schneller war als die anderen. Bloß habe ich es da noch nicht auf eine Runde zusammengebracht. Dazu gefällt mir die Strecke.»

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Dass es mit dem Sieg noch nicht ganz geklappt hat, war schnell überwunden. «Ich habe mich einfach nur gefreut», versichert der Teenager aus Thüringen. «Ich habe damit auch bewiesen, dass ich keine Eintagsfliege bin und nicht nur mit Glück mal da vorne gelandet bin.» Der letzte Sieg eines deutschen Red-Bull-Rookies-Cup-Piloten ist schon eine ganze Weile her. Bis ins Jahr 2012 muss man zurückblättern. Da ging der Samstagssieg an Florian Alt, am Sonntag gewann Philipp Öttl.

«Ausgangs der letzten Kurve sah es noch gut aus, es hätte mit dem Sieg fast geklappt», blickt Kratochwil auf Mugello zurück. Nur um sich dann sofort wieder der Zukunft zuzuwenden. «Aber man muss ja auch was haben, worauf man sich noch freuen kann.» Das nächste Red-Bull-Rookies-Wochenende findet Ende Juni im niederländischen Assen statt. Eine Strecke, die Fynn Kratochwil nach eigener Aussage sehr mag. Vier Mal war er dort 2025 im Rahmen des Moto4 Northern Talent Cup am Start. Vier Mal hieß der Sieger Fynn Kratochwil.