Kratochwil mit Sprung auf Moto4-Podest in Valencia – nächster Stopp Misano

Die Sommerpause der Red Bull Rookies endet am kommenden Wochenende mit dem Rennen im Rahmen der MotoGP im italienischen Misano. Da die Rookies-Sommerpause bereits Mitte Juli nach den Rennen auf dem Sachsenring losgegangen war, packte Fynn Kratochwil vor dem Misano-Einsatz nochmals die Koffer und reiste ins spanische Valencia, wo zwei Rennen der europäischen Meisterschaft im Angebot waren. Das perfekte Ambiente, um sich auf den Misano-Einsatz einzustimmen. Es war nicht Kratochwils erster Einsatz für das Team Snipers Xigak.

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«Ein sehr positiver erster Tag auf der Strecke», versicherte er vergangenen Freitag. «Den Tag mit Platz 2 und Platz 3 abzuschließen, ist ein wirklich positives Ergebnis und gibt uns eine solide Grundlage, auf der wir weiter aufbauen können. Wir haben den ganzen Tag über gemeinsam mit dem Team hart gearbeitet und uns darauf konzentriert, mein Gefühl für das Motorrad zu verbessern und von Session zu Session Fortschritte zu machen, um mein eigenes Tempo zu finden. Wir werden am Samstag weiter hart arbeiten, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»

Platz 2 in Rennen 1

Wie versprochen legte das Nachwuchstalent aus Thüringen in den Zeittrainings nach. «Wir haben weiter in die gleiche Richtung wie gestern gearbeitet, immer mehr verstanden und den ganzen Tag über gute Fortschritte gemacht», lautete dann auch sein Fazit. «Nachdem ich mich direkt für Q2 qualifiziert hatte, belegte ich in dieser Session Platz 3, was uns für die Rennen am Sonntag auf Startplatz 5 brachte. Jetzt ist es an der Zeit, uns auf den Renntag zu konzentrieren und in beiden Rennen alles zu geben.»

Gesagt, getan. Gleich im ersten Rennen holte sich Kratochwil im Momoven Moto4 European Cup den Pokal für Platz 2. «Ein fantastischer Renntag in Valencia, an dem wir das Wochenende mit zwei soliden Rennen abgeschlossen haben», so seine Analyse. «In Rennen 1 erreichten wir nach einem wirklich hart umkämpften Rennen den zweiten Platz. Wir lieferten uns von Anfang bis Ende einen Kampf an der Spitze und kämpften bis in die allerletzten Runden um den Sieg. In Rennen 2 war ich erneut im Kampf um die Podiumsplätze, doch eine rote Flagge beendete das Rennen vorzeitig – eine Runde früher als erwartet – und ich belegten den vierten Platz. Insgesamt ein wirklich positives Wochenende und ein großer Schritt nach vorne. Ein riesiges Dankeschön an das gesamte Team für die harte Arbeit während des gesamten Wochenendes.»

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Lange ausruhen kann sich Kratochwil auf seinen Lorbeeren nicht. Auf direktem Weg geht es in Richtung Misano. Dort heißt es wieder Daumen drücken für den einzigen deutschen Teilnehmer im Red Bull Rookies Cup. Direkt im Anschluss geht die Reise weiter nach Österreich, wo auf dem Red Bull Ring das Finale der Nachwuchsschule ausgetragen wird.