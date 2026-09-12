Misano: Bujosa gewinnt, Kratochwil vom letzten auf den vierten Platz

Das Schicksal der 20. Red Bull MotoGP Rookies Cup-Generation wird an den nächsten zwei Wochenenden entschieden. Dieses Wochenende stehen zwei Rennen in Misano und eine Woche später zwei in Spielberg direkt hintereinander auf dem Programm. Heißestes Eisen im Feuer um die Krone in der Nachwuchsschule ist aktuell Benat Ferndandez. Doch leichtes Spiel hat der 18-jährige Spanier nicht. Mit seinem zweiten Saisonsieg in Deutschland hat sich Kiandra Ramadhipa wieder ins Rennen gebracht und ist in der Gesamtwertung vom 6. auf den 3. Platz vorgerückt. Ryota Ogiwara wird diese Woche 18 Jahre alt und liegt nur 17 Punkte hinter Fernandez.

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Strafe wegen Bummelns

Die deutsche Nachwuchshoffnung Fynn Kratochwil machte sich das Leben in Misano selbst schwer. Da er im Training rumgebummelt hatte, musste der Teenager aus Thüringen beim Samstagsrennen aus der letzten Reihe los. Statt wie geplant von Platz 12. Am Ende des Qualifyings zum vorletzten Rennwochenende des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 lagen die 16 besten KTM-Fahrer innerhalb von weniger als einer Sekunde. Der 18-jährige Franzose Guillem Planques steht in Misano auf der Pole-Position, sein Landsmann David Da Costa auf der anderen Seite der ersten Startreihe. Zwischen den beiden findet sich der 17-jährige Spanier Fernando Bujosa. Im entscheidenden Moment des Qualifyings arbeiteten Bujosa und Planques zusammen, wobei Planques vom Windschatten profitierte und an die Spitze der Zeitentabelle preschte.

15 Runden nahmen die Rookies bei strahlendem Sonnenschein an der Adria-Küste in Angriff. In der Startaufstellung fehlten Tibor Varga, der Ungar hatte sich in der Sommerpause verletzt, und David Gonzalez, der einen Ersatzfahrer-Job in der Moto2-WM ergattert hatte. Trotz des einen oder anderen Bodychecks kamen alle gut durch die ersten Runden. Kratochwil katapultierte sich in einem Rutsch auf den 16. Platz, wenige Kurven später war er bereits auf Rang 13 vorgestoßen. An der Spitze hatten sich nach zwei Runden Bujosa und Planques einen Vorsprung von einer Sekunde erarbeitet. Die Verfolger wurden vom US-Amerikaner Kristian Daniel jr. angeführt.

Fynn Kratochwil bügelt Patzer aus Foto: Thomas Seidenglanz Fynn Kratochwil bügelt Patzer aus © Thomas Seidenglanz

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Doch keine Solofahrt an der Spitze

In Runde 4 stürzte der Australier Archie Schmidt, kam aber unverletzt davon. An der Spitze waren sich Bujosa und Planques einig und konnten ihren Vorsprung aus der ersten Runde halten, sogar um zwei weitere Zehntel vergrößern. Dahinter versuchte Carlos Cano sein Glück als Anführer der Verfolger. Kratochwil hatte sich nach fünf Runden auf den 15. Platz geschoben und hatte den Japaner Ryota Ogiwara vor sich, den Zweiten der aktuellen Tabelle. Cano schaffte es, die Lücke nach vorne in der siebten Runde zu schließen und für die zweite Hälfte war die Meute wieder beisammen.

Als Erster mischte sich Yarolsav Karpushin in den Kampf um den Sieg ein und brachte gemeinsam mit Cano und Daniel jr. die Führenden gehörig durcheinander. Daniel kassierte allerdings eine Verwarnung, weil er es mit der Streckenbegrenzung nicht ganz so genau genommen hatte. Planques absolvierte die meisten Führungskilometer, während seine Kollegen mit zunehmender Distanz hektischer wurden. Kratochwil dreht in der elften von 15 Runde die schnellste Zeit und tauchte als Achter in der 12. Runde auf. Kindra Ramadhipa aus Indien und Jurrien van Crugten aus den Niederlanden stürzte unabhängig voneinander.

Cano auf Rang 3 Foto: Thomas Seidenglanz Cano auf Rang 3 © Thomas Seidenglanz

In den letzten beiden Runden ging es bei den Rookies mal wieder drunter und drüber. Bujosa konnte noch die letzten Reserven aktivieren und holte sich den Sieg. Platz 2 ging an Planques vor Cano auf Rang 3. Und als Vierter düste kein Geringerer als Fynn Kratochwil über die Ziellinie. Sullivan Mounsey war noch gestürzt, stieg aber wieder flott auf seine KTM und holte noch einen Punkt.

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