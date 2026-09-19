Red Bull Rookies, Lauf 1 in Spielberg: Fünftes Podium für Fynn Kratochwil

Schlechter hätte das finale Wochenende der Red Bull MotoGP Rookies Cup für die Favoriten gar nicht beginnen können. Sowohl der Führende der Meisterschaft, der Spanier Beñat Fernandez, als auch sein schärfster Rivale um den Titel, der Japaner Ryota Ogiwara, spielten offenbar die Nerven einen Streich. Beide stürzten im Qualifying und müssen das Rennen von den Plätzen 12 (Fernandez) bzw. 24 (Ogiwara) in Angriff nehmen.

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Wesentlich besser lief es für den Drittplatzierten der Zwischenwertung. Der Spanier Fernando Bujosa steht als Fünfter in der Mitte der zweiten Startreihe. Zum ersten Mal wird der Amerikaner Kristian Daniel seine KTM auf die Pole-Position stellen. Daneben werden der Kolumbianer Mateo Marulanda und der Kirgise Yaroslav Karpushin Aufstellung nehmen. Der Deutsche Fynn Kratochwil beendete das Zeittraining an der 13. Stelle.

Bei prächtigen Bedingungen machen sich die Nachwuchspiloten, die sich nichts sehnlicher wünschen, als die Teamchefs auf sich aufmerksam zu machen, um einen begehrten Platz in der Moto3-WM zu ergattern, für den 13. und vorletzten Lauf der Saison.

Während Daniel den besten Start vor Marulanda erwischt, verabschiedet sich Karpushin ausgangs der Schikane mit einem spektakulären Highsider. Auch Travis Borg wird in den Unfall verwickelt. Für beide Rookies ist das Rennen bereits nach wenigen hundert Metern zu Ende.

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Daniel, Guillem Planques und Marulanda können sich leicht vom Rest des Feldes, das von David Gonzales, Kratochwil und Fernandez angeführt wird, absetzen. Ogiwara hat sich mittlerweile zwar an die 15. Stelle gesetzt, liegt aber bereits mehr als drei Sekunden hinter dem Führenden.

Zwischenstand nach fünf von 16 Runden: Die Top-10 sind zusammengerückt. Kristan führt vor Gonzalez, Planques, Fernandez, Bujosa, Marulanda, Kiattisak Singhapong und Kratochwil. Ogiwara ist bereits Elfter und nur noch 1,4 Sekunden zurück.

Neu Runden vor Schluss ist erstmals Gonzalez in Front, aber es ist Ogiwara, der der schnellste Mann im Feld ist. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er zur Spitzengruppe aufgeschlossen hat. Bujosa muss aufpassen, er hat eine Warnung für die Überschreitung der Track-Limits kassiert.

Enge Rookies-Cup-Action auch im Rahmen des Austrian GP Foto: Helmut Ohner Enge Rookies-Cup-Action auch im Rahmen des Austrian GP © Helmut Ohner

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Zum Gaudium der zahlreichen Fans, die auf den Tribünen das Rennen verfolgen, werden permanent die Positionen gewechselt. Daniel hat in der Zwischenzeit wieder Gonzalez die Führung abgejagt. Die Titelanwärter Fernandez und Ogiwara liegen an der fünften bzw. sechsten Stelle. Kratochwil ist vier Umläufe vor der Zielflagge Elfter.

Innerhalb einer Runde scheiden Planques, Cano und Da Costa mit Sturz aus.

Die letzte Runde war nicht für schwache Nerven. Daniel schießt zwar als Erster über die Ziellinie, doch der Sieg geht an Bujosa, weil der Polesetter in der Zielkurve um Millimeter auf die verbotene grüne Linie gerät. Kratochwil sorgt aus deutschsprachiger Sicht für ein weiteres Highlight. Er setzt sich beim Sprint aus der letzten Kurve gegen Ogiwara durch.

Weil Fernadez lediglich Sechster wird, sind die Top-3 vor dem letzten und entscheidenden Rennen nur noch durch fünf Punkte getrennt. Wer immer das morgige Rennen des Trios gewinnt, darf sich als Red Bull MotoGP Rookies Cup-Gesamtsieger feiern lassen. Fernandez geht mit 164 Zählern in die letzten 16 Runden der Saison, Bujosa hat 160 auf dem Konto und Ogiwara 159.

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