Nachwuchstalent Fynn Kratochwil: «Die MotoGP ist das Ziel von jedem»

Fynn Kratochwil arbeitete sich in der Mini-Bike-Szene nach oben, wo er in den ersten Jahren seiner Karriere viele nationale und auch internationale Titel gewann. Im vergangenen Jahr gab er sein Debüt im European Talent Cup, das jedoch aufgrund einer Verletzung etwas verschoben werden musste. Erst beim vorletzten Saisonmeeting im MotorLand Aragón in Spanien konnte Kratochwil mit dem deutschen Intact-GP-Team an den Start gehen und holte in seinem ersten Rennen prompt einen Punkt.

Für diese Saison wechselte er zum ARTBOX-Team, wo er mit dem Spanier Carlos Cano, dem ETC-Gesamtsieger der letzten zwei Meisterschaften, einen prominenten und schnellen Teamkollegen hatte. Die Saison verlief für Kratochwil unerwartet gut, aber er musste auch einige Rückschläge verkraften.

«Obwohl ich verletzungsbedingt bei vier Rennen nicht an den Start gehen konnte, habe ich meine erste Saison im ETC auf dem zehnten Gesamtrang beendet», bilanziert Kratochwil. «Ich denke, das ist für einen Rookie in dieser Serie ziemlich bemerkenswert. Das Highlight war natürlich der fünfte Platz im zweiten Rennen in Estoril. Alle anderen Rennen habe ich unter den ersten acht beendet.»

Der 15-Jährige hat nicht nur sein Talent auf der Rennstrecke unter Beweis gestellt, sondern auch mit seinem analytischen Denken beeindruckt: «Letztendlich wissen wir genau, was wir verbessern müssen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Probleme angehen können, damit wir unsere Ausgangsposition im nächsten Jahr verbessern und dann so gut wie möglich angreifen können.»

Neben dem ETC nahm Kratochwil in diesem Jahr auch am Northern Talent Cup teil, wo er sich als Gesamtsieger durchsetzte. «Es ist schon eine große Umstellung, wenn man zum ersten Mal im riesigen ETC-Startfeld auf die Strecke geht», fasst er die Unterschiede zwischen den beiden Rennserien zusammen. «Auch im Northern Talent Cup gibt es schnelle Fahrer, aber im ETC treten die besten 14- bis 16-Jährigen der Welt gegeneinander an. Viele von ihnen haben definitiv das Zeug dazu, direkt in die Weltmeisterschaft aufzusteigen, und einige werden sich so gut weiterentwickeln, dass sie es bis in die MotoGP schaffen. Das ist natürlich das Ziel für alle, auch für mich.»

