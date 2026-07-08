Red Bull Rookie Kratochwil zuhause am Sachsenring – die Spannung steigt

Am Sachsenring wurden schon Stars geboren. Das ist schon seit vielen Jahren so. In jüngerer Zeit haben die Sieger des Red Bull MotoGP Rookies Cup vom Sachsenring später Weltmeisterschaften gewonnen. Dazu gehören Jorge Martín, Toprak Razgatlıoglu, Pedro Acosta, David Alonso und José Rueda.

Werbung

Werbung

Ganz anders als die flache Strecke in Assen ist der Sachsenring für seine dramatischen Höhenunterschiede bekannt. Ganze 270 Grad Linkskurven, die in einem variierenden Radius ansteigen, abfallen und wieder ansteigen, um die Fahrer dann in eine Rechtskurve zu schleudern.

Klappt der Heimsieg?

Eine unglaubliche Herausforderung, denn die Strecke ist für die meisten neu. Eine bedeutende Ausnahme bildet Fynn Kratochwil, denn der 15-Jährige erzielte hier im vergangenen Jahr beim Northern Talent Cup einen seiner zwölf Siege auf dem Weg zur Dominanz in seiner heimischen Serie.

Er hat sich im diesjährigen Rookies Cup einen Namen gemacht. Kratochwil erzielte in Mugello zwei brillante Podiumsplätze. In Assen war es frustrierender – ein 17. Platz und ein unverschuldeter Sturz –, doch in Deutschland wird ihm das heimische Publikum helfen, wieder an seine Form aus Italien anzuknüpfen.

Werbung

Werbung

Eine Liste der Sieger

In der zweiten Saisonhälfte, nachdem 8 der 14 Rennen absolviert sind, gab es bereits fünf verschiedene Sieger. Der Rekord lag bei acht, und zwar im Jahr 2011, als Lorenzo Baldassarri den Cup gewann, obwohl er nur zwei Siege verbuchen konnte. In dieser Saison hat Benat Fernández bislang drei Siege eingefahren, und abgesehen von Ryota Ogiwara, der dank seines unglaublichen Doppelsiegs in Mugello zwei Siege vorweisen kann, sind die anderen Fahrer Einzelsieger: Kiandra Ramadhipa, David González und zuletzt Cano.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Sachsenring: Rennen 1 Red Bull MotoGP Rookies Cup 11.07.2026 - 16:05

González ist mit seinem zweiten Platz im zweiten Rennen von Assen gut im Rennen, und Ramadhipa kann auf seine Form am Sachsenring verweisen. Der 16-jährige Indonesier führte im vergangenen Jahr den größten Teil des ersten Rennens an, bevor er hinter dem Cup-Sieger Brian Uriarte Zweiter wurde.

Fernandez hat nicht das Bedürfnis, jedes Rennen zu gewinnen; seine konservative Beständigkeit hat ihm einen beneidenswerten Vorsprung von 42 Punkten verschafft. In den letzten Saisons haben einige Rookies versucht, die maximale Anzahl an Siegen zu erzielen, wie es Angel Piqueras 2023 mit dem Rekord von neun Siegen aus 14 Rennen tat. Uriarte holte im vergangenen Jahr sieben Siege.

Es stehen noch sechs Rennen an, sodass Fernández Piqueras noch einholen könnte, aber das ist offensichtlich nicht sein Plan. Sein Fokus liegt auf dem Gewinn des Cups, da dies der Schritt zur Weltmeisterschaft ist.

Werbung