Red Bull Rookies/Assen: Sieg für Benat Fernandez, Pech für Fynn Kratochwil

Im ersten Rennen am späten Samstagnachmittag hieß der Sieger bei schon fast angenehmen 31 Grad Carlos Cano. Der 15-jährige Spanier stand zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen des Red Bull Rookies Cup. Der Deutsche Fynn Kratochwil, der an diesem Wochenende ohne seinen erkrankten Betreuer Dirk Heidolf auskommen musste, kam weniger als eine halbe Sekunde hinter dem Sieger ins Ziel, wurde aber aus Sicht der Rennleitung wegen seiner gelegentlich zu herzhafter Fahrweise mit einer Long Lap bestraft, die wegen des späten Zeitpunkts im Rennen in eine Drei-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde.

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Am Sonntagmorgen ging es für die Rookies in den zweiten und damit letzten Lauf des Assen-Wochenendes. Über Nacht hatte es kräftig geregnet und Teile der Strecke waren beim Start der Teenager noch nicht ganz abgetrocknet und machten den Frühsport zu einer kniffligen Angelegenheit. Die Piloten gingen auf Slicks ins Rennen. Der Japaner Ryota Ogiwara stürmte vom fünften Startplatz an die Spitze. Fynn Kratochwil tauchte nach dem ersten Getümmel als Zehnter auf der Liste auf und steckte damit mitten in der Führungsgruppe.

Benat Fernandez gewinnt Foto: Thomas Seidenglanz Benat Fernandez gewinnt © Thomas Seidenglanz

Der aktuell Cup-Führende Benat Fernandez mischte ebenso mit wie der Samstagssieger Cano. Bei den Verfolgern ging es wie gewohnt wild zu und die Positionen wechselten ununterbrochen. An der Spitze behauptete sich Cano, aber nur kurz, dann übernahm David Gonzalez das Zepter, nur um zwei Kurven und einen Bodycheck später, auf dem achten Platz wieder aufzutauchen. Kratochwil war als 15. am Ende der Gruppe nach wie vor dran.

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Cano, Mounsey, Fernandez, Bujosa und der US-Amerikaner Daniel bestimmte das Tempo an der Spitze kurz vor der Halbzeit. Doch in Stein gemeißelt war das noch lange nicht. Auch Kratochwil hatte sich wieder auf den elften Platz gearbeitet. Bei noch sechs zu fahrenden Runden stürzte Ogiwara aus dem Rennen und plötzlich hieß der neue Führende Travis Borg, der vom 24. und damit letzten Platz gestartet war. Doch auch er konnte sich nicht lange an der Spitze halten und war plötzlich Siebter, einen Platz vom wiedererstarkten Kratochwil.

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15 Piloten stritten in den letzten Runden um den Sieg und bis auf die letzten Meter war nicht klar, wer das Rennen machen würde. Alle kamen nicht an. Im Getümmel krachte es und es erwischte Kratochwil, der unschuldig von da David da Costa ins Aus befördert worden war als, als dieser versuchte, innen an Kratochwil vorbeizukommen. Beide sahen nicht das Ziel.

In der vorletzten Runde schmiss Daniel die KTM in den Dreck, nachdem er das Hinterrad eines Kollegen touchiert hatte. Drunter und drüber ging es in der letzten Runde. Borg führte vor der letzten Schikane, hinterher war er Dritter. Den Sieg holte Benat Fernandez und baute damit seine Meisterschaftsführung weiter aus. Platz 2 ging an David Gonzalez.

Letzte Tipps für Kratochwil von Alzamora Foto: Thomas Seidenglanz Letzte Tipps für Kratochwil von Alzamora © Thomas Seidenglanz

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