Red Bull Rookies/Assen: Was plant Kratochwil zur Halbzeit? Tipps von Öncü

Die 20. Saison des Red Bull MotoGP Rookies Cup geht nach dem Rennen am Samstag bei der Dutch TT in die zweite Hälfte. Assen ist immer etwas Besonderes und hat schon sehr oft eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung des Cup-Siegers gespielt. Ein besonderes Augenmerk aus deutscher Sicht liegt erneut auf Fynn Kratochwil, der mit seinem dritten und zweiten Platz aus Mugello auf den fünften Platz der Gesamtwertung vorgefahren ist. Dass der Teenager aus Thüringen mehr möchte, stellte er im Anschluss unmissverständlich klar. Auch, dass er die Strecke von Assen mag. Kein Wunder, hat er im Vorjahr auf dem Weg zum Titel im Moto4 Northern Cup bei vier Starts vier Siege davongetragen. Man darf also gespannt sein, wie sich der junge Mann am kommenden Wochenende in den Niederlanden schlägt.

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Beñat Fernandez führt den Cup an, seit er das erste Rennen in Jerez gewonnen hat. Er ist nach wie vor schnell, cool, beständig und ganz klar der Mann an der Spitze. Das ist er nach wie vor, und doch hat Mugello gezeigt, dass selbst eine solche Stärke herausgefordert werden kann. Durch den Doppelsieg in Italien sprang der 17-jährige Japaner Ryota Ogiwara vom vierten Platz – 31 Punkte hinter dem Führenden – auf den zweiten Platz, nur noch 14 Punkte vom ersten Rang entfernt. Der 18-jährige Spanier erzielte in Mugello einen zweiten und einen vierten Platz. Doch der Doppelsieg brachte Ogiwara eine Menge Punkte ein.

In den Niederlanden gab es mehr Doppelsiege im Rookies Cup als in jedem anderen Land. In Assen gab es acht Doppelsiege von insgesamt 12 möglichen. Sechs Mal hat der niederländische Doppelsieger anschließend den Cup gewonnen. So viel zur Statistik.

Profi gibt Assen-Tipps

Wer könnte also besser Einblicke geben, was es braucht, um den niederländischen Doppelsieg zu erringen, als Can Öncü? Denn der Türke hat es zweimal geschafft: zwei Doppelsiege in Folge in den Jahren 2017 und 2018. Das einzige ‚Doppel-Doppel‘ in der Geschichte des Rookies Cup. «In Assen muss man versuchen, überall die perfekte Balance zu finden, zwischen sich selbst und dem Motorrad. Man muss sehr gut im harten Bremsen sein, darf aber nicht zu stark bremsen; wenn man bei der Einfahrt in eine Kurve einen Fehler macht, wirkt sich das auf den gesamten Sektor aus, da die Kurven ineinander übergehen.»

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«Man kann das Motorrad nicht einfach so einstellen, dass es beim Bremsen gut ist, denn es gibt auch viele wichtige schnelle Kurven», verrät er weiter. «Man braucht sehr saubere Linien, man muss sehr geschmeidig fahren. Assen ist eine große Herausforderung. Wenn man in Assen alles unter einen Hut bringen kann, schafft man es überall, denn es ist ein echter Test: viele anspruchsvolle Kurven, lange Kurven, Doppelkurven», schloss Can Öncü, der 2018 den Cup gewann und am Ende dieser Saison in Valencia als Wildcard-Fahrer zum jüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten wurde.