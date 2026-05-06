Red Bull Rookies auf den Spuren von MotoGP-Pilot Johann Zarco

Jerez war für die 26 KTM-Fahrer des Red Bull MotoGP Rookies Cup eine große Bewährungsprobe: Die 14 spannungsgeladenen Runden am Samstag fanden auf einer abtrocknenden Strecke statt und stellten sowohl das Fahrgefühl der Piloten als auch ihre Fähigkeit auf die Probe, die Pirelli-Regenreifen zu schonen. Für den Deutschen Fynn Kratochwil stellten die widrigen Bedingungen kein Problem dar und er setzte sich bei seiner Rookies-Premiere gleich mit einem To Ten-Ergebnis gekonnt in Szene.

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Am Sonntag war es trocken, aber kühl, doch die Hitze war von der ersten bis zur letzten Kurve unerträglich. Das triumphale Duo vom Samstag, Beñat Fernandez und Fernando Bujosa, ging als Führende in die letzte Kurve, wurde dort jedoch mitten in der Kurve von Kiandra Ramadhipa mit einem genialen Manöver verdrängt, der sich damit den Sieg sicherte.

Fernandez reist mit einem Vorsprung vor seinem Sparringspartner aus Jerez, Bujosa, nach Le Mans, wo am kommenden Wochenende die zweite Runde der frischen Talente über die Bühne geht. Fernandez, der 18-jährige Spanier, gewann im vergangenen Jahr das zweite Rennen, während sein Landsmann, der 16-jährige Bujosa, dort noch nie gefahren ist. Nach drei Trainingssitzungen am Freitag glaubt niemand, dass Bujosa weit zurückliegen wird. Ramadhipa erzielte im vergangenen Jahr in Le Mans nur einen 12. Platz und stürzte, doch der 16-jährige Indonesier ist mittlerweile ein Fahrer ganz anderer Klasse.

Für Kratochwil, der vom ehemaligen GP- und IDM-Piloten Dirk Heidolf betreut wird, ist die Strecke ebenfalls neue. Apropos Vorteil: Das riesige und weltoffene Publikum dürfte noch lauter und zahlreicher sein als im letzten Jahr, als es den ehemaligen Rookie Johann Zarco im MotoGP zum Sieg feierte. Der Zarco, der den Red Bull Rookies Cup in dessen ersten Jahr 2006 gewinnen konnte und von aus seine Welt-Karriere startete.

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Kann Fynn Kratochwil nachlegen?

Sie werden nach dem nächsten Zarco Ausschau halten und die jungen Franzosen im Cup anfeuern, den 18-jährigen Guillem Planques und den 17-jährigen David Da Costa. Letztes Jahr belegte Planques im zweiten Rennen den fünften Platz, nachdem er im ersten Rennen Achter geworden war. Da Costa holte mit Platz 15 einen Punkt, stürzte aber im zweiten Rennen.

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Die nackten Zahlen werden Da Costa nicht gerecht; er war letztes Jahr schneller, verpasste aber den Großteil der Saison aufgrund einer Verletzung. In diesem Jahr ist er bereits sehr gut im Tempo und qualifizierte sich in Jerez für die erste Startreihe. Er kam nur auf den 15. und sechsten Platz und war entsprechend enttäuscht. Das Tempo ist da, die Ergebnisse werden kommen. Planques ist in seiner dritten Saison und hatte in Jerez Pech. Auf einen seltenen technischen Defekt in Rennen 1 folgte am Sonntag ein Sturz, der nicht seine Schuld war.

Es ist schwer vorstellbar, dass Le Mans noch mehr Spannung bieten könnte als Jerez, doch die französische Rennstrecke hat in der Vergangenheit bereits sensationelle Rookies-Cup-Rennen hervorgebracht. Das erste Rennen am kommenden Samstag ist das 241. Rookies-Cup-Rennen, das achte in Le Mans. Zu den früheren Siegern gehört Maximo Quiles, der derzeit natürlich die Moto3-Weltmeisterschaft vor seinem ehemaligen Rookies-Kollegen Álvaro Carpe anführt.