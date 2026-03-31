Red Bull MotoGP Rookies Cup: Deutschland unter den 19 Nationen vertreten!
Die Starterliste für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 ist da – mit Fynn Kratochwil kehrt ein deutscher Fahrer zurück. Die Saison verspricht Spannung mit 26 Talenten aus 19 Nationen.
Mit der Veröffentlichung der offiziellen Nennliste für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 ist der Startschuss für eine neue, vielversprechende Saison gefallen. Seit inzwischen zwei Jahrzehnten zählt die Nachwuchsserie zu den bedeutendsten Talentschmieden im internationalen Motorradsport. Zahlreiche heutige Grand-Prix-Sieger und Weltmeister sammelten hier ihre ersten wichtigen Erfahrungen – darunter Jorge Martín, Johann Zarco, Pedro Acosta und Brad Binder.
Auch 2026 steht ganz im Zeichen der nächsten Generation: 26 Nachwuchspiloten aus 19 Nationen treten bei insgesamt 14 Rennen im Rahmen von sieben europäischen Grands Prix an.
Fynn Kratochwil auf den Spuren von Florian Alt
Besondere Aufmerksamkeit aus deutscher Sicht erhält in diesem Jahr Fynn Kratochwil. Mit der Startnummer 20 geht der junge Deutsche als einziger Vertreter seines Landes ins Rennen und sorgt damit für ein lange vermisstes Comeback der deutschen Farben im Rookies Cup.
Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass Kratochwil als amtierender Champion des Northern Talent Cup nicht nur im Feld auffällt, sondern auch sportlich ein Wörtchen mitreden kann. Vor 14 Jahren sicherte sich Florian Alt als bislang einziger Deutscher den Gesamtsieg im Red Bull Rookies Cup.
Red Bull Rookies Cup fährt auch auf dem Sachsenring!
Der Weg dorthin beginnt bereits Anfang April mit dem Vorsaisontest im spanischen Jerez (06.04. – 10.04.), wo das internationale Teilnehmerfeld erstmals zusammenkommt. Für viele der Teenager ist es die erste Gelegenheit, sich auf der standardisierten KTM-Maschine zu beweisen und ein Gefühl für die Konkurrenz zu entwickeln. Gerade hier wird sich zeigen, wie gut Kratochwil mit dem hohen Niveau der Serie zurechtkommt.
Der Rennkalender führt die Talente anschließend quer durch Europa: Der Saisonauftakt steigt ebenfalls in Jerez (23.04. – 26.04.), bevor es weiter nach Le Mans, Mugello und Assen geht. Ein besonderes Highlight aus deutscher Perspektive ist das fünfte Rennwochenende am Sachsenring (09.07. – 12.07.), wo Kratochwil vor heimischem Publikum antreten wird. Die Saison wird schließlich in Misano und Spielberg entschieden – zwei traditionsreiche Strecken, die oft für spektakuläre Rennen sorgen.
Der Kalender für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026
6.. – 10. April – Jerez-Test
23. – 26. April – Jerez
7. – 10. Mai – Le Mans
28. – 31. Mai – Mugello
25. – 28. Juni – Assen
9. – 12. Juli – Sachsenring
10. – 13. September – Misano
17. – 20. September – Spielberg
Die Nennliste für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026
4 - Sullivan Mounsey (GB)
7 - Benat Fernandez (E)
9 - Luca Agostinelli (VN)
10 - Afonso Almeida (P)
11 - David González (E)
17 - Yaroslav Karpushin (KG)
18 - Archie Schmidt (AUS)
20 - Fynn Kratochwil (D)
22 - Alejandra Fernández (E)
23 - Travis Borg (MLT)
24 - Guillem Planques (F)
27 - Mateo Marulanda (CO)
31 - Giulio Pugliese (I)
32 - Kiandra Ramadhipa (RI)
36 - Jurrien van Crugten (NL)
47 - Tibor Varga (H)
51 - Alfonsi Daquigan (RP)
57 - Cristian Borrelli (I)
62 - Ethan Sparks (GB)
69 - Fernando Bujosa (E)
70 - Kristian Daniel Jr (USA)
71 - Carlos Cano (E)
72 - David da Costa (F)
77 - Kerman Tinez (YV)
85 - Kiattisak Singhapong (T)
97 - Ryota Ogiwara (J)
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