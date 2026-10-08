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Red Bull Rookies Cup: Der Schweizer Alessio Arnold hat es geschafft

Im Red Bull Rookies Cup 2027 wird es neben Fynn Kratochwil mit Moto 4-Northern-Cup-Sieger Robin Siegert und dem Schweizer Alessio Arnold zwei weitere deutschsprachigen Hoffnungsträger geben.

Red Bull Rookies

Alessio Arnold fährt im Red Bull Rookies Cup 2027
Alessio Arnold fährt im Red Bull Rookies Cup 2027
Foto: Red Bull
Alessio Arnold fährt im Red Bull Rookies Cup 2027
© Red Bull

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In Guadix in Südspanien ging auch die diesjährige Sichtung für den Red Bull MotoGP Rookies Cup über die Bühne, der 2027 bereits in die 21. Saison gehen wird. Insgesamt 127 Fahrerinnen und Fahrer aus 45 Nationen hatten sich für neue Plätze beworben und waren zur Selektion geladen. Nach dem dreitägigen Sichtungsmarathon war klar, dass es mit dem Schweizer Alessio Arnold 2027 einen neuen zusätzlichen deutschsprachigen Vertreter geben wird.

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Auch die deutschen Nachwuchsfahrer Anina Urlass, Thias Wenzel und Smilla Göttlich sowie die Österreicher Tobias Kitzbichler und Paul Linsbichler waren in Guadix mit dabei, sie schafften die Selektion diesmal jedoch nicht. Fakt ist: Acht neue Piloten werden in die Cup-Saison 2027 gehen. Arnold, der am 20. November 16 Jahre alt wird, aus der Nähe von Luzern kommt und vom Schweizer Top-Ass Tom Lüthi betreut und beraten wird, hatte sich bereits im Vorjahr dem Auswahlverfahren gestellt.

«Ich habe mich als Fahrer im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bin nun auch etwas größer und schwerer geworden, daher war ich zuversichtlich, diesmal einen guten Job machen zu können», erklärte Arnold. «Ich habe keine riesigen Erwartungen für das erste Jahr im Rookies Cup, möchte hauptsächlich so viel wie möglich lernen und vielleicht ein paar Punkte einsammeln.»

Neben Arnold hat auch der Spanier Victor Cubeles – übrigens ein Schützling von Multi-Champion Jorge Lorenzo und dessen Vater – die Selektion in Guadix geschafft. Dazu kommen seine Landsleute Alex Longarela (17) und Alvaro Lucas (16) sowie die Franzosen Jimmy Primaut (16) und Johann Dubois (14) und die Italiener Lorenzo Pritelli (16) und Mathias Tamburini (16).

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Übrigens: Als Sieger des Moto4 Northern Cup 2026 hat sich auch der Deutsche Robin Siegert ein Ticket für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2027 gesichert.

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