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Red Bull Rookies Cup/Sachsenring: Erste Pole-Position für Fynn Kratochwil

Bei den Qualifyings am Freitag lieferte der Rookie aus Deutschland ab. Mit der Bestzeit beim Heimrennen holte er sich erstmals den besten Startplatz. Am Samstagnachmittag steht Rennen 1 an.

Red Bull Rookies

Am Samstagnachmittag erfolgt der erste Rennstart
Am Samstagnachmittag erfolgt der erste Rennstart
Foto: Red Bull Rookies
Am Samstagnachmittag erfolgt der erste Rennstart
© Red Bull Rookies

Im Artikel erwähnt

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Der 15-jährige Deutsche Fynn Kratochwil trägt am Sachsenring die Hoffnungen der heimischen Fans auf seinen Schultern. In seiner Debütsaison im Red Bull MotoGP Rookies Cup stand er bereits zweimal in Mugello auf dem Podium und holt sich nun seine erste Pole-Position. «Ich freue mich riesig über die Pole-Position», offenbarte er wenig überraschend. «Natürlich will jeder so gut wie möglich abschneiden. Sobald die Session begann, fühlte ich mich mit den neuen Reifen wohl, das Setup war gut. Ich war schon total gespannt auf dieses Wochenende, und bisher läuft es großartig. Diese Strecke ist auf der KTM eine viel größere Herausforderung als im Northern Talent Cup, und das macht mir Spaß.»

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Direkt hinter ihm in der Zeitentabelle liegen der erfahrenere Kiattisak Singhapong auf Platz 2 und Kiandra Ramadhipa auf Platz 3. «Ich finde, wir haben in den beiden freien Trainings gut gearbeitet, die beiden Kettenräder ausprobiert und ich bin sowohl in der Gruppe als auch alleine gefahren», erklärte der Teenager aus Thailand. «Ich habe mich dann zurückfallen lassen und bin der Gruppe hinterhergefahren, daher bin ich zuversichtlich. Das Motorrad läuft gut. Ich glaube, ich mache meine Sache gut, also sollte es ein gutes Rennen werden. Ich werde mich absetzen, wenn ich kann.»

«Das ist meine bisher beste Qualifikation im Red Bull Rookies Cup», sagte Kiandra Ramadhipa (Indonesien). «Also ja, ich bin glücklich. Ich habe meine Mentalität geändert. Ich habe es natürlich in der Gruppe versucht, bin aber auch durch die Boxengasse gefahren, um meinen eigenen Platz zu finden, und bin auch nur mit einem anderen Fahrer, Bujosa, gefahren, um zu sehen, wie das funktioniert. Ich mag Linkskurven, daher ist diese Strecke großartig für mich.»

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Pos

Fahrer

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Start Nr

01

Fynn Kratochwil

Fynn Kratochwil

20

02

Kiattisak Singhapong

Kiattisak Singhapong

85

03

Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa

32

04

Carlos Cano

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71

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