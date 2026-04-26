Red Bull Rookies/Jerez 2: Sieger aus Indonesien – Kratochwil erneut Punkte

Nachdem die 26 Piloten des diesjährigen Red Bull Rookies Cup am Samstagnachmittag noch auf regennasser Strecke losmussten, sahen die Bedingungen am frühen Sonntagmorgen schon eher nach Südspanien aus. In der ersten Reihe trafen sich wie schon am Vortag Carlos Cano, Fernando Bujosa und David Da Costa. Cano und Da Costa war das Regenrennen nicht allzu gut von der Hand gegangen. Bujosa dagegen schien wasserfester und führte lange. Bis zur letzten Kurve der letzten Runde. Da wurde er von Dauerverfolger Benat Fernandez überrumpelt und noch auf Platz 2 verdrängt.

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Fynn Kratochwil hatte sich am Sonntag mit Platz 8 mehr als achtbar aus der Affäre gezogen. «Ein fantastisches erstes Rennen», freute er sich im Anschluss. «Ich bin super zufrieden mit dem Comeback – von Platz 17 auf Platz 8. Ein großer Schritt nach vorne mit dem Motorrad und viel Selbstvertrauen gewonnen bei nassen Bedingungen.» Zur Startaufstellung ins zweite Rennen hatte sich MotoGP-Pilot Johann Zarco aus dem Bett geschält. Immerhin ging es bereits um 8.30 Uhr los. Immerhin war der Franzose vor 20 Jahren der erste Gesamtsieger in der Premierensaison der bis heute erfolgreichen Nachwuchsschule.

Die Sonne gab alles und auf den Tribünen rund um die Strecke hatten sich schon zahlreiche Fans versammelt, um sich die Zukunft des Motorsports live anzusehen. Nach den ersten Kurven landeten Guillem Planques und Sullivan Mounsey bereits im Dreck. Travis Borg hatte sich auf den ersten Platz gedrängelt, Kratochwil hatte die erste Runde auf Platz 17 beendete und war kurz später auf den 16. Platz durchgeschlüpft. Borg verteidigte sich heftig gegen den Kirgisen Yarolsav Karpushin und ein spanisches Trio mit Benat Fernandez, Carlso Cano und Fernando Bujosa. Luca Agostenelli rutschte auf den Kerbs aus und stürzte, Kerman Tinez bekam zwei Long Laps aufgebrummt.

Wie üblich war das Rennen der Red Bull Rookies von unzähligen Überholmanövern geprägt. Auch Mateo Marulanda aus Kolumbien schaute mal an der Spitze vorbei, war die Führung nach gefühlten fünf Metern wieder los. Kratochwil hatte sich auf Platz 17 festgefahren, konnte sich aber fast fünf Sekunden Vorsprung vor den Verfolgern herausfahren und sich somit voll auf die Arbeit nach vorne konzentrieren. Mit Erfolg. Zur Halbzeit war er auf Platz 14 und damit auf einem Punkterang angekommen und hing am Ende der Führungsgruppe.

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Borg hatte Pech. Im Kampf um die Führung rollte er aus. An seiner KTM war die Kette abgesprungen. Der Teenager war entsprechend sauer, durfte sich nach dem Tritt gegen sein Motorrad aber sicherlich noch auf eine Standpauke der Cup-Chefetage freuen. Vorne wurden unterdessen die Ellbogen ausgefahren, um sich den besten Platz für den Endspurt zu erobern.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen