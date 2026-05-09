Red Bull Rookies, Le Mans (Lauf 1): Der WM-Leader siegt, Kratochwil stürzt

Benat Fernandez reiste als WM-Führender nach Le Mans und sicherte sich in Frankreich souverän die Pole-Position. Der Spanier setzte sich im Qualifying mit einem Vorsprung von 0,337 Sekunden gegen den Briten Sullivan Mounsey durch. David Gonzalez aus Spanien komplettierte die erste Startreihe. Fynn Kratochwil, der einzige Deutsche im Feld, beendete das Qualifying mit 1,186 Sekunden Rückstand auf Rang 20, profitierte jedoch von mehreren Gridstrafen und rückte dadurch auf Startplatz 16 vor.

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Beim Start des ersten Rennens über 15 Runden behauptete Benat Fernandez die Führung. Sullivan Mounsey hielt Position 2, Fernando Bujosa hatte sich die dritte Position erkämpft. Fynn Kratochwil kam als 19. aus der ersten Runde.

Ausreißversuche der Spitzenfahrer scheitern

Fernando Bujosas Vorwärtsdrang setzte sich fort. In Runde 2 schob sich der Spanier auf die zweite Position. Ausgangs der Zielkurve hatte Bujosa aber eine heftige Schrecksekunde und verlor Schwung. Seine Verfolger nutzten die Situation und zogen auf der Zielgerade vorbei. Benat Fernandez konnte sich trotz der Positionswechsel hinter ihm nicht absetzen und verlor zu Beginn der vierten Runde die Führung an David Gonzalez.

Nach dem ersten Drittel hatte sich eine sieben Fahrer starke Führungsgruppe gebildet. Benat Fernandez wechselte sich mit David Gonzalez an der Spitze ab. Für Fynn Kratochwil war das Rennen nach einem Sturz im ersten Sektor vorbei. Der Deutsche fuhr außerhalb der Top-15, als er ins Kiesbett rutschte.

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Zu Beginn der achten Runde hatten sich Benat Fernandez und David Gonzalez leicht von ihren Verfolgern abgesetzt. Doch der Ausreißversuch scheiterte. Travis Borg fing das Führungsduo ein. Bis zur letzten Runde blieb es spannend.

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David Gonzalez stürzte beim Versuch, Benat Fernandez den Sieg streitig zu machen

Benat Fernandez kam als Führender in die Schlussrunde. David Gonzalez lag in Schlagdistanz zu seinem Landsmann. Vor der Gegengeraden wechselte die Führung: Gonzalez zog an Fernandez vorbei. Mit einem cleveren Manöver setzte sich Fernandez an die Spitze.

David Gonzalez Foto: Red Bull David Gonzalez © Red Bull

Doch Gonzalez wollte sich noch nicht geschlagen geben. In der vorletzten Kurve versuchte Gonzalez, sich innen vorbei zu bremsen. Dabei riss die Haftung am Vorderrad ab, der Spanier stürzte kurze vor der Zieldurchfahrt.

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Benat Fernandez konnte der stürzenden KTM knapp ausweichen und fuhr den Sieg ein. Damit baute der Spanier seine Führung im Gesamtklassement weiter aus. Platz 2 ging an den Japaner Ryoto Ogiwara, der im ersten Lauf eine starke Aufholjagd zeigte. Komplettiert wurde das Podium vom Kolumbianer Mateo Marulanda. Fernando Bujosa wurde nach einigen Schrecksekunden Vierter. Travis Borg komplettierte die Top-5.