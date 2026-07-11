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Red Bull Rookies-Cup Sachsenring: Ogiwara setzt sich durch, Kratochwil 4.

Erstmals durfte der Deutsche Fynn Kratochwil von der Pole-Position starten. Ein Podestplatz blieb dem Red Bull Rookie auf dem Sachsenring noch verwehrt. Fortsetzung am Sonntag.

Red Bull Rookies

Fynn Kratochwil #20 am Sachsenring
Fynn Kratochwil #20 am Sachsenring
Foto: Thomas Seidenglanz
Fynn Kratochwil #20 am Sachsenring
© Thomas Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

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Die Herzen der Fans rund um den Sachsenring, zumindest der deutschen, dürften vor dem ersten Rennen des Red Bull Rookies Cup am Samstagnachmittag vielleicht doch ein wenig höhergeschlagen sein. Denn immerhin stand mit Fynn Kratochwil der einzige deutsche Teilnehmer in der Nachwuchsklasse auf der Pole-Position. Bei seinem Heimrennen ist der 15-Jährige aus Thüringen bisher cool geblieben. Doch die Rookies Rennen, bei denen alle auf baugleichen KTM am Start stehen, haben ihre eigenen Gesetze.

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Neben Kratochwil geht es mit Kiattisak Singhapong aus Thailand und Kindra Ramadhipa aus Indien fernöstlich zu. Vor dem ersten Rennen herrschten rund um den Sachsenring ausgezeichnete Bedingungen und auch zahlreiche Fans hatten sich nach dem Training der großen Jungs zum Bleiben entschieden. Vor Fans und Fahrer lagen 19 heiße Runden.

Zahlreiche Ausfälle

Alle Piloten kamen nach dem Start gut durch die ersten Kurven. Für den Franzosen Guillem Planques war allerdings schon in der ersten Runde Schluss, als er unsanft im Kies landete und anschließend enttäuscht davon stapfte. Ähnlich erging es Luca Agostinelli, der sich beim Gang durchs Kiesbett den Arm hielt. Auch Kerman Tinez erwischte es.

Im Artikel erwähnt

An der Spitze hatte nach den ersten Manövern der Japaner Ryota Ogiwara das Kommando übernommen, dicht gefolgt von Ramadhipa, dem US-Amerikaner Kristian Daniels. Kratochwil rangiert nach einer guten Startphase auf Platz 5. Daniels stürzte in der fünften Runde, direkt vor den Augen von Kratochwil, der damit auf den vierten Rang vorrückte. Die Spitze hatte inzwischen der Spanier David Gonzalez übernommen, doch das Feld lag wie im Red Bull Rookies Cup üblich dicht beieinander.

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Der Sieger kommt aus Japan
Der Sieger kommt aus Japan
Foto: Thomas Seidenglanz
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© Thomas Seidenglanz

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Nach 12 Runden erwischte es Benat Fernandez, der sonst eine sichere Bank in Sachen Podestplatz war und der damit einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um den Titel einstecken musste. Auch Tibor Varga hatte es nach einer Berührung mit einem Konkurrenten erwischt und der durch den Schubser wiederum Fernandez berührt hatte. Vargas Auspuff war hinüber und er steuerte frustriet die Box an.

Wie immer eine heiße Schlussphase

Bei noch neun zu fahrenden Runden führte Kindra Ramadhipa das Feld an, um kurz drauf von Carlos Cano abgelöst zu werden. Kratochwil hielt sich wie üblich im Hintergrund und ließ sich die anderen an der Spitze abrackern. Alle Piloten waren nur wenige Zentimeter voneinander getrennt. Einen Favoriten auf den Sieg konnte man in dem wilden Haufen beim besten Willen nicht ausmachen. Kratochwil hatte sich inzwischen auf Rang 4 für die Schlussphase in Stellung gebracht.

Die ersten Vier eroberten sich einen kleinen Vorsprung vor dem Rest der Verfolger. Ogiwara, Yarolsav Karpushin, Gonzalez und Kratochwil wollten den Kampf um den Sieg unter sich ausmachen. Doch so wirklich abschütteln ließen sich die Verfolger nicht. In der letzten Runde schob sich Kratochwil auf den zweiten Platz. Im Durcheinander Ende des Wasserfalls sicherte sich Ogiwara den Sieg. Platz 2 ging an David Gonzalez. Rang 3 wurde eine Beute von Kiattisak Singhapong. Für Fynn Kratochwil blieb Rang 4. Am Sonntag haben die Teenager die nächste Chance auf Punkte und Pokale.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ryota Ogiwara

Ryota Ogiwara

97

19

28:24,653

1:29,249

25

02

David González

David González

11

19

+0,142

1:28,986

20

03

Kiattisak Singhapong

Kiattisak Singhapong

85

19

+0,427

1:28,974

16

04

Fynn Kratochwil

Fynn Kratochwil

20

19

+0,537

1:29,195

13

05

Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa

32

19

+0,673

1:29,150

11

06

Yaroslav Karpushin

Yaroslav Karpushin

17

19

+0,707

1:29,078

10

07

David Da Costa

David Da Costa

72

19

+0,922

1:28,748

9

08

Carlos Cano

Carlos Cano

71

19

+0,971

1:28,841

8

09

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69

19

+2,112

1:29,181

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